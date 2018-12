Sedmnáct stehů v obličeji! Třineckého Douderu tvrdě sestřelil Flemming

Nepříjemná zpráva pro třinecké Oceláře i českou reprezentaci. Obránce Milan Doudera (25) skončil po nešetrném hitu chomutovského obránce Bretta Flemminga v nemocnici. Obličej má sešitý sedmnácti stehy, odjížděl těžce otřesený. „Nechci to komentovat, nechám to na posouzení disciplinární komise,“ krotil emoce třinecký trenér Václav Varaďa bezprostředně po zápase, který Oceláři vyhráli 4:1. Když ale Flemming přímo před Varaďovýma očima Douderu sestřelil, vypadalo to, že trenér přeskočí mantinel a vletí si to s ním vyřídit na led osobně jako před lety s Jiřím Vašíčkem.