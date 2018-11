Birnerův nájezd Liberci nestačil. Podobné jako ve Švýcarsku, hodnotil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:16. Skladaný, 46:07. Irgl, . Nahodil Hosté: 22:12. P. Jelínek, 32:56. M. Zachar Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, J. Galvas, Švrček, Vyrůbalík, Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Burian, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek, V. Tomeček – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Mráz. Hosté: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd, Stříteský, Derner, T. Hanousek, Ševc, Maier – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, Ordoš – Valský, P. Jelínek, L. Krenželok – Jeník, J. Vlach, M. Zachar. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Olomouc

Jaká byla obnovená premiéra v libereckém dresu?

„Máme aspoň jeden bod, navíc z Olomouce, kde to mají všichni těžké. Hrají velice dobře, hlavně doma. Remíza byla tak nějak spravedlivá, nájezdy už jsou loterie.“

V čem byla Olomouc tak nepříjemná?

„Celkově tím stylem, jaký hrají. Takový urputný hokej, mají velké, silné chlapy. Celkově hrají dobře, přináší jim to ovoce.“

Litujete ztráty bodů o to víc, že jste dokázali otočit skóre z 0:1 na 2:1?

„Neměli jsme moc dobrou první třetinu, kdy jsme se hledali. Ve druhé jsme byli lepší, tam jsme měli dát víc gólů. Ale pak oni bohužel využili přesilovku. Jak říkám, výsledek 2:2 byl spravedlivý, pak už to bylo o štěstí.“

Jak jste se vy osobně cítil?

„Moc dobře ne. Šest týdnů jsem nehrál, takže jsem se malinko hledal, ani kondičně to nebylo ideální, ale snažil jsem se, co to šlo. Jsem rád, že mám první zápas za sebou, teď už to bude jen lepší.“

Na nájezd jste se přihlásil sám?

„Trenér řekl, kterých pět lidí pojede, a já řekl, že chci jet první. Většinou když jezdím, tak jezdím jako první. Není to o tom, jestli jsem si věřil, nebo ne. Prostě jsem byl určený, tak jsem šel.“

Blafák do bekhendu se vám povedl, máte ho nacvičený?

„Právě že vůbec ne. Tohle moc nedělám, ale koukal jsem, co dělá gólman, malinko jsem naznačil a viděl jsem, že se mi hnul do mé levé strany, tak jsem věděl, že budu muset dělat kličku do bekhendu.“

Trenéři vás zařadili do prvního útoku s Tylerem Redenbachem a Liborem Hudáčkem. Jak jste si na sebe zvykali?

„Měli jsme nějaké dva tři tréninky spolu. Samozřejmě je to těžké, malinko jsme se hledali, ale to je normální. Řekl bych, že jsme všichni hráči na nějaké úrovni. Trvalo nám to dvacet minut, pak už to nebylo špatné, vytvářeli jsme si nějaké šance. Uvidíme, jak to bude dál, jak to budou trenéři skládat.“

Byl duel s Olomoucí podobný zápasům ve Švýcarsku?

„Hodně mi to tady připomnělo švýcarskou ligu, tam je ten hokej podobný, v obraně hodně urputný. Všichni ti hráči jsou rychlí a Olomouc má velice rychlé hráče. Bylo to docela podobné.“

Změnil se liberecký hokej od mistrovské sezony?

„Nějaké malinké změny tam jsou, ale jinak je, řekl bych, hokej dost stejný. Určitě jsem to v trénincích nijak nepociťoval, když jsem tam přišel. Cítil jsem se, jak kdybych nikdy neodešel.“

