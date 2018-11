Fanoušci Pardubic se bouří. Sepsali otevřený dopis proti vedení klubu

„Nechtěli jsme vytvářet petici dle Zákona o právu petičním, na který by nám musel úřad odpověď v určené lhůtě. Nejde nám o poškození klubu v už tak složité situaci, proto jsme volili ´vstřícnější´ formu otevřeného dopisu. Bereme to jako první stupeň určité snahy o upozornění kompetentních lidí na to, že i přes vysoké návštěvy hokejových utkání v Pardubicích jsou fanoušci nespokojeni,“ řekl pro iSport.cz jeden z organizátorů akce Zdeněk Válek.

„Za vznikem textu stojí dlouholetý fanoušek Pardubic Adam Vašina. Na diskuzním fóru se již delší čas volalo po vytvoření nějaké petice, otevřeného dopisu. Události poslední doby, zejména pak odvolání trenéra Miloše Holaně, problémy se životosprávou opor týmu, nulová sebereflexe Dušana Salfického v roli generálního manažera, či ignorace fanoušků klubem, nás spojily za společnou věc. Chceme upozornit na to, že klub směřuje do pádu z extraligy, a to tu nikdo nechce,“ vysvětluje Válek.

Pod otevřený dopis se může podepsat každý fanoušek, který s ním souhlasí. V sobotu odpoledne už to udělalo víc jak tisíc příznivců pardubického klubu. „Jeho sepsání je vlastně zoufalým voláním o pomoc. V klubu naše výhrady nikoho nezajímají, a tak se obracíme na vás. Poslední roky existence našeho slavného klubu se nesou v duchu neprofesionalismu, sportovního i morálního úpadku klubu a v poslední době také v duchu zcela nepřípustného propojení s politikou,“ stojí v textu, který dostanou zastupitelé.

„Očekáváme, že se primátor Martin Charvát postaví čelem k nepříznivé situaci v klubu a bude za hokej bojovat stejně tak, jako bojoval před volbami. V neposlední řadě očekáváme vyvození důsledků z nekompetentnosti Dušana Salfického, který sice před volbami zveřejnil pochvalný článek o situaci klubu, který však posloužil pouze jako reklama pro jejich stranu,“ přibližuje postoj fans Zdeněk Válek.

Fanoušci svoji nespokojenost dokládají na čtyřech zásadních bodech: Kumulace funkcí, Morální úpadek klubu, Sportovní úpadek klubu a Finanční stránka klubu. „Klub opět fanoušky v podstatě nepotřebuje, nekomunikuje s námi, není čas na odpovědi na naše dotazy, a co je nejhorší, nejsou finanční prostředky na nákup kvalitních hráčů. Koncepce výstavby týmu s ohledem na budoucnost opět chybí. Odchovanci hrají v nižších ligách a místo nich se po pardubickém ledě prohání mladíci z Ruska,“ vypočítává Válek, co dál pardubickým příznivcům vadí.

V pátek Pardubice prohrály 1:6 na ledě posledního Chomutova, krize nabírá obludné rozměry. Takhle silně se proti vedení klubu jeho nejvěrnější ještě nikdy neozvali. „Nemohu mluvit za všechny fanoušky Pardubic, ale nálada je silně pochmurná, dalo by se říci přímo depresivní,“ popisuje Válek momentální rozpoložení mezi fans. A reakce klubu na otevřený dopis? Jeho obsahem se zabývá, ale během soboty odpověď prý nechystá.

