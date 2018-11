První tři střídání: tyčka a dva góly. Knotek stylově ukončil gólové trápení

První střídání: tyčka. Druhé střídání: gól na 2:1, který ještě musel potvrdit videorozhodčí. Třetí střídání: gól na 3:1. Takhle vletěl útočník Mladé Boleslavi Tomáš Knotek do utkání proti Liberci. S vedoucím týmem tabulky téměř sám zařídil velký obrat v první třetině.

„Paradoxně jsme se připravovali na to, že Liberec má výborné začátky,“ uvedl Knotek. „Sice dali rychle gól, my jsme ale naštěstí rychle vyrovnali a pak tam padly dva góly ze strany, které normálně asi úplně nepadají, ale to je jedno. Vedli jsme 3:1 a hned se hrálo líp.“

Mohl z toho být i hattrick, při prvním pobytu na ledě nastřelil tyčku. „Zase nemůžeme chtít všechno. Jsem rád za dva góly. I když je to klišé, tak jsem rád, že to pomohlo týmu k úspěchu,“ uvedl 28letý útočník.

Všechny tři situace byly téměř totožné. Knotek vždy vjel do útočného pásma z pravé strany a vystřelil – dvakrát forhendem (tyčka a druhý gól), jednou bekhendem (první gól). „Bavili jsme se o tom s Kubou Klepišem, že možná normálně, kdybych byl v pohodě, tak z těchhle situací ani nevystřelím. Jelikož pak už ten gól chcete dát fakt hodně, tak tam střely takhle sázíte. Jsem rád, že to vyšlo.“

Před minulou sezonou přicházel Knotek do Mladé Boleslavi jako velká posila. Jako někdo, kdo umí rozhodovat zápasy. Potenciál ale příliš nenaplnil, v 25 zápasech posbíral devět bodů (6+3). V půlce prosince se zranil a ročník pro něj předčasně skončil.

Tomáš Knotek v Mladé Boleslavi: 2017/18 25 zápasů 9 bodů (6+3) 2018/19 13 zápasů 3 body (2+1) Celkem 38 zápasů 12 bodů (8+4)

Ani do nové sezony nevkročil nejlépe. Po 12 zápasech měl na kontě jedinou asistenci. Gólovou nulu odškrtl až proti Liberci. „Trvalo to no… Byl jsem po zranění, vlastně jsem půl roku nehrál, takže to trvalo trošku déle, než jsem se do toho dostal,“ potvrdil. V úvodu ročníku nedostával příliš prostoru. Zda za tím znovu nebyl spor s bývalým trenérem Vladimírem Kýhosem, se kterým měl problémy při angažmá v Mountfieldu HK, můžeme jen spekulovat.

Mladá Boleslav se začíná zvedat. Herně i výsledkově. Poprvé v sezoně se jí podařilo vyhrát tři zápasy v řadě, navíc proti silným týmům – Kometa, Sparta a Liberec. Poslední dva týmy potkali na prvním místě tabulky a opět potvrdili, že se jim více daří na favority. „Jsme rádi za každé body, ale zrovna jsme si to říkali. Doufám, že v těch výkonech budeme pokračovat,“ dodal Knotek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:53. Najman, 08:56. T. Knotek, 11:19. T. Knotek, 42:52. Klepiš, 46:00. Skalický Hosté: 05:13. L. Hudáček, 23:43. Filippi Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Dlapa, Němeček, Pláněk, Bernad, Kurka, Hrdinka – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Pacovský, P. Musil, Látal – Šťastný, T. Knotek, Martin Procházka – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Schwarz (9. Will) – Šmíd (A), Doherty, Derner, Stříteský, Ševc, Havlín – L. Hudáček, Redenbach, Valský – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, Jeník, M. Zachar – Teplý. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav