Zlínský brankář Sedláček: Snad se z toho Pardubice postupem času vylížou

Pardubice začaly bez fanoušků, navíc nutně potřebovaly body, aby smazaly díru nad sebou a netrčely dole. Je snazší jít na takhle nastaveného soupeře?

„Sám jsem tohle poznal, jsou to hrozně nepříjemné věci. Musíte se dostat nějakým způsobem nahoru, o to horší je, když na vás lidi doma trochu pískají. Není to nic, co byste druhému záviděli.“

Zaznívá i v přípravě na zápas, že je soupeř v krizi?

„Příprava probíhá stejně. Díváme se na video, co dělá soupeř za chyby, co dělá dobře, tady se to vůbec neliší. Pardubice to mají těžké, mají tady nějaké problémy, což asi každý ví. Vůbec jim je ale nepřeju. Doufám, že se z potíží postupem času vylížou.“

Bylo krušno, když Pardubice snížily na 1:2 a místy se dostávaly do tlaku?

„Nebylo to příjemné. Ale my jsme to v některých momentech dobře zatáhli, pohlídali jsme si výsledek. Jsem s těmi třemi body hrozně spokojený.“

Aby ne, ve třetí třetině jste vychytal tutovky Hollanda, Treilleho, Vondráčka..

„Se štěstím jsme to zvládli. Měli jsme ale taky plno šancí, kdybychom rozhodli ve druhé třetině, tu poslední by už asi nikdo neřešil. Ale i jejich gólman chytal výborně, takže se zápas zdramatizoval.“

Proti Treillemu jste vytáhl ukázkový semafor. Musí cítit brankář velkou pohodu, aby si dovolil zákrok takhle užít?

„Letos chytám dost, jsem za to rád. Věřím, že budu hlavně pokračovat tak, jako v Pardubicích, v Plzni, nebo doma s Vítkovicemi. Těšil jsem se domů do Zlína, že budu hodně v akci, což se plní. Ještě máme ale 30 zápasů před sebou, myslím, že by to mohlo být daleko lepší. Takže se pojďme držet při zemi. Hlavně, abychom bodovali, dařilo se nám.“

Máte 33 bodů, Pardubice jste od sebe odtrhli. Můžete se už soustředit hlavně na boje o play off?

„Zatím jsme se nikam nedostali. Máme tři body, ale nic není jisté, 10-15 kol ještě nebude, v tabulce je to pořád hodně napěchované. Je potřeba sbírat body do Vánoc, do Silvestra, pokračovat v tom samém, co jsme předvedli v Pardubicích. Pro nás je ale příjemné, že jsme se od nich odřízli.“

Pardubice - Zlín: Rostislav Marosz využil přesilovou hru a snížil na 1:2 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Zlín: Dovezeme vás do Chance ligy. Transparent pardubických fanoušků 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:50. Marosz Hosté: 05:56. J. Ondráček, 19:19. Žižka, 44:31. Popelka, 56:18. P. Sedláček, 59:46. Řezníček Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – Děrvuk, Hrabal, Wishart, Cardwell, Trončinský, Holland – Vondráček, Marosz, Martin Procházka – Rolinek (C), Welsh, P. Sýkora (A) – Machala, Bubela, Skokan – Kusý, Dušek, Mandát – Treille (A). Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, Honejsek, Okál – Poletín, P. Sedláček, E. Kulda – Werbik, Popelka, Šlahař. Rozhodčí Hradil, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 6222 diváků