SESTŘIHY: Kašpar pomohl Litvínovu srazit Liberec 6:2, Plzeň povstala

Chemik Kašpar hlásí návrat!

Tygři si přitom zásluhou Filippiho a Kvapila, který se do sestavy vrátil po zranění, vytvořili první šanci. Brankář Janus ale jejich akci zastavil. Na druhé straně prověřil Willa ranou z levého křídla Válek. Domácí brankář se následně vyznamenal proti samostatnému úniku Hudáčka a libereckému gólmanovi pomohla při Klozově střele boční síť.

Skóre se poprvé měnilo v 7. minutě, kdy se krásnou ranou z mezikruží prezentoval Válek. V další liberecké šanci se ocitl aktivní Hudáček, jeho bekhendový blafák Janus vystihl. Vyrovnat mohl i Ordoš, na kterého zývala prázdná branka. Liberecký útočník však vysoko přestřelil horní tyč. A když poté nevyužil svou šanci ani Jelínek, prosadili se opět domácí. Na 2:0 zvýšil Lukeš.

Ve druhé třetině Litvínov své vedení výrazně navýšil. Krátce po polovině utkání se mezi střelce zapsal Kašpar, poté přidal čtvrtý gól Ščotka, a když ve 35. minutě skóroval Jurčík, pro Willa zápas předčasně skončil. V liberecké brance jej nahradil Schwarz.

Liberec ještě ve druhé části utkání lehce zdramatizoval. Nejprve při Kašparově vyloučení snížil svou dvanáctou brankou v sezoně Kvapil, o 90 sekund později překonal Januse Birner a připsal si první gól po návratu ze Švýcarska.

V 45. minutě se mohli hosté dostat k domácím ještě blíže, Hudáček ale neproměnil trestné střílení. Další příležitost na snížení promarnil Filippi, kterému těsně před brankářem sklouzl kotouč z čepele. Definitivní tečku za brankovými hody tak dal v 52. minutě Jurčík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:30. Válek, 18:30. F. Lukeš, 30:19. Kašpar, 33:44. Ščotka, 34:48. Jurčík, 51:32. Jurčík Hosté: 37:08. M. Kvapil, 38:38. Birner Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Porseland, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Romančík, Suchánek, Březák – Petružálek, J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl, F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Jurčík – D. Tůma, J. Kloz, Matoušek. Hosté: Will (35. Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, Stříteský, Ševc, T. Hanousek, Maier – Birner, Redenbach, L. Hudáček – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Valský – M. Zachar, J. Vlach, Ordoš. Rozhodčí Jan Hribik, Adam Kika – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Berani zarazili pirátské loupení

V úvodu duelu měl šanci Flemming, proti jeho ráně ale gólman Sedláček zasáhl. Následně si sice zahráli domácí přesilovou hru, v té ale branku Peterse ohrozit nedokázali.

Jako první se tak prosadili hosté. V 9. minutě otevřel skóre bývalý zlínský útočník Klhůfek, jenž dorazil do sítě pokus Valacha. Asistenci si při jeho trefě připsal i Peters.

Do druhé třetiny vstupovali domácí v početní výhodě, přesilovku ale nevyužili a jejich kombinace vázly i po návratu Valacha na led. Chomutov byl v nijak oslnivé hře o něco lepším týmem. Piráti sice promarnili dvě početní výhody, Sedláček vychytal šance Marjamäkiho i Valacha, ve 33. minutě už ale kapituloval. Z mezikruží vypálil úspěšně Jank.

Hosté ale dvougólové vedení do přestávky neudrželi. Berani ač hráli oslabení, dokázali snížit poté, co přečíslení Lakatoše s Ondráčkem zakončil brankou druhý jmenovaný.

Mdlé dvě třetiny vynahradila alespoň částečně ta třetí. Obě mužstva si vypracovaly své šance, snad největší měl Pirát Klhůfek, svou druhou branku v utkání ale sám před Sedláčkem nepřidal.

Když sedm minut před koncem normální hrací doby putoval na trestnou lavici zlínský Okál, vypadalo to s nadějemi domácích špatně. Síly se ale po zbytečném faulu Flemminga vyrovnaly. A stejně tak se ve hře čtyři na čtyři vyrovnalo skóre. Na modré čáře napřáhl Valenta a zaznamenal svou první trefu sezóny.

Vítěze tak určily až samostatné nájezdy, ve kterých domácí vyhráli po čtvrté sérii 3:1. Vítěznou trefu si připsal Edgars Kulda. Pirátům tak ani značná střelecká převaha (32:17) nepomohla k vítězství.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:26. J. Ondráček, 54:09. Valenta, . E. Kulda Hosté: 08:19. Klhůfek, 32:56. Jank Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Valenta, Nosek, Žižka, Řezníček, Gazda, Freibergs, Ferenc – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, P. Sedláček, Okál – Honejsek, Popelka, Šlahař – Poletín, Fryšara, E. Kulda. Hosté: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Trefný, Valach, Váchal – Sklenář, V. Růžička, T. Svoboda – Tomica, Klhůfek, Duda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Hanták, J. Havel. Rozhodčí Mrkva, Pešina – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 3 540 diváků

Ostravské hledání receptu na Kometu trvá

Na rozdíl od předcházejícího nevydařeného domácího duelu s Olomoucí vsadila Kometa hned v úvodu na nátlakový hokej. Získala územní převahu a tlak rychle zúročila. Ve třetí minutě střela obránce Barinky od modré čáry proklouzla za záda brankáře Bartošáka.

Vítkovice ale na odpověď dlouho nečekaly. O tři minuty později po rychlém protiútoku Zdráhal překonal Vejmelku, který tentokráte dostal přednost před Kašíkem.

Kometa si udržovala převahu, chybělo jí ale navzdory střelecké aktivitě přesnější zakončení. Vrátit vedení na stranu domácích mohl osamocený Holík, na Bartošáka ale nevyzrál.

Také ve druhé třetině se Brňané v oboustranně útočném hokeji dostávali častěji ke střelbě. Ve 25. minutě se po rychlé kombinační akci Schause se Zohornou prosadil Mallet a Kometa opět vedla.

Třetí gól přidali domácí hned na začátku třetí části, kdy se po hrubé chybě Květoně v rozehrávce dostal k puku Hruška a bez problémů překonal Bartošáka.

O klid v závěru utkání se ale Brňané trestuhodně připravili při vlastní přesilovce, kdy nechali prostor k úniku Romanovi, jenž vstřelil kontaktní gól. Necelé tři minuty před koncem zápasu se ještě Vítkovice pokusily při hře bez brankáře vyrovnat, těsnou výhru ale domácí hokejisté ubránili a nad rivalem z Ostravy zvítězili poosmé v řadě.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Podali jsme dnes vynikající výkon. Byli jsme agresivní, vyhrávali souboje. Získali jsme vedení. Celé mužstvo pracovalo podle našich představ na základě přípravy na zápas. Jediné, co naší hře chybělo, byly góly. Hokej je ošidný v tom, že když je nedáte a máte převahu, tak nějaký gól z protiútoku soupeř vstřelí. Vítkovice využily jedinou šanci při naší druhé přesilovce, kdy daly v oslabení druhý gól. Ze zápasu bylo najednou drama. Bylo by nezasloužené, kdybychom dnes nějaký bod ztratili. Kluci nechali na ledě všechno, pracovali jako tým. Za vynikající podpory diváků jsme zápas dotáhli do vítězného konce."

Jakub Petr (Vítkovice): "V začátku utkání měla Kometa parádní pohyb s agresivním forčekingem. S tím jsme počítali. Ale věci, které nás zdobily v minulých utkáních, ať je to větší počet vyhraných soubojů, rychlejší rozhodování a pohyb na puku, nám dnes chyběly. Kometa nás dostávala pod tlak. Když se podíváme na výsledek, tak jsme po ubráněných oslabeních měli více ze hry. V těchto chvílích vypadala hra podle našich představ. Hlavně v posledních deseti minutách. Povedla se nám i power play, v níž jsme měli šanci vyrovnat. Ale bylo by to vůči domácím nespravedlivé, kdybychom vezli domů nějaký bod."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:41. Barinka, 24:32. Mallet, 41:10. Hruška Hosté: 05:50. P. Zdráhal, 51:32. O. Roman Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – R. Zohorna, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Plášek ml. – L. Horký, Střondala, Köhler. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Gregorc, Šidlík, Mrázek, Černý – Dej (A), Lev, Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Szturc, Pytlík, Baláž – Toman. Rozhodčí Horák, Jeřábek – Gebauer, Lederer. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Zkáza Hradce přišla v 11. minutě

Hradec, povzbuzen posledními domácími výsledky, měl přitom bleskový vstup do zápasu. Hned v úvodní minutě tečoval Pichého nahození nebezpečně Smoleňák, gólman Milčakov, který dostal tentokrát přednost před Frodlem, ale zasáhl. Ve 2. minutě už to nezvládl a za záda mu prošel Vopelkův pokus z úhlu.

Domácí pohoda však netrvala dlouho. O dvě minuty později poslal famózní přihrávku Denis Kindl Němcovi, který překonal Pavelku. Pravá pohroma pro Mountfield přišla v jedenácté minutě. Hosté skórovali dvakrát během 27 vteřin. Nejprve Allen využil výbornou Gulašovu akci, poté Jones prostřelil shluk těl a hokejek před Pavelkou.

Plzeň v těch chvílích asi dostala odměnu za perfektní Čerešňákovo gesto z 8. minuty. Obránce opravil rozhodčí, kteří chtěli vyloučit jednoho z domácích po zákroku na něj. Plzeňský bek je ale zastavil.

Ve druhé třetině se hrál podobně jako v té první velmi rušný hokej. Hradečtí se snažili o vyrovnání, jenže nemohli překonat Milčakova. Běloruský gólman chytal výborně. Velké možnosti měli Smoleňák, Bičevskis, Dragoun a dvakrát Rákos. Ani jeden z nich v souboji s Milčakovem neuspěl. Ve 38. minutě netrefil Lessio z dorážky prázdnou plzeňskou branku.

Ve třetí části Mountfield dál pokračoval v náporu. Byl jasně střelecky aktivnější, ke kontaktní brance mu pomohla přesilovka. Kanadský obránce Piché v ní ve 44. minutě vstřelil první gól v hradeckém dresu. Hosté hru vyrovnali, přesto se Hradečtí dostali dvě minuty před koncem k power play. V ní přišlo definitivní rozhodnutí, sedm vteřin před koncem se prosadil Gulaš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:59. Vopelka, 43:16. Piché Hosté: 04:00. V. Němec, 10:21. Allen, 10:48. Jones, 59:53. Gulaš Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Lessio – Bezúch, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa – Vopelka, Dragoun, Rákos (A). Hosté: Miltchakov (Frodl) – Jones, J. Kindl (A), Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen, L. Kaňák – Gulaš (C), Stach, Indrák (A) – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Eberle, Kodýtek, Straka – Pour, Preisinger, Kantner. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna Návštěva 4776 diváků

Olomouc - Mladá Boleslav 3:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:43. Jergl, 06:31. Strapáč, 11:55. Holec Hosté: 05:23. Vondrka, 58:36. Orsava Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, J. Galvas, Švrček, Staněk, Jaroměřský, Dujsík, Rutar – Burian, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek, V. Tomeček – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Mráz. Hosté: Krošelj (Groh) – Němeček, Pláněk, Hanzlík, Dlapa, Bernad, Eminger, J. Drtina – Vondrka, Klepiš, Skalický – Orsava, Žejdl, Látal – P. Musil, T. Knotek, Šťastný – Pabiška, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Bryška, Hanzlík Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3643 diváků