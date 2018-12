Nahodil po výhře v Pardubicích: Jak, že nejsme dream team? Máme Irgla!

Byla výhoda mít proti sobě tým, na kterém leží deka?

„Hlavně jsme docela na vlně. Daří se nám, za to jsme šťastní. Prvních sedm minut bylo od nás docela špatných, ale pak jsme dali gól a uklidnili se. Konec druhé třetiny byl taky takový divočejší, ale jinak toho Pardubice zase tak moc neměly.“

Celá vaše lajna je na vlně. Třeba parťák Aleš Jergl, v posledních třech zápasech posbíral už pět bodů. V čem je jeho síla?

„Je hodně šikovný hráč, to bylo vidět, už když hrál v první lize. Umí nahrát puk, dobře nás doplňuje i Míra Holec, lítá tam jak blázen, všichni si dovedeme nahrát. Doufám, že to bude pokračovat a bude nám to šlapat dál.“

Olomouc na pohled není žádný dream team, ale máte 42 bodů, hrnete se tabulkou nahoru, jste třetí. Kde vy sám vidíte výjimečnost téhle party?

„Jak, že nejsme dream team? Máme přece Zbyňu Irgla. (směje se) Tým je hrozně dlouho pohromadě, jen se doplní jeden, dva hráči. A parta dělá strašně moc. Vidíte, jak tady kluci drží pohromadě, jeden za druhého padne po držce do střely, když to takhle řeknu. Týmovost u nás dělá hrozně moc.“

Pardubice - Olomouc: Hamerlík zlikvidoval střelu Nahodila, na dorážku už byl krátký, 0:2 720p 360p REKLAMA

I díky tomu jste třeba tak zapadl? V zápase to vypadá, že jste jedním ze členů velké party, že v klubu tak pět let hrajete taky.

„Jasně, patří klukům obrovský dík za to, jak mě po příchodu z Brna přijali. Dost z nich jsem znal už z Třebíče, Brna nebo Chrudimi. Ovšem bylo velkým plusem, jak mě, nového hráče, mezi sebe hned vzali.“

A našel jste tady zase svůj hokej, potřebný klid?

„Určitě a jsem šťastný, že to tak je. Pan Zábranský mi v Brně říkal, že ne každý klub je pro každého. Doufám, že jsem se v Olomouci teď našel a bude to lepší a lepší, že se nám bude dařit.“

Od Libora Zábranského dobré moudro. Takže se nenaštvat, že mě někde nechtěli, ale dál makat, protože jinde to může být lepší a hned?

„Přesně, to je ono. Takhle to taky beru. Je to pryč, teď jsem v Olomouci.“

V Pardubicích, kde jste působil devět sezon, jste dával gól na 2:0 pro Olomouc. Ani jste se tolik neradoval. Nejde v téhle hale?

„Dá se to tak říct. Jsem šťastný za gól, pomohl jsem týmu. Je tam ovšem to ale...“

Takže ve vás pořád nechává nějaké emoce, když vidíte, jak Pardubice zase strádají?

„Odehrál jsem toho tady dost, není mi to jedno. V první řadě jsem teď šťastný za tři body pro náš tým, ale ukradené mi není, když vidím, kde Pardubice jsou. Vidím, co se tady děje, trochu to bolí. Na začátku zápasu jsem se podíval na tribuny, byly hodně prořídlé... Je to zvláštní. Občas si s některými kluky napíšu a zavoláme, ale je pravda, že tolik bývalých spoluhráčů tady už taky nemám.“

Nepřijde vám, že z tribun už ani nešla směrem na led energie, jak tomu bývalo dřív? Jako kdyby je zachvátila i taková apatie...

„Není tady ta bouře. Když si vzpomenu na dřívější časy, bylo to jiné. Ale to jsme většinou byli ve středu tabulky. Jenže teď je jiná situace, kluci jsou pod dekou. Trochu mi to připomnělo barážovou sezonu, kterou jsme tady měli před dvěma roky. Strašně těžký... Lidem to není jedno, na druhou stranu jim nikdo nemůže mít za zlé, jestli jsou trochu opaření. Vzpomínám si ale, jak tady na nás pak v baráži přišel plný dům a hnal nás, to byla nádhera, pomáhali týmu. Nepřeju Pardubicím nic špatného, doufám, že ta jejich sezona teď dopadne nějak rozumně.“

Pardubice - Olomouc: Irgl se dostal do úniku a pohotově trefil prázdnou bránu, 1:4 720p REKLAMA

Pardubice - Olomouc: Poulíček parádně našel Bubelu, ten snížil na 1:3 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Olomouc: Knotek nádherně zaclonil, Jergl navýšil vedení hostů, 0:3 720p 360p REKLAMA