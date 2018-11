Jaroměřský slavil s Vincentem: Máme radost. Vyloupili jsme Brno

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Olomouc: Tohle si Kašík za rámeček nedá, další gól přidal Irgl, 0:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Kdo je Vincent?

„Vincente! To je z Pulp Fiction. Vincente, máme radost? To nás tady jen tak napadlo. Úplně spontánní věc v obrovské euforii a štěstí.“

Nekoukali jste po cestě do Brna v autobuse na Pulp Fiction?

„Nene, cestou sem odpočíváme, abychom byli perfektně připravení. Možná cestou zpátky se podíváme na nějakou srandu. Pojede se nám velmi dobře, protože jsme to tady vyloupili.“

Možná škoda, že je to do Olomouce kousek.

„To vůbec není škoda! Je dobře, že budeme brzo doma, protože teď jsme jeli z Plzně a to teda kousek nebyl. Jsem naprosto spokojený, že jsme tady. Kdybychom hráli v Uničově, tak je to ještě lepší.“

Euforie po výhře nad mistrem je evidentně velká.

„Potěší to ohromně. Ale my jsme sem jeli s tím, že se nám tu už mnohokrát podařilo zahrát dobré utkání, takže jsme se neměli čeho bát. Poslední zápasy navíc ukazují, že jsme si osvojili styl, který je potřeba hrát. Myslím, že jsme hráli velmi dobře. Ve druhé třetině jsme teda měli dál střídačku, byla tam chvilka, kdy jsme měli trošku výpadek a nechali jsme Brno vyrovnat. Ale nevadí, pak jsme dali gól my a třetí třetinu jsme odehráli perfektně.“

Po sérii čtyř proher jste vyhráli šest z posledních sedmi utkání. V čem je kouzlo Olomouce?

„Nikdo nechce prohrávat dál a dál. Sedli jsme si a řekli si, že by to takhle nešlo, nechceme se klepat ve spodních příčkách. Změnili jsme trošku tréninky, je to rychlejší, přímočařejší. Velmi dobře bruslíme, ostatní týmy mají proti nám celkem problémy, když hrajeme takhle. To tady bylo vždycky, takže jsem rád, že jsme se k tomu vrátili a budeme tak hrát dál.“

Jak utkání ovlivnila vaše přesilovka pět na tři v úvodu utkání?

„Tým se díky tomu zvedne, Brno mělo doma vždycky dobré nástupy a my jsme počítali s tím, že by se třeba snažili zase hrát. Naštěstí máme v posledních zápasech vstupy do utkání dobré, dnes jsme je k ničemu nepustili, oni navíc udělali dva fauly. Určitě se nám hodilo vést 2:0, pak se hraje o hodně líp.“

Nebyli jste při přesilovce pět na tři v úvodu utkání ještě ztuhlí?

„Nevím, já ji nehraju. Ale měl bych, že jo? Má to skončit gólem, vždyť víte, jak se to hraje: Nahrát a gól! Ale rozehřátí jsme byli, od toho je rozcvička a rozbruslení. Zápasy začínáme dobře díky tomu, že se dobře připravujeme. Kdybychom přišli na led studení, tak bychom jen koukali.“

Nebáli jste se o výsledek, když Kometa srovnala z 0:2 na 2:2?

„Ne. Srovnali, ale my jsme nečekali, že tady povedeme 5:0. U nás je to takový… V oslabení vždycky dostaneme gól, ale nám by se někdy hodilo podržet to trošku déle a vést třeba 3:0. Ale zase 3:0 jsme vedli v Liberci a nakonec jsme prohráli v prodloužení. Je to ale ohromná psychická výhoda, než kdybychom s Brnem venku prohrávali 0:2.“

Ukázali jste dnes sebevědomí a herní pohodu?

„Sebevědomí… Já myslím, že domácí pak klidně mohli dát na 3:2. Dopadlo to takhle, ale je samozřejmě lepší, když máme tuhle sérii a víme, co hrát. Trenéři nám naštěstí vtloukají, že se nemáme bát hrát a máme být sebevědomí. Už to taky nějaký rok hrajeme, takže ano. Já jsem velmi šťastný, možná to není slyšet, ale je to tak.“

Většinu gólů Komety obstarává první útok, chystali jste se na něj?

„Koukali jsme se, jako před každým zápasem. Jejich přesilovky jsou dobré, jsou šikovní. My se chystáme na každého, ale že bychom si z nich sedli na zadek, to ne. Jsou to hráči, kteří hrají stejnou ligu jako my, dneska jsme je porazili a dali víc gólů. Oni se zase třeba koukali na Irgla.“

Předčili jste Kometu rychlostí?

„My jsme teď byli rychlejší než hodně týmů, takže pro Brno není ostuda, že byli pomalejší.“

Je obhájce titulu zranitelnější než v předchozích sezonách?

„Tady byla i sezona, kdy vyhráli titul a taky neměli úplně zářné období. Oni si pak ale na play off můžou koupit nevím koho, tak to tady asi nějak uplácají. Každý zápas je jiný, každého můžeme porazit, ale taky s každým prohrát, extraliga je vyrovnaná. Jsem rád, že jsme se dnes připravili tak, že jsme byli lepší a vyhráli jsme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:31. Mueller, 25:49. L. Čermák Hosté: 04:23. J. Galvas, 07:38. Irgl, 32:46. Holec Sestavy Domácí: Kašík (Vejmelka) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Dočekal, L. Čermák (C), R. Zohorna – Kašpar, Hruška, Mallet – L. Horký, Střondala, Köhler – Plášek ml.. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Burian, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Mráz. Rozhodčí Pešina, Kika – Hlavatý, Tošenovjan Stadion DRFG arena Návštěva 7231 diváků