SESTŘIH: Pardubice - Zlín 1:5. Dynamo dál tápe, domácí kotel stávkoval

První třetina zápasu se odehrála za neobvyklého ticha, protože fanoušci z jižní tribuny s úvodním buly opustili svá místa a přesunuli se na chodbu. Zároveň vyvěsili transparent na protest proti vedení klubu i primátorovi města. Nejvěrnější příznivci Dynama tak vyjadřují nespokojenost nejen s výsledky, ale celkově s atmosférou kolem klubu.

A komorní první část nenaznačila, že by se na sérii mělo něco měnit. Zlín se už v šesté minutě po střele Ondráčka zblízka ujal vedení a soupeře vůbec nepouštěl do šancí. Na hráčích Dynama byla nepohoda znát, nepomohl ani výrazný zásah do sestavy a posily Procházka s Welshem, navíc v závěru třetiny se v přesilovce z mezikruží trefil Žižka a Zlín vedl o dvě branky.

Pardubice se zvedly až po pauze, kdy už diváci znovu začali fandit, ale na pevnou obranu hostů stále nemohly najít recept. Naopak Berani mohli přidat další góly, jenže Kubiš ve velké šanci netrefil branku a Okála vychytal Klouček. A tak chvíli po polovině zápasu snižoval Marosz při přesilovce po pěkné Skokanově přihrávce na 1:2. Led po prvním pardubickém gólu zasypali plyšáci na podporu dětí z dětských domovů.

Zlín následně dostal k dispozici čtyřminutovou přesilovku pět na čtyři, kterou ještě na minutu a půl vylepšil další faul. Jenže hosté až na dvě střely, které Klouček bez potíží lapil, nic kloudného nevymyslel. Paradoxně největší šanci v této pasáží zápasu měl už při hře v pěti na obou stranách Honejsek, který sice obehrál obránce před sebou, ale gólmana neprostřelil.

Ve 45. minutě vrátil Zlínu dvoubrankové vedení Popelka, který v předchozím střídání neproměnil velkou šanci. Druhý pokus a rána z úhlu už radost hostům přinesla. Vzápětí mohlo Dynamo znovu snížit, ale Vondráček mířil vedle a Treille ztroskotal na skvělém Sedláčkovi. Na druhé straně nevyzráli na Kloučka unikající Werbik ani dorážející Ondráček.

Definitivní rozhodnutí padlo v 57. minutě, kdy se z dorážky trefil Sedláček. Pátý gól zaznamenal střelou do opuštěné branky Řezníček. Po závěrečném hvizdu se ještě v krátké rvačce utkali Cardwell a Kulda.

Ohlasy trenérů:

Břetislav Kopřiva (Pardubice): "Myslím si, že je to pro nás krutý výsledek, ale jsme trestaní za každou maličkost a za individuální chyby. Nevím, jak se z toho dostat. Mužstvo pracuje, kluci se snaží, ale pak uděláme nějakou maličkost nebo se necháme zbytečně vyloučit. Navíc nedáváme góly a to je důvod, proč jsme tam, kde výsledkově jsme."

Robert Svoboda (Zlín): "Jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli. Lámal se za našeho vedení 2:0. Kdybychom dali třetí gól, tak by to asi nebylo tak nervózní. Domácím se podařilo proměnit přesilovku, my se v nich naopak už několikátý zápas trápíme. Nicméně to kluci díky bojovnosti zvládli, a přestože je výsledek pro domácí krutý, my jsme rádi, že si vezeme tři body."

SESTŘIH: Pardubice - Zlín 1:5. Dynamo prohrálo pošesté v řadě 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:50. Marosz Hosté: 05:56. J. Ondráček, 19:19. Žižka, 44:31. Popelka, 56:18. P. Sedláček, 59:46. Řezníček Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – Děrvuk, Hrabal, Wishart, Cardwell, Trončinský, Holland – Vondráček, Marosz, Martin Procházka – Rolinek (C), Welsh, P. Sýkora (A) – Machala, Bubela, Skokan – Kusý, Dušek, Mandát – Treille (A). Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, Honejsek, Okál – Poletín, P. Sedláček, E. Kulda – Werbik, Popelka, Šlahař. Rozhodčí Hradil, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 6222 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 22 13 1 2 6 64:45 43 2. Liberec 22 11 2 3 6 75:59 40 3. Vítkovice 22 12 1 2 7 53:49 40 4. Mountfield 23 10 3 3 7 61:56 39 5. Sparta 23 9 4 1 9 67:62 36 6. Brno 21 9 3 2 7 57:55 35 7. Zlín 22 10 1 1 10 62:59 33 8. Olomouc 21 9 2 2 8 49:54 33 9. Plzeň 20 7 3 4 6 52:42 31 10. Litvínov 23 9 2 0 12 53:58 31 11. K. Vary 22 9 1 1 11 64:61 30 12. Ml. Boleslav 22 10 0 0 12 50:55 30 13. Pardubice 22 5 2 2 13 48:80 21 14. Chomutov 21 5 0 2 14 48:68 17

Pardubice - Zlín: Závěrečný hvizd okořenil bitkařský souboj Cardwella s Kuldou 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Zlín: Rostislav Marosz využil přesilovou hru a snížil na 1:2 720p 360p REKLAMA