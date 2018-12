Zlínský tahoun Ondráček o Lakatošovi: Neslyšel jsem ho, že by si pobrečel

Jak jste přemýšlel u nájezdu na gólmana Peterse?

„Já určitě nebudu nic vymýšlet. Vždycky střílím. Buď to trefím, nebo to jde vedle či do betonů. Ani na tréninku nic nevymýšlím. Kdo mě zná, ten ví, že nejsem hračička.“

Kdo zná Antonína Honejska, ten zase ví, že s oblibou provádí blafák, který mu „sežral“ i chomutovský brankář.

„Myslím, že ho nezná a nikdo mu neřekl, že to Tonda dělá. Kdyby přijel ke střídačce, asi by mu to někdo napověděl. Tonda to má fantastické. Z té kličky může zakončit několika způsoby. Rozsah a možnosti má úplně někde jinde.“

Na obě vaše branky přihrál Dominik Lakatoš, jenž v klubu hostuje z Liberce. Co na něj říkáte?

„Oba góly byly jeho. Před druhým tahal na zádech tři hráče. Už minule hrál perfektně. Zapadl super do kabiny. Je to dobrý kluk. Teď jenom, aby mu to tam padlo a chytl se gólově. Zatím jsem ho ale neslyšel, že by si pobrečel. (úsměv) Podle mě mu to je teď jedno, když odvádí tuhle práci. Bere tak, že sem přišel pracovat a pomoct mančaftu. On je typ, který pracovat chce a pro tým udělá všechno.“

V oslabení jste ujeli ve třech proti jednomu. To se často nestává…

„Laky (Lakatoš) to udělal nádherně, měl jsem to skoro do prázdné brány. Určitě nás ten gól zvedl, předtím jsme měli tři čtyři vyloučení po sobě a nehráli jsme dobře. Oni pak udělali tuhle chybu a dostali nás do hry. Kdyby nám dali v přesilovce 0:3, je hotovo.“

Víc než dva body jste si po tomto průběhu vysnít nemohli, co?

„Teď nám to tolik nejezdilo. Oni hráli organizovaný nepříjemný hokej, který nám tolik nesedí. Dvě třetiny určitě hráli líp. Lidi se neměli čeho chytnout a pořádně fandit. Byla to taková holomajzna ve středním pásmu. Někdy to tak je, že hokej není pěkný, ale body se počítají. Na druhou stranu, za bojovnost jsme si ten bod po šedesáti minutách zasloužili a šli jsme za ním. Chomutov hrál proti nám dobře i u nich. Nedával bych váhu tomu, že mají osmnáct bodů a jsou poslední. Hrají bojovný hokej jako všichni ostatní. Zatímco na Pardubicích bylo vidět, že jsou trošku rozložené, Chomutov hrál výborně.“

Jak jste viděl zákrok Zdeňka Okála na Bohumila Janka, za který dostal trest 2+10 minut?

„Ze střídačky jsem měl pocit, že se ten hráč sklonil a naběhl si. Ale nevím, jaká tam byla od Očka intenzita. Zaplaťpánbůh, že nedostal pětku. Už bychom asi neměli o co hrát, do konce zbývalo nějakých šest minut.“