Lenc o souhře s Filippim i sérii Kvapila: Bylo to nějaké zakleté

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:29. L. Krenželok, 26:48. M. Zachar, 34:25. Redenbach, 44:36. Lenc Hosté: 03:41. Flek Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), Stříteský, Derner, Havlín, Ševc, T. Hanousek – Valský, Redenbach, L. Hudáček – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Jeník, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, Kozák, Sičák (A), L. Vágner – Flek, Gríger, T. Rachůnek – O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš – Gorčík, Skuhravý (C), Stloukal – Kohout, Balán (A), Lapšanský. Rozhodčí Pešina, Pavlovič – Špringl, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 991 diváků

Jak jste s výhrou spokojeni? Nemusel přijít po posledním utkání v Mladé Boleslavi pohovor?

„Ani jsme žádný pohovor neměli. Byl to prostě zápas, který jsme prohráli. Boleslav se na nás dobře připravila, ale dnes byl nový den. Chtěli jsme si vzít tři body zpět a jsme rádi, že to tak dopadlo. Karlovy Vary mají nepříjemný tým a hodně brejkují. Právě na to jsme si museli dát velký pozor, několikrát nám ujeli, nicméně Roman Will naštěstí šance soupeře pochytal.“

U gólu na 4:1 jste si nejprve zahrál v obranném pásmu na obránce a pak jste pohotově zakončil akci. Jak jste jí viděl?

„Rozebrali jsme si špatně soupeřům útok a opět nás podržel Roman Will. Následně jsme skórovali, když Marek Kvapil dostal puk k mantinelu. Naším úkolem bylo, se co nejrychleji dostat před bránu. Marek do tohoto prostoru dává přihrávky a nakonec akce skončila gólem.“



Ostře sledovaná je série Marka Kvapila. Po čtyřiceti minutách neměl na kontě bod, ale i díky vám sérii nakonec prodloužil.

„Přitom šancí jsme měli spoustu, bylo to nějaké zakleté. Gól a tím pádem i Markův bod nemohl dlouho přijít, ale měli jsme pořád v hlavách, že chceme vyhrát. To, že se Markovi povedlo prodloužit sérii… Gratuluji mu a je neuvěřitelné, jak jede.“

Liberec - Karlovy Vary: Radan Lenc zvýšil na 4:1 720p 360p REKLAMA

Kdy myslíte, že se série zastaví?

„Bylo by super, kdyby se nezastavila vůbec (směje se). Určitě se o tom ale nebavíme před každým zápasem. Není to téma. Chceme vyhrát a jestli se prodlouží Markova série, tak tím líp. Chceme však hlavně vyhrát.“



Marek Kvapil říká, že sérii vůbec neprožívá. Je to tak doopravdy?

„Myslím, že jo. Vůbec se o tom nebavíme. Občas přijde nějaké popíchnutí, ale Marek ho určitě nechce nijak komentovat. Ono je kolikrát lepší se tím vůbec nezatěžovat a pak na konci se na statistiky podívat a zjistit, že to byla parádní série.“

Vaše formace se příchodem Tomáše Filippiho pozměnila. Jak vám to klape?

„Tomáš je víceméně technický hráč, jako byl Michal Bulíř nebo Libor Hudáček. Role jsou pořád stejné, hráč se jen vyměnil za typově podobného. Musíme si zvyknout na nějaké vykrývání prostorů, ale myslím, že to bude dobré. Zápas s Vary byl už z naší strany o něco lepší než předchozí v Boleslavi, kde jsme spolu hráli poprvé. Nemůžu si spolupráci vynachválit, hraje se mi výborně a věřím, že i celé pětce a zároveň celému týmu.“

Liberec - Karlovy Vary: Redenbach po přihrávce od Valského zvýšil vedení na 3:1 720p 360p REKLAMA

Liberec - Karlovy Vary: Marek Zachar zakončil rychlou kombinaci Liberce a otočil stav utkání, 2:1 720p 360p REKLAMA

Liberec - Karlovy Vary: Lukáš Krenželok pěknou střelou vyrovnal na 1:1 720p 360p REKLAMA