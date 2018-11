Diskuzní kotel! Salfický se opřel do novinářů, Pardubice řešily problémy

Zhruba 150 fanoušků Dynama Pardubice se v pondělí sešlo, aby diskutovalo s vedením klubu o problémech, které klub potápí. Témata? Uvolněná životospráva hráčů. Aféra obránce Petra Čáslavy. Mizerné výsledky a předposlední místo v tabulce. Vyhazov trenéra Miloše Holaně. Jak klub shání finance.

Akci vyvolal hlavně „Otevřený dopis“, který byl určený zastupitelům města, a přes internet ho podepsalo přes 2 000 lidí. Vadí jim kumulace funkcí u vedení klubu, sportovní i morální úpadek, a narážejí na stav kasy za reklamní plnění. Generální manažer Dušan Salfický přišel s vizí, že si s hlavní klikou protestujících fans vyříká jejich námitky: „Jsme otevření, chceme komunikovat a myslím, že to tak vždycky bylo. Mrzí nás, co se teď děje a rádi bychom uvedli na pravou míru i některé nepřesnosti, které jsou v ´Otevřeném dopisu´.“

To úplně neklaplo, už před akcí dostal omluvenku, kde za organizátory napsal Zdeněk Válek následující sdělení: „Účelem dopisu rozhodně nebylo vyvolat narychlo svolanou schůzi na chodbě arény. Diskuzní kotel v takovém formátu měl být svolán na základě nepříznivé situace klubu již dříve. My teď vyčkáme na reakci pana primátora. Pak bude na místě svolat diskuzi mezi všemi zainteresovanými stranami tak, aby se na ni mohly pečlivě připravit a nesetkávat se nedůstojně na narychlo svolané schůzce ve foyer haly.“

Stejně se vedení klubu zapotilo. Například Ondřeji Šebkovi, který v klubu pracoval jako generální manažer v letech 2012-2015 a teď vykonává funkci provozně ekonomického manažera, se kyselá nálada fans silně nelíbila: „V dubnu jste nám tleskali a teď tady vidím desítky nabroušených očí. V první sezoně se tady zachránila extraliga. Ve druhé, kterou tenhle management řídil celou, skončil klub po základní části šestý. V hospodářském výsledku pak skončil dle zadaných úkolů na nule. Myslím, že věcí se povedlo dost, ať to bylo skvělé play off, turnaj reprezentace, silný mezinárodní turnaj Memoriál Zbyňka Kusého. Na to se zapomnělo, což není podle mě korektní.“

Generální manažer Salfický dokonce zvýšil hlas, když obvinil novináře, že za současný stav mohou z části i oni. „Přijdou novináři, něco napíší. A první, co je, dáte za pravdu novináři, začnete, že na tom klubu je všechno špatně, tady to přeci píší. Pranýřujete vedení klubu. Tohle se mezi sponzory dostane taky, proč já bych měl podporovat klub, když každý na něj jenom nadává? Situace není jednoduchá. Vím, že rozhodující jsou výsledky, když budeme úspěšní.“

Obránce a akcionář klubu Čáslava ke své kokainové aféře oznámil fanouškům jen následující: „Vím, že to ovlivňuje klub, fanoušky i moji rodinu. Řeším situaci s právničkou, určitě se k tomu později vyjádřím.“ Tentokrát se akce nenesla v tak přátelském duchu jak některá starší setkání. Lidé měli plnou hlavu i historek o hráčích, kteří paří po městě. „Nejsem jejich táta, abych je vodil za ruku. Nebudu hráče nahánět po hospodách, ale pokud se dozvím, že porušují smlouvu, budu to řešit tvrdě a nekompromisně,“ oznámil Salfický fanouškům. Stejně tohle bylo ale spíš zahřívací kolo. Další vysvětlování klubu by mělo přijít na schůzce s autory „Otevřeného dopisu“.

