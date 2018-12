Kapitán Rolinek o pádu Pardubic: Upřímně, jsem z toho špatnej

Video k článku 720p 360p REKLAMA TOP MOMENTY extraligy: Kašparův úvod snů, Bartošák poprvé střídal VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké jiné věci Ladislav Lubina přinesl?

„Jednoduchý hokej. Je potřeba si uvědomit v jaké pozici v tabulce jsme a on po nás chce jednoduché věci. Hokej je o gólech, tlaku do branky, počtu střel a hlavně o bruslení. Dostáváme do sebe zase nějakou sílu, novou chuť. Uvidíme, jak to půjde. Doufám, že začneme vyhrávat a zvedne se i moje výkonnost.“

Jak těžké je vydýchávat, že Pardubice pomalu padají do podobného průšvihu, kterým si prošly dva roky zpátky a všechno tehdy dospělo až k baráži?

„Mám složitou povahu, hodně věcí si připouštím a babrám se v nich. Je to pak vidět i na mojí výkonnosti. Jsem z toho strašně špatnej, to říkám upřímně.“

A hodně kritický k sobě...

„Samozřejmě, k sobě jsem kritický vždycky, nejsem spokojený s tím, jak hraju. Celkově jsem dost semletý z toho, kde s klubem jsme. Strašně si přeju, aby noví trenéři tým zvedli a posunuli jsme se o několik příček nahoru.“

Ladislav Lubina měl při tréninku velký elán. Může tým rychle probrat?

„Pod každým trenérem, který přijde nový, se chtějí hráči ukázat. Láďa v sobě má velký elán a odhodlání. Věřím, že mu vydrží hodně dlouho. Tvrdí ale hlavně to, co vyznávám i já, všechno je o každodenní tvrdé práci. Musíte dennodenně odvádět poctivou práci v tréninku, pak se to odrazí v zápase. Pro současný hokej musíte mít nabrusleno, cítit se fyzicky dobře, abyste mohli předvádět skvělé výkony. Neříkám, že by tréninky poslední dobou byly špatné, ale letargie byla v týmu obrovská, čekalo se na zázrak. My si teď nevěříme, hlavy jsou dole, na hře je to vidět.“

Co se týká té letargie... Musí se dát tým zase dohromady, aby fungoval dohromady?

„Jasně, o té partě to je taky. V minulé sezoně jsme se tady plácali po ramenou, jak to bylo dobré. Teď se všechno po první výměně trenéra zvrtlo a těžko se s tím pracovalo. Ale nechci se k tomu už vracet. Co bylo, je pryč. Já si jenom přeju, aby celý tým šlapal a zvedli jsme se.“

Bude i klíčové, aby se ustálila sestava, nechodil do Pardubic pořád někdo nový a tým měl pevnou hierarchii?

„Jasně, ale na druhou stranu konkurence být musí. Jestli vedení cítí, že někdo neodvádí maximum, nebo na trhu je dobrý volný hráč, všichni dělají maximum, abychom byli silnější. Bylo by dobré, aby se situace ustálila, určitě. Ale kvalita v týmu být musí taky.“

S tím souvisí i eventuální návrat Petra Koukala z Hradce. Přivítal byste ho v týmu?

„Hodně lidí se mě na to ptá. Jestli to dopadne, tak svůj názor řeknu. Ale teď je pořád soupeř, člen Hradce, můžeme se potkat v neděli proti sobě. Takže jestli to vyjde, klidně se o tom budeme bavit.“