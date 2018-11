Kašík po pětigólové premiéře: Je to hodně. Možná za to můžou betony

Jak se po debutu v dresu Komety cítíte?

„Nic moc. Těžko se to hodnotí, dostal jsem dost gólů. Pět je vážně hodně. Kluci hráli dobře, dali čtyři branky, s čímž by se venku mělo vyhrávat.“

Hlavně první dva inkasované góly byly dost laciné. Může to být tím, že jste hodně dlouho nechytal?

„Ano. Navíc mám taky nové betony, ve kterých jsem byl na ledě asi třikrát. Z mojí strany to určitě nebylo ideální. Chybělo i trochu štěstí, protože jim se to párkrát odrazilo přesně na hůl. To jsou ale spekulace. Trénuju a makám, věřím, že se to zlomí a s tak kvalitním týmem budeme vyhrávat.“

Těšil jste se do branky?

„Jasně. Nevěděl jsem ale, jak dlouho budou všechny ty formality trvat. Myslel jsem, že budu moct nastoupit hned, ale nešlo to. O to víc mě mrzí, jak ta premiéra dopadla.“

Blesklo vám po první brance něco hlavou? První střela, která na vás v novém dresu mířila, a hned skončila v síti?

„Nevím, co by mi mělo blesknout hlavou. Puk skončil v bráně, tak jsem ho vytáhl a chytal jsem dál. Neměl jsem čas nad tím nějak přemýšlet.“

Jak jste do kádru Komety zapadl?

„Na to je ještě brzo odpovídat. Jsem nesmírně spokojený, jak kvalitní mančaft máme. Zázemí je parádní, všechno vypadá výborně. Musím se jen víc začlenit a pomáhat týmu.“

Kometa prohrála potřetí v řadě. Není nepříjemné začínat angažmá v týmu, který momentálně úplně nešlape?

„Nepřemýšlím nad takovýma věcma. Je to negativní přístup k věci, takový já určitě nemám.“

Po příchodu do Brna jste si hned pochvaloval tréninky. V čem se oproti těm v Chabarovsku liší?

„V Rusku se netrénovalo prakticky vůbec. Když už se šlo na led, příprava to nebyla kvalitní. Skoro pořád se cestovalo. Taky proto se do toho teď teprve pomalu dostávám.“

V neděli vás čeká další zápas. Napadá vás něco, co hlavně musíte zlepšit?

„Asi úplně všechno. To je výhoda tohoto zápasu: může to být jen lepší. Tolik gólů prostě dostávat nesmím.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:12. T. Rachůnek, 08:20. Šenkeřík, 29:07. Stloukal, 38:49. Kohout, 56:51. Flek Hosté: 00:20. Zaťovič, 25:13. Štencel, 39:58. P. Holík, 57:58. P. Holík Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), Kozák, M. Rohan – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Hosté: Kašík (Vejmelka) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Schaus – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – R. Zohorna, L. Čermák (C), Kašpar – Dočekal, Hruška, Mallet – L. Horký, Střondala, Köhler. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Jindra, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4764 diváků