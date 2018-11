Chybějící lídr, chybující brankář či moc volna? Proč je Sparta v krizi

Po reprezentační pauze odehrála Sparta tři zápasy. Všechny se soupeři ode dna tabulky. Vedení možná doufalo v plný bodový zisk, přálo si taky další herní progres. Namísto toho si Mladá Boleslav, Chomutov a pak i Olomouc Pražany namazaly na chleba. Skóre 7:16, kapsa prázdná.

V našlapaném extraligovém pořadí se Sparta propadla na páté místo. Potíž je však v tom, že týmy v jejím okolí mají dvě, ba dokonce i tři utkání k dobru. „Tabulka je neskutečně vyrovnaná, trochu se bojím, aby zase nespadla k desítce a nestrachovala se do posledního kola o play off. Co nejrychleji se z toho musí vymotat, jinak bude mít problém,“ myslí si televizní expert a legenda klubu Pavel Richter.

Nutno přiznat, že i když byla Sparta první, hra tomu zdaleka neodpovídala. Hlavně díky úžasnému Matěji Machovskému v brance dokázala vyhrávat. V posledních kolech si však do té doby neomylný gólman také vybírá slabší chvíle. Dvakrát střídal. I tak je ale jeho podpis načmárán pod většinou z dosavadních 33 uhraných punktů.

Nikdo nechce roli lídra

„Doteď chytal parádně, ale je jasné, že to nejde udržet do nekonečna. Sparta je v krizi, která postihne každé mužstvo. Je ale fakt, že třeba prohrát 0:5 v Chomutově je hodně tristní.