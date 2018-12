SESTŘIHY: Kovář po návratu rozhodl o výhře Plzně, radoval se i Kundrátek

Zažářil polský střelec Chmielewski

Rozdíl v tabulce nebyl v první třetině vůbec znát. Třinec sice začal náporem a hosté na poslední chvíli zablokovali Hrňu, který se chystal zakončovat do prázdné branky, poté se ale hra vyrovnala. Větší šance si dokonce vytvářel Chomutov. Aktivní Klima, který v soutěži debutoval, se přes Musila prodral až před Hrubce, který ale skvěle zasáhl betonem a poradil si i s následnou dorážkou Dietze. Třinecký gólman ještě v brejku dva na jednoho vychytal Koblasu.

Koblasa měl první šanci i ve druhé třetině, další snahu Chomutova ale zastavil Flemming, kterého rozhodčí poslali za nešetrný faul do sprch. Otřesený Milan Doudera zamířil za asistence lékařů na ošetřovnu a do hry se už nevrátil.

Třinec se ale v přesilové hře, ve které hrál 83 vteřin i s výhodou dvou mužů v poli, nemohl dlouho prosadit. Nechyběla mu střelba ani šance, ale Chomutov odolával a po střele Rotha ho zachránila i tyč. Nakonec domácí uklidnil Werek, který se trefil z ostrého úhlu 47 sekund před vypršením dlouhého Flemmingova trestu.

Druhý gól přidal se štěstím Marcinko, jehož střelu, která šla vedle, si srazil betonem do své sítě gólman Peters. Vzápětí přihrál Kovařčík puk z vlastního pásma do prostoru na rozjetého Chmielewského, který všechny přebruslil a tvrdou ránou propálil mezi betony hostujícího gólmana.

Chomutov úplně vypadl z role, do hry se dostal až v závěru druhé třetiny, kdy Hrubec kryl nebezpečnou dorážku Klimy a také sólový únik Dudy. Třinec v závěrečné části bez problémů kontroloval zápas, navíc zahodil další 112 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři. Přesto dal čtvrtý gól z úniku Chmielewski. Hrubcovi scházelo jen šest vteřin, aby oslavil třístý start za Oceláře a čtvrteční nominaci do reprezentace čtvrtou nulou sezony. Z dorážky ho však překonal Klhůfek.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Chomutov hrál v první třetině velmi dobře, měl více ze hry a my jsme jen díky Šimonovi Hrubcovi přežili. Měl pár těžkých zásahů, nemohli jsme se dostat do tempa. Ve druhé třetině jsme se po faulu a první brance dostali do laufu. Chomutov jsme zmáčkli a vytěžili z toho další dvě branky. Ve třetí třetině jsme si velmi dobře hlídali střední pásmo a nepouštěli Piráty do nějakých velkých šancí, ale mrzí nás závěr, že jsme Šimonovi opět nepomohli k nule. Důležité jsou ale tři body. Po méně vydařeném utkání v Hradci jsme zase zabrali. Stálo nás to hodně sil. Rád bych klukům poděkoval za odbojovaný výkon proti soupeři, který nedává body zadarmo. Milan Doudera je otřesený, má sedmnáct stehů na tváři."

Jan Šťastný (Chomutov): "Odehráli jsme velice dobrou první třetinu. Měli jsme v ní dost šancí, které kdyby skončily brankou, tak by se utkání asi vyvíjelo jinak. Ve druhé třetině přišel klíčový okamžik celého zápasu, a to pětiminutový faul. Srdnatě jsme bránili pět na tři, ale na konci jsme inkasovali gól na 0:1. Domácí to hodně uklidnilo a kvalita je na jejich straně obrovská. Okamžitě chytli vítr a přidali další dvě branky. I když po situacích, kdy nás nepřehrávali, ale rozhodují detaily. Ať už přebírání hráčů u brány nebo vyhrávání osobních soubojů. Ještě jsme chtěli ve třetí třetině se zápasem něco udělat, i když jsme věděli, že to bude ohromně těžké. Bohužel se to nepodařilo. Vyzdvihnul bych ale naše oslabení ve třech proti pěti a že jsme na konci vsítili alespoň ten jeden gól."

Lubina začal porážkou

Hosté začali aktivně a už v první minutě mohl otevřít skóre Rolinek, brankář Novotný byl ale pozorný. Jeho protějšek Hamerlík tolik štěstí neměl, hned z první střely inkasoval. Po 66 vteřinách hry jej prostřelil Vlach.

Východočeši měli i nadále optickou převahu a tlačili se do útoku, po Novotného zaváhání v rozehrávce mohl vyrovnat Kusý, karlovarský gólman však stihl svou chybu napravit. I díky tomu mohl Flek po Kovačevičově ideální přihrávce zvýšit na 2:0 pro Energii.

Pardubicím se však podařilo na gól nejproduktivnějšího hráče domácích rychle odpovědět, o 51 vteřin později snížil po rychlém protiútoku Treille.

Na začátku druhé části mohl vyrovnat Rolinek, následně ale úroveň hry výrazně klesla. Diváci v Realistic areně sledovali hlavně nepřesnosti na obou stranách a jen občas záblesk vydařené hokejové akce.

Západočeši se mohli prosadit v přečíslení, které ale zakončili špatně. Za hosty zahrozil Vondráček, v pokračující akci se již prosadil Hrabal a svým prvním gólem v sezoně vyrovnal.

Ve 49. minutě vrátil domácím vedení úspěšně zakončeným samostatným nájezdem Beránek. Pardubice sice dokázaly rychle odpovědět v přesilové hře, rozhodčí však Rolinkovu trefu neuznali pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Místo vyrovnání tak přišla čtvrtá branka domácích, v pokračujícím oslabení se prosadil Flek.

Hosté sice ještě zásluhou Duška, jenž dnes hrál 500. zápas v extralize, v 59. minutě snížili, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Karlovy Vary tak i podruhé v sezoně Pardubice porazily.

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to bylo po všech stránkách velmi těžké a nepříjemné utkání. Změna realizačního týmu je vždy velký impulz pro mužstvo a bylo to vidět. Pardubice vlétly do zápasu a byly aktivnější. Nám se ze dvou akcí podařilo odskočit. Hosté se ale nevzdali, vrátili se do zápasu a vyrovnali. I když jsme poté se štěstím dali další branku, tak byli až do konce neskutečně bojovní a nepříjemní. Kloubou dolů před našimi hráči. I když se nám nedařilo, nechali na ledě vše a nakonec jsme byli šťastnější. Pomohli nám i fanoušci, kteří se od nás neodklonili, i když se nám nedařilo."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Utkání jsme dobře začali a paradoxně jsme z první akce soupeře inkasovali z první střely, což je pro mužstvo v našem rozpoložení velký zásah. Pozitivní je, že i po druhé inkasované brance se mužstvo nesložilo a pracovalo. A dělalo věci, které jsme si řekli, že budeme dělat. V tom vidím pozitiva. Bohužel jsme dnes udělali čtyři individuální chyby a byli jsme potrestáni čtyřmi góly."

Kovář přišel, viděl a rozhodl

Kovář oblékl dres Plzně poprvé od zisku titulu v roce 2013, kdy odešel na pět let do Magnitogorsku do KHL a v minulých měsících se marně pokoušel prosadil do NHL v New York Islanders a následně získat angažmá na zkoušce v Bostonu. Po návratu ze zámoří s Indiány ve středu uzavřel zatím měsíční kontrakt.

Kovář ukázal své schopnosti hned v úvodu, kdy si vyměnil puk s Indrákem a vyslal ho do brankové příležitosti, Janus ovšem zasáhl levým betonem. Na druhé straně se před Milčakovem nedokázal hbitě zorientovat a zakončit Jurčík. V šesté minutě pálil od modré čáry Suchánek, Petružálek puk tečoval jen do ochranné sítě.

Poté se opět vyznamenal domácí brankář, když zneškodnil Stachovu střelu švihem. V polovině prvního dějství si pohráli s hostujícími obránci Kašpar a Petružálek, který ale v zakončení neuspěl. V 14. minutě prověřil Milčakova střelou z pravého křídla Hübl, plzeňský brankář svůj tým opět podržel. Litvínov se pak ubránil při Trávníčkově trestu.

Na přelomu prvního a druhého dějství se domácí neprosadili při Allenově trestu a nezužitkovali ani následující vyloučení Jakuba Kindla. Ve 28. minutě mohl otevřít skóre hostující Němec, který se prokličkoval před Januse, ten ale svůj tým znovu podržel.

Litvínov se ubránil v následujících oslabeních a dokonce i ve třech proti čtyřem. Potom zahrozili domácí, jenže tísněný Tůma Milčakova nepřekonal. Na druhé straně si litvínovský gólman poradil se Strakovým pokusem. V 36. minutě neuspěl před plzeňskou brankou po Mikúšově přihrávce Petružálek. V závěru druhé části přestřelil z dobré pozice Lukeš.

Bezbrankové skóre prolomil ve 44. minutě Němec, který se prosadil z dorážky po Kratěnově střele. Janus pak musel zasáhnout proti Pourovi. Domácí se marně snažili dobývat defenzívu Západočechů a do šancí se dlouho nedostávali. Verva se ale dokázala úspěšně bránit při Baránkově trestu a z brejku v oslabení po Trávníčkově přihrávce vyrovnal Gerhát.

Ve třetí minutě promarnil šanci v úniku Hübl a v nájezdech se radovali hosté. Trefili se za ně Kratěna a Kovář, za domácí uspěl pouze Lukeš.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Utkání mělo z mého pohledu vysoké extraligové parametry. Byly tam dlouhé pasáže, kdy se hrál hokej nahoru dolů. My jsme inkasovali z předbrankového prostoru. Po základní hrací době byla asi zasloužená dělba bodů. V prodloužení jsme nějaké šance měli, ale bohužel utkání dospělo do samostatných nájezdů, v nichž dal soupeř o gól více než my. Ale i z naší strany byl předvedený výkon velmi."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Viděli jsme bojovné utkání. Za náš tým kluci odvedli v současné době maximum. Nejsme úplně v herní pohodě. Trošku nás mrzí inkasovaný gól při naší přesilovce pět minut do konce (třetí třetiny). Šance byly na obou stranách. Je pro mě trošku překvapení, že jsme vyhráli nájezdy, když znám kvalitu litvínovských útočníků. Bod navíc je pro nás super. Pro Honzu Kováře to bylo těžké, nemá zápasové vytížení, ale při jeho hře je vidět rozdíl v kvalitě toho hráče. Dovednostmi, hokejovým myšlením a nevím, čím vším. Každá jeho činnost na ledě má smysl. Je to pro nás obrovská posila."

Druhé místo s čistým kontem vychytal Will

Liberec nastoupil do utkání velmi aktivně a Dolejš, který tentokrát nahradil tradiční jedničku Vítkovic Bartošáka, měl hned od začátku plné ruce práce. S šancemi Šmída, Lence i Valského si ale dokázal poradit. V osmé minutě již však byli Bílí Tygři za svou aktivitu odměněni vedoucí trefou. Po Redenbachově přistrčení se zblízka prosadil Hudáček.

První přesilovku utkání si zahráli domácí a po pěkné kombinaci s Kvapilem a Filippim zvyšoval na rozdíl dvou branek Lenc. Hosté se osmělili až v závěru první třetiny, jenže z dobré pozice zakončující Květoň na pozorného Willa nevyzrál.

Druhá část začala náporem Vítkovic, Schleiss ani Dej však Will překonat nedokázali. Na druhé straně zahrozili domácí z přečíslení, Valského ale výborně vychytal Dolejš. Ridera se mohla dostat na dostřel v přesilové hře, jenže Mrázkovu ostrou ránu a dorážku Tybora kryl Will. Třetí branku Severočechů mohl z mezikruží přidat agilní Valský, Dolejš byl ale proti.

Ve třetím dějství mohl nejprve snížit Kucsera, mířil však těsně vedle. Vzápětí měl gólovou příležitost Schleiss, Will svůj tým podržel. Udeřilo tak na druhé straně - Valský křížnou přihrávkou našel volného Jelínka a ten střelou mezi Dolejšovy betony zvýšil už na 3:0.

Stejný hráč pak měl v početní výhodě na hokejce čtvrtý gól, Dolejš se ale blýskl parádním zákrokem. Šest minut před koncem už však nestačil na šikovnou teč Hudáčka, který tak definitivně rozhodl o libereckém úspěchu.

Mountfield HK - Mladá Boleslav 2:1pp

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:06. Smoleňák, 61:18. Zámorský Hosté: 52:32. T. Knotek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Cibulskis, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Dragoun, R. Pavlík – Miškář, Bičevskis, Rákos (A) – Vopelka, Nedvídek, Bezúch. Hosté: Kantor (Groh) – Pláněk, Kotvan, Dlapa, Hanzlík (A), Němeček, Bernad, Eminger – Skalický, Žejdl, Vondrka (C) – Šťastný, P. Musil, Orsava – Pabiška, T. Knotek, Pacovský – P. Kousal, Najman, Flynn. Rozhodčí Hradil, Kika – Gebauer, Lederer Stadion ČPP Aréna Návštěva 4338 diváků

Olomouc - Zlín 2:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:18. Ondrušek, 32:52. Ondrušek Hosté: 42:05. Okál Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Staněk, Jaroměřský, Dujsík – Burian, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Handl – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný (C), Mráz. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Valenta, Gazda, Žižka (C), Řezníček, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Okál – Lakatoš, Fryšara, E. Kulda – Poletín, P. Sedláček, Šlahař. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Frodl, Lučan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5029 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 26 16 1 2 7 78:52 52 2. Liberec 25 13 2 3 7 86:67 46 3. Mountfield 27 11 5 3 8 74:67 46 4. Olomouc 25 13 2 2 8 61:60 45 5. Sparta 25 10 5 1 9 74:66 41 6. Vítkovice 26 12 1 3 10 61:64 41 7. Brno 25 10 3 3 9 67:69 39 8. Zlín 25 11 2 1 11 69:65 38 9. Plzeň 23 8 4 4 7 59:49 36 10. K. Vary 25 11 1 1 12 72:68 36 11. Litvínov 25 10 2 1 12 60:62 35 12. Ml. Boleslav 26 11 0 1 14 58:65 34 13. Pardubice 25 5 2 2 16 53:92 21 14. Chomutov 24 5 0 3 16 52:78 18