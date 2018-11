Těžký návrat do Boleslavi: (Z)radan Lenc! Takový je sport, řekl útočník

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Liberec: Pacovský se proletěl a zůstal ležet na ledové ploše VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký to byl pro vás zápas?

„Těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě jsem ale smutnej, že jsme prohráli. To mě hodně mrzí. Chtěl jsem za každou cenu vyhrát. Nepovedlo se to, Boleslavi gratuluju. My se z toho určitě nehroutíme, ze zápasu se poučíme. Bylo tam spoustu dobrých věcí, ale i pár chybiček. Bohužel, nedali jsme víc gólů než Boleslav. Tak bych to asi shrnul.“

Byl pro vás návrat do Mladé Boleslavi hodně emotivní?

„Přiznávám, že na začátku tam nervozitka byla. Po pár střídáních to ale ze mě opadlo a užil jsem si to.“

Čekal jste to horší?

(přemýšlí) „To je těžká otázka, nevím. Horší… Udělal jsem si o tom svůj obrázek a víc bych to nechtěl moc komentovat.“

Boleslavský kotel vás nepřivítal zrovna pozitivně, připravil si choreo s nápisem „Zradan Lenc“. Všiml jste si toho?

„Jasně, že jsem si toho všiml… Jak bych to mohl zhodnotit? Asi to nebudu hodnotit, protože bych nerad říkal něco, čeho bych potom mohl třeba litovat, i když bych toho ani nemusel litovat. Takový je prostě sport a víc to komentovat nebudu.“

Byl jste vyhlášen nejlepším hráčem ze strany Liberce, pak jste zatleskal domácím fanouškům. Bylo to myšleno ironicky?

„Řvali moje jméno, tak jsem jim zatleskal a poděkoval. To bylo celý.“

Změnila se Boleslav nějak oproti předchozímu vzájemnému zápasu, kdy byla ve výsledkové krizi?

„Rozhodně! Trenéři jim přinesli nový impulz i spoustu taktických věcí, které teď dodržovali. Oproti předchozímu zápasu v Liberci se na nás velmi dobře připravili. Určitě byli lepší než v zápase u nás.“

Kde se zápas definitivě zlomil?

„Jak jsme se přesvědčili ve středu se Zlínem (obrat z 1:3 na 5:3 ve třetí třetině), tak zápas není rozhodnutý za žádného stavu. Určitě nám přitížil pátý gól. Nechci říct, že se tím zápas zlomil, to rozhodně ne. Pak už to ale bylo hodně těžký, Boleslav si to pohlídala.“

Do útoku k vám a Marku Kvapilovi přibyl nově příchozí Tomáš Filippi. Jak byste spolupráci zhodnotil?

„Tomáš je velký hráč. Myslím si, že určitě skvěle zapadne. Byl to samozřejmě první zápas, byli jsme spolu jen jeden trénink. Spolupráce a návaznost mezi námi bude den ode dne lepší.“

Vstřelili jste i hezký gól, kdy po vaší pěkně přihrávce skóroval Filippi.

„Marek Kvapil mi to dal krásně na tyčku už v první třetině, kdy jsem volil střelu bekhendem na šibenici, to nevyšlo. Ve druhé třetině byla úplně stejná situace. Udělal jsem to jinak a padl z toho gól.“

