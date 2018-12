Nová role Čáslavy: Hrát a trénovat zároveň? Na dvou židlích sedět nechci

Dvacet čtyři kol a konec. Tragické výsledky Pardubic v letošním ročníku nedokázal napravit ani náhradní realizační tým, a tak přišel čas na úplnou výměnu. Břetislava Kopřivu ve funkci nahradil staronový kouč Ladislav Lubina a pomáhat mu budou Richard Král a právě Petr Čáslava. Poslední jmenovaný sportovní kariéru ale ještě neukončil, akorát ho v současnosti trápí zdravotní problémy, a tak aspoň zatím pomůže novému kouči.

Pro Lubinu to úplně nová štace nebude, v Pardubicích se ukázal už dvakrát, poprvé však na lavičku usedne v roli hlavního trenéra. „Láďa je šéf a my mu spíš pomáháme. Snažíme se kluky hecovat a děláme, co nám Láďa řekne. On ještě musí jezdit do Dvora, dodělat nějakou práci, takže to teď odpoledne vedeme za něj,“ přiblížil současnou situaci Čáslava.

Pardubice na loňský povedený ročník, kdy se dostali až do čtvrtfinále, nenavázaly a letos se zatím trápí. S pouhými pěti výhrami z celkových čtyřiadvaceti zápasů okupují předposlední příčku, před posledním Chomutovem mají náskok pouhých tří bodů a z baráže se tak momentálně stává strašák klubu číslo jedno. „Musíme začít všichni u sebe. Nejenom hráči, ale i trenéři a vedení,“ uvědomuje si situaci obránce.

Hned druhý zápas pod novým trenérem bude pořádně vyhecovaný. Dynamo se v neděli utká ve Východočeském derby se svým rivalem Hradcem Králové. „Je dobře, že tam máme hned Hradec, hráči se aspoň vyhecují a budou hrát srdcem. Trenérovi to pak kolikrát ulehčí práci,“ myslí si.

Čáslava by se na led ještě jednou rád vrátil, podle svých slov vzal roli asistenta proto, aby neseděl jen na tribuně a týmu aspoň nějak pomohl. Že by si pak udržel pozici hráče i trenéra ale neplánuje. „Na dvou židlích bych určitě neseděl,“ řekl.