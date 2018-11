12 modelů pro kalendář z vítkovické šatny: Výtiska nadchnul mistrovský dres

Ivan Baranka a David Květoň prezentují vítkovické dresy z třicátých let • HC Vítkovice Ridera

Dvanáct unikátních fotografií, dvanáct vybraných modelů z vítkovické šatny. Hokejisté Vítkovic nafotili kalendář na rok 2019 v replikách dobových dresů mapujících 90. let od založení klubu. Nejstarší dres měl na sobě Ivan Baranka, mistrovské z let 1952 a 1981 oblékli nejzkušenější borci Jan Výtisk a Rostislav Olesz. U každého je navíc i historická fotografie pro srovnání, jak v daných dresech vypadali hokejisté v reálu. Kalendář jde do prodeje v neděli 2. prosince během zápasu s Mountfieldem HK, připravená je nástěnná (259 korun) i stolní verze (99 korun).