Plekanec v Brně: Na zimák jsem musel s navigací. Nároďák není téma

Lístek na čtvrteční předehrávku 25. kola Tipsport extraligy byl žhavým zbožím, předčasným dárkem k Vánocům. Vstupenky byly rychle rozebrány, podobně jako Sparta v prvním dějství. Ta ovšem klamala pohybem a svoji zarputilost dovedla k dokonalosti. „Je to škoda,“ mrzelo Plekance.

Po individuální stránce musíte být spokojený, ale ta hořká tečka vás musí štvát…

„Je to škoda. Měli jsme spoustu příležitostí odskočit o další góly, tím by se zápas zlomil. Bohužel. Musíme však ocenit výkon Sparty, která po první třetině začala hrát daleko líp a zaslouženě s námi držela krok. Já se cítil celkem dobře, jen ke konci mi trochu docházely síly, což je po mém zranění asi normální. To se zlepší.“

Povedené představení vaší formace začalo gólem Karla Pláška. Vedl si dobře osmnáctiletý parťák?

„On je výborný hokejista. Viděl jsem ho až tady poprvé a musím uznat, že je fakt výborný. Má veškeré předpoklady pro to, aby uspěl v NHL. Pokud na sobě bude pracovat, má před sebou skvělou budoucnost. U našeho gólu, já věděl, že je dva kroky za mnou, jen jsem doufal, že když mu to sklepnu, že to přistane někde u něj. Naštěstí to vyšlo.“

Tribuny vám tleskaly po vašem gólu na 2:1 a skvělé přihrávce Martina Erata. Gólů jste dal habaděj, přesto, jaké to bylo?

„Já si hlavně nejsem vůbec jistý, že to byl můj gól, mám pocit, že si ho tam srazil jejich obránce. Vážně nevím. V tu chvíli jsem měl především radost, že jsme odskočili Spartě o dva góly (po 17 vteřinách). Ale jak už jsem řekl, bohužel to nestačilo na vítězný konec.“

Jak vám osobně sedla spolupráce s Martinem Eratem? Vypadalo to dobře…

„Užíval jsem si to ohromně. Po posledních dvou, třech letech, kdy jsem v NHL dostal defenzivní roli, tohle byl úplný opak. Hrozně jsem si to užil, opravdu. Jenom doufám, že budeme víc vyhrávat a mít po zápasech větší radost než teď. S Martinem si naše věci vypilujeme ještě během společných tréninků.“

Nemáte v sobě právě z NHL automatickou záklopku, že dopředu tolik nemůžete?

„To ne. Ta defenziva se neztratí, spíš jde o ty návyky, které musíte v NHL plnit beze zbytku, pokud se v té lize chcete udržet. Tady je víc volnosti, té se snažím využít a vrátit se ke hře, která mi byla vlastní před pár lety.“

Jak jste vnímal podporu brněnských fanoušků?

„Úžasný… Já věděl, že v Brně jsou vynikající fanoušci, teď to jen potvrdili. Strašná škoda, že jsme jim nemohli darovat vítězství. Tak snad v neděli ve Zlíně.“

Váš dojem z koučinku Libora Zábranského?

„Šlo o první zápas, takže je to těžké hodnotit. Ale na koučink a na střídání má ohromný cit. Co jsem pochopil, hráčům nechává dost volnosti a řadu věcí nechává na nich. Pokud do toho nepotřebuje jó vstoupit.“

Jste vyhlášený expert na vhazování, přesto vás sudí dost často vykazovali ven. Tušíte, proč?

„Nevím, já tady ta pravidla úplně neznám, nevím, jak to rozhodčí hází. Jde jenom o zvyk, příště to bude lepší.“

Jak zvládáte cestu na brněnský stadion, sám nebo s navigací?

„Jak kdy… (usmívá se) Je tady pár rozkopaných ulic, tak radši využívám navigaci.“

Kouč Miloš Říha ve čtvrtek na tiskové konferenci reprezentace tvrdil, že o vás uvažuje. Je to pro vás téma?

„Není. Já už jsem se rozhodl, to platí. Je čas, aby se zkoušeli noví kluci a ti dostali příležitost. Třeba zrovna Karel Plášek je budoucností českého nároďáku. Můj čas vypršel.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:44. Plášek ml., 28:16. Zaťovič, 28:33. Plekanec Hosté: 22:53. T. Pavelka, 36:14. Pšenička, 55:24. de la Rose, 60:46. Kudrna Sestavy Domácí: Kašík (Vejmelka) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – R. Zohorna, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Hosté: Machovský (Honzík) – Piskáček (A), Delisle, T. Pavelka, Blain, Tomáš Dvořák, de la Rose, T. Voráček – Jarůšek, Sill, Forman – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Kumstát, Pech (A), J. Veselý – Pšenička, M. Novák. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Jindra, Zíka. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků