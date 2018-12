Hokej v rozdílném rozpoložení. V Liberci je zápas svátkem, povzdechl si Schleiss

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:42. L. Hudáček, 11:14. Lenc, 45:06. P. Jelínek, 54:03. L. Hudáček Hosté: Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Valský, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, J. Vlach, M. Zachar – Jeník. Hosté: Dolejš (Bartošák) – D. Krenželok, Výtisk (C), Šidlík, Gregorc, Baranka, Mrázek, Černý – Schleiss, Lev (A), Dej – Tybor, O. Roman, D. Květoň – P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera – Szturc (A), Baláž, Toman. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Komárek, Pešek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Není náhoda, že se Liberci na domácím ledě tak daří. Na Bílých Tygrech je vidět uvolněnost, nesvázanost a kreativita. Kouzlo Home Credit Arény dokázaly v aktuálním ročníku prolomit zatím pouze Pardubice (0:2), ve druhém kole, a pražská Sparta (4:5), která po famózním obratu slavila dva body za výhru v prodloužení během třináctého kola.

„Kluci jsou v domácím prostředí viditelně uvolnění. Zápas je v Liberci takový svátek hokeje. Tygři se tu cítí dobře a sálá z nich hrozná pohoda, už když vstupují na led,“ přiznal vítkovický Jan Schleiss. „Má to ale také výhodu pro hosty. Když jsou domácí takhle nahoře, dají se překvapit… Jen my to nezvládli,“ dodal.

Zároveň potvrdil, že jeho celek nastoupil proti jednomu z nejnepříjemnějších soupeřů v lize. „Je to tak. Hrají dobře, mají kvalitní pohyb, ale dá se jim vyrovnat. Jen bychom museli plnit to, co chceme a nevypadávat z rolí. Pohybujeme se na takových vlnách: nahoru – dolu. Chtělo by to, abychom se ustálili a pořád hráli dobrý hokej,“ řekl Schleiss.

Liberec - Vítkovice: Hudáček znovu překonal Dolejše, 4:0

Kde je problém Vítkovic? U branky soupeře. V posledních třech zápasech venku vstřelila Ridera jen dva góly. „Na tabulích svítí nula, jeden, dva góly… Na to se prostě vyhrávat nedá. Pokud se my útočníci neprobereme, nebude to dobré. Je to přitom všechno jen o detailech: o odražených kotoučích, rychlejším zakončení a trefování brány,“ smutnilo po dalším neúspěšném zápase pravé křídlo elitní formace Ridery.

„Do utkání jsme vstoupili bojácně. Soupeř byl hvězdný. Bojovnost z naší strany nechyběla, ale ne vždy stačí na body. Rádi bychom byli v pozici Filipa Pešána a měli k dispozici takový tým, nicméně rozpočet bohužel prostě není nafukovací,“ komentoval utkání vítkovický asistent trenéra Pavel Trnka. „Budeme bojovat a stát si za svými hráči. To je vlastnost, která nás zdobí a důvod, proč se pohybujeme v tabulce tak vysoko,“ dodal na tiskové konferenci.

Liberec - Vítkovice: Jelínek přidal další gól domácích, 3:0

Bílí Tygři mohli být opravdu spokojeni. V zápasech s tabulkovým sousedem předvedli efektní i efektivní výkon, za který slavili zasloužené tři body. „Trenér nám říkal v kabině po zápase, že to byl jeden z lepších výkonů. Doma máme velkou sílu, soupeř nám nic nedaroval. Musíme pokračovat a připravit se dobře na Spartu,“ přemítal Libor Hudáček nad nedělním zápasem.

Neopomněl zmínit ani Romana Willa, který opět domácí hned několikrát podržel. „Byl opět klíčovým faktorem. Fantastický výkon,“ smekl Hudáček před libereckým gólmanem, jehož několikrát v utkání zaskočili i vlastní hráči odskočenými kotouči mířícími do brankoviště. Will byl ale vždy připraven a maximálně soustředěn, i proto nakonec mohl oslavovat třetí čisté konto v sezoně. Potřeboval k němu jednadvacet zákroků.

Liberec - Vítkovice: Puk za Dolejše poslal Lenc, 2:0