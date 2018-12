Koukal o spekulacích k přestupu z Hradce: Od toho mám agenty

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Třinec: Skvělá rána, Dragoun nedal Hrubcovi šanci, 3:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Dojala vás emotivní děkovačka?

„Ale ne, bylo to moc milý, krásný. Ale pořád je to práce, potěšilo mě to, ale zase z toho nelétám v oblacích.“

Jak sám vnímáte spekulace o tom, jestli přestoupíte jinam, nebo ne?

„Od toho mám agenty, oni to řeší. Já se soustředím na hokej, to je moje úloha. Co mi řeknou, to udělám. Všechno se řeší, vyjednává, uvidíme, jak to dopadne.“

Zavařil se poslední dny mobil otázkami kamarádů, jak to s vámi bude, jestli přestoupíte do Pardubic?

„Tak já mám jenom pár kamarádů. (usměje se) Ne, lidi se ptají. Ale spíš mě zaráží, jak se to šíří. Člověk až vyloženě čumí, kdo o čem ví. Ve finále vám přijde, že ostatní toho ví víc než já.“

To je pak něco špatně...

„To nevím, ale směju se tomu ve finále. Ty vogo, dobrá lavina.“

Ale zase to znamená, že lidi zajímáte. O kom se nemluví, umřel...

„No, je toho dost tenhle rok, to je pravda. Klidně by to mohlo ubrat.“ (usměje se)

Lámete si hlavu s tím, že ve statistikách se nedaří plnit kolonky?

„Gólů jsem nikdy moc nedával, jestli jich mám 10 na konci sezony, jsem v normě. Na to je času pořád dost, nejsem Ovečkin, nebo Petr Sýkora. Každý má nějakou úlohu v týmu. Body nejsou, ale já se z toho nevěším. Pořád si myslím, že týmový výkon je nad individuálním. Kdybych hrál v Chomutově, měl 60 bodů, asi nadšený nebudu. Asi takhle bych to teď hodnotil.“

Nejdůležitější pro vás je, že Hradec je momentálně druhý?

„Vždycky jsem bral týmový úspěch, ne nějaké individuální. Tam jsem ani nikdy nic nevyhrával, ani nečekám, že bych teď začal sbírat trofeje za nejproduktivnějšího hráče. Teď jsem třeba nějaký body udělal, ale nemyslím si, že bych svoji hru nějak změnil. Proti Třinci jsem dvakrát střílel do prázdné, ale dvakrát mi to zastavili hokejkou. To jsou ty paradoxy, kdy vám to tam prostě někdy nepadne. Jo, když to lepí, odrazí se do branky každej debilní puk. Ale fakt se z toho nehroutím. Budu dál hrát moji hru. Nebudu tvořit jako Jarda Bednář. Snažím se, chci hrát co nejlépe. Chci být přínosný pro tým.“

Je tohle věkem? Ve 20 třeba na svoje statistiky hráč kouká jinak.

„Hele, ve 20 jsem měl bodů ještě méně. To nemusíme ani hodnotit.“

Dobře, čtvrtá lajna v Pardubicích. Tak v 25 letech?

„Pořád stejný, vždyť já byl osm let ve čtvrté lajně s Količem. Takhle dlouho nikdo nebyl ve čtvrtý lajně, jen my dva.“

Věřím, že tým zůstane, jaký je Očima trenéra Tomáše Martince „Petr Koukal je pro nás strašně důležitý hráč, byť se mu třeba nedaří v produktivitě tak, jak by si sám představoval. Nedělá tolik bodů, kolik měl v minulé sezoně. On je ale obrovsky pracovitý hokejista s velkým významem pro tým. Věříme našemu týmu tak, jak je poskládaný. Potřebujeme v něm i tyhle starší kluky, jako je Kouky. Mladí vedle nich rostou. Hodně se teď mluví o jeho případném odchodu pryč, není to příjemné, kabina to samozřejmě řeší. Věřím, že se situace uklidní a tým zůstane, jak je.“

