Výtiskova divočina. Gól, hity a sedm bloků: Jsem starý, ale pořád platný

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:53. Výtisk, 29:31. Tybor, 40:19. Tybor, 40:54. P. Zdráhal Hosté: 04:21. Rákos, 08:59. Vopelka, 51:43. Koukal, 59:52. Paulovič, . Paulovič Sestavy Domácí: Bartošák (9. Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Baranka, Šidlík, Mrázek, Černý – Szturc (A), Lev (A), Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – D. Květoň, Pytlík, Baláž – Toman. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (C), Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, Piché – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – Rákos (A), Bičevskis, Paulovič – R. Pavlík, Dragoun, Vopelka – Bezúch, Kukumberg, J. Dvořák. Rozhodčí Mrkva, Šír – Tošenovjan, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 139 diváků

Když sedmatřicetiletý Jan Výtisk přebíral zelenou helmu pro lídra RI, s úsměvem to komentoval: „Ano, jsem starý, ale pořád ještě platný. Do důchodu se nechystám, šetřit se nehodlám a na ledě vypustím pro úspěch týmu klidně i duši.“ Proti Mountfieldu to ukázal v praxi. O to víc jej štvalo, že z toho nebyly tři body.

Na začátku zápasu nefungovala kostka, ani Vítkovice. Co se stalo, že jste se dostali do skluzu 0:2?

„Zdrželo se to na nějakou dobu a než jsme se probrali, bylo to 0:2. Začali jsme špatně. Ale pak jsme se do toho dostali, srovnali jsme, odskočili na 4:2 a měli více šancí. Měli jsme to dotáhnout do konce. To se nám, aspoň za mě, nesmí stávat. Musíme to udržet za tři body!“

Po dvou rychlých brankách poprvé v sezoně střídal Bartošák, jak jste to vnímali?

„Nevnímali jsme to nijak, Ďolík (Daniel Dolejš) tam vlezl a chytal skvěle. Na konci jsme mu moc nepomohli. Je to škoda, mohli jsme mít tři body. Je to ztráta.“

Hradec vyrovnával 8 vteřin před koncem základní hrací doby, mrzí vás to hodně?

„Samozřejmě, dvakrát jsme nepokryli hráče na středu. I třetí gól tak padl. I když jsme si to ukazovali, i když nás na to trenéři upozorňovali, dostali jsme z toho gól. Nepohlídali jsme to tam, je to škoda.“

Vy jste první brankou zavelel k obratu. Kudy vaše střela od modré prošla?

„Jen jsem to nahodil na gólmana, dobrou práci udělal Zrahoš (Patrik Zdráhal). Projel před ním, neviděl, padlo to tam.“

Pak jste se dokonce dostal i do brejku společně s útočníky, kde jste se tam vzal?

„Je vidět, že se před bránu soupeře takhle dostanu jednou dvakrát za sezonu, takže zakončení podle toho vypadalo... Škoda, kdybych vystřelil hned, mohl to být gól. Takhle z toho bylo hovno.“

