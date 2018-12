Nečekaný hrdina Dragoun: Buď do pr..., nebo do brány. Vyšla druhá možnost

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Třinec: Smrtící úder, další trefu přidal Graňák, 4:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké bylo vystoupit najednou z role dříče a rozhodnout takové utkání?

„Pro mě je to pořád stejný, buď se tam nějaké šance vyplaví a padne to tam, nebo ne. Nepřeceňuju to. Vím, že v pátek zase budu dělat práci, od které tady jsem, tedy defenzivu. A pokud se něco otevře, třeba z toho něco zase padne. A jestli to bude příští zápas, nebo za měsíc, to mi je jedno.“

Vážně?

„Třeba ve 20 letech na Spartě po mně chtěli body, honil jsem se za nimi. Postupem času se nějak vykrystalizovala moje role, přijal jsem ji. Nedělám si těžkou hlavu z toho, jestli dám gól, nebo ne.“

Dva proti Třinci ale stály za to. Při vítězném na 3:2 jste se z jízdy opřel do puku a málem protrhl síť za Šimonem Hrubcem. Kolikrát za sebou byste to takhle zopakoval?

„Málokrát (usměje se) Říkal jsem si, že se do toho položím úplně celý, ať jde třeba do pr..., nebo do brány. Nakonec to byla druhá možnost, ta lepší.“

Radostí jste si pak hezky poskočil...

„Myslel jsem si, že Chajda (Chalupa), který mi nahrával, vyskočí taky, ale vyprdnul se na mě. Vypadal jsem tam jako blázen.“ (usměje se)

Cítí hráč v takovém zápase, že se na něj nabalila forma?

„Nechci, aby to vyznělo blbě, ale poslední tři, čtyři zápasy jsem se cítil super. Pokaždé jsem měl čtyři až pět střel, takže teď se mi hraje dobře. Jsem rád, že se mi to teď podařilo takhle prodat a pomoci týmu.“

Měl jste i mezi Pavlíkem a Vincourem i víc ofenzivních úkolů?

„Neřekl bych. Moje role je tady jasně daná. Snažím se pětce pomoci v defenzivní práci. A pokud to dopadne takhle, je to vidět, že se zápas povedl. Pro mě má gól ale stejnou cenu, jako zblokovat střelu a pomoci v defenzivě.

Z tribuny utkání s Třincem hodně bavilo. Jak se zápas zdál vám?

„Stejně, hodně se bruslilo, myslím, že to byl krásný hokej.“

Poznal jste na Třinci, že má za sebou 10 výher a je nahoře?

„Myslím, že bylo cítit, jak je hodně sebevědomý. Ten Kanaďan (Werek) tam na někoho pořád něco hulákal v každém střídání. Tentokrát se jim to asi vymstilo, my si drželi to, na čem jsme se s trenéry domluvili, že budeme hrát.“

Mountfield HK - Třinec: Zámorský našel přesným pasem Dragouna a ten se nemýlil, 1:1 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Třinec: Skvělá rána, Dragoun nedal Hrubcovi šanci, 3:2 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 4:2, Dragoun dvěma góly ukončil vítěznou šňůru Ocelářů 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:17. Dragoun, 09:35. Vincour, 51:18. Dragoun, 51:52. Graňák Hosté: 00:59. Galvinš, 12:36. Hrňa Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Cibulskis – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Dragoun, R. Pavlík – Rákos (A), Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Hrubec (Kváča) – Adámek, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Matyáš – Martin Růžička (A), Marcinko (A), Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský (C) – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Chmielewski, Christov. Rozhodčí Hejduk, Hribik – Kis, Hanzlík Stadion ČPP Aréna Návštěva 4207 diváků