Navrátilec Kovář rozseknul nájezdy: Plzeň pro mě není přestupní stanice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:13. Gerhát Hosté: 43:41. V. Němec, . Jan Kovář Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Porseland, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Romančík, Suchánek, Březák – Petružálek (A), J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Trávníček (C) – D. Tůma, J. Kloz, Jurčík. Hosté: Miltchakov (Beran) – Kvasnička, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Stach, Jan Kovář (A), Indrák (A) – D. Kindl, Kratěna (C), V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Preisinger, Pour. Rozhodčí Hribik, Bjälkander – Ondráček, Špůr Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 5 534 diváků

Před zápasem jste říkal, že máte z úrovně extraligy pořád respekt. Byl oprávněný?

„Potvrdila se moje očekávání, je to kvalitní soutěž. Nikdo nemohl čekat, že přijdu a budu dávat dva góly za utkání, tak to není. Víc se to ale bude hodnotit až po Varech. Dnes jsme vyhráli, v neděli si to zase můžeme celý pokazit.“

V nájezdech jste ale ukázal šikovné ruce a s velkým klidem proměnil.

„To byla jen taková náplast. Svojí chybou jsem před tím okradl tým o tři body, což mě štve. Byl to celkově hodně ubojovaný zápas.“

Jak jste se cítil na ledě? Na ledě jste strávil ohromnou porci více než 26 minut.

„Tyjo, fakt až tolik? To je dost! Bylo to ale znát. Za celou sezonu mám odehráno jen jedenáct zápasů, což je málo. Ten rytmus mi chybí. Na farmě jsem hrál kolem patnácti minut, tělo na tohle zatím není zvyklé.“

Se spoluhráči jste na ledě často komunikoval, vyptával jste se jich na systém. Byla to zřejmě nutnost, abyste zapadl, viďte?

„Přesně tak, ptám se hodně. Kluci mají zaběhnuté věci, nechci jit do toho házet nějaké svoje blbosti. Dlouho jsem tu nebyl. Musím se podřídit tomu, co hrají kluci.“

Máte v hlavě nastavené, jak plzeňské angažmá berete?

„Plzeň pro mě není jen přestupní stanice. Mám v hlavě myšlenku, že tady zůstanu celou sezonu.“

