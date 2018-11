Flek z Karlových Varů skolil Kometu: Fantazie. Akce jako při rozbruslení

Flek se prosadil za stavu 4:3, když se vedle forvardů Tomáše Rachůnka a Dávida Grígera do kombinace zapojil i obránce Petr Šenkeřík. Rychle přešli do útoku a nejproduktivnější hráč Západočechů zakončoval do odkryté branky.

"To byla fantazie od všech kluků na ledě, já jsem jen puk zametl. Byla to práce všech a já jse byl jen zakončovatel," řekl Flek novinářům po utkání. "Byla to situace jak z rozbuslení před zápasem, kdy jezdíme tři na jednoho a snažíme se to vybagovat až do brány. Protože o nic nejde. Dnes jsme si to zkusili i při zápase," usmíval se drobný útočník.

Karlovy Vary - Kometa Brno: Krásná akce Varů, kterou dovedl do konce Flek, 5:3

Karlovy Vary proti Brnu potvrdily, že se jim momentálně doma daří. Před svými fanoušky vyhrály již šesté utkání v řadě. "Je to super. Navíc vyhrát proti Kometě, která má asi nejnabitější tým v extralize. Jsme rádi, že nás fanoušci přišli podpořit v takovém počtu a doufám, že budou chodit i dále," ocenil Flek návštěvu téměř pěti tisíc diváků v Realistic areně.

Západočeši se vyrovnali s nepovedeným začátkem, kdy inkasovali již po dvaceti sekundách hry. "První střídání se nám moc nepovedlo... Chtěli jsme se toho vyvarovat, nepustit je do vedení, ale bohužel to tam padlo. Nesesypali jsme se z toho, začali jsme hrát náš hokej a spadlo to tam i nám. První dva góly byly takový pašeráčci, šťastný," řekl Flek, který si v zápase připsal tři kanadské body.

Energie se z výhry nad Kometou ale nemůže radovat dlouho, již v neděli přivítá Vítkovice. "Pro nás to je poprvé, dva zápasy ve dvou dnech. Asi to bude náročnější, ale vymlouvat se na to nemůžeme. Čeká to každého. Musíme dobře zregenerovat a v neděli na to opět vlétnout," dodal Flek.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kometa Brno 5:4. Energie překvapila a sebrala favoritovi všechny body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:12. T. Rachůnek, 08:20. Šenkeřík, 29:07. Stloukal, 38:49. Kohout, 56:51. Flek Hosté: 00:20. Zaťovič, 25:13. Štencel, 39:58. P. Holík, 57:58. P. Holík Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), Kozák, M. Rohan – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Hosté: Kašík (Vejmelka) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Schaus – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – R. Zohorna, L. Čermák (C), Kašpar – Dočekal, Hruška, Mallet – L. Horký, Střondala, Köhler. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Jindra, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4764 diváků