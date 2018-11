Hořava zuřil po prohře v Olomouci: Strašný přístup, katastrofální začátek!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:43. Jergl, 06:31. Strapáč, 11:55. Holec Hosté: 05:23. Vondrka, 58:36. Orsava Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, J. Galvas, Švrček, Staněk, Jaroměřský, Dujsík, Rutar – Burian, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek, V. Tomeček – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Mráz. Hosté: Krošelj (Groh) – Němeček, Pláněk, Hanzlík, Dlapa, Bernad, Eminger, J. Drtina – Vondrka, Klepiš, Skalický – Orsava, Žejdl, Látal – P. Musil, T. Knotek, Šťastný – Pabiška, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Bryška, Hanzlík Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3643 diváků

„Měli jsme katastrofální začátek,“ zlobil se trenér Hořava. „Dovolili jsme domácím, aby celkem lehce rozhodli zápas. Nás přístup byl strašný. Za to, co jsme předvedli ze začátku, jsme si nezasloužili ani bod.“

Co bylo špatně? Proč Boleslavští v první třetině nestíhali pokrývat odražené puky? Hráči nad tím jen bezradně kroutili hlavami. Trenér Hořava upozorňuje, že se to nestalo poprvé. „Úplně stejně jsme to měli s Chomutovem. Je vidět, že jsme dole a zatím nedokážeme hrát šedesát minut poctivý hokej. Olomouc nám dala lekci z toho, jak se má hrát.“

Boleslavští se pod vedením Hořavy s Rulíkem výsledkově zvedají. Z posledních sedmi zápasů pětkrát vyhráli. Porazili Kometu 2:1, Spartu 5:3, Liberec 5:2, Pardubice 2:1 a Chomutov 3:1. V listopadu padli je třikrát a ještě těsně. V Ostravě 2:3, s Plzní 0:1 a teď o gól v Olomouci.

Zůstávají dvanáctí, nicméně na předposlední Pardubice už mají 9 bodů náskok a na osmý Zlín ztrácejí pět bodů. Hořava s Rulíkem ovšem dobře vědí, že šrouby je po katastrofálním rozjezdu sezony neustále třeba přitahovat.

Jak ale tým „naučit“ makat celých šedesát minut? Hořava se hořce zasměje. „Poradíte nám? Kdybychom to věděli, uděláme to. Zatím nevím, v čem to vězí, ale rozhodně to musíme napravit.“

Aleš Jergl z Olomouce se raduje ze vstřelené branky • Foto ČTK