Machovský: Góly do prázdné jsou skoro naší tradicí. Pauza nám prospěje

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Marek Kvapil kličkou do forhendu překonal Machovského a poslal domácí do vedení 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co zápas s Bílými Tygry rozhodlo?

„Neproměnili jsme šance. Vytvořili jsme jich sice dost, což Liberec také, ale my je na rozdíl od soupeře nedokázali proměnit. To byl hlavní rozdíl."

Klíčová byla asi druhá inkasovaná branka, že?

„Ani ne, protože běžela stále ještě druhá třetina. Nejvíc nás položil asi třetí gól domácích. Podařilo se nám snížit na 1:3, naše hra se pak zvedla a začali jsme bruslit, ale musíme hrát pořád a nečekat, až nám to tam spadne."

Marek Kvapil se opět bodově prosadil. Dával jste si na něj větší pozor?

„Proti Liberci se vždy celkově hraje těžce. Čekají na přesilovou hru a my jsme jich jim dali požehnaně. Tým jako je Liberec, si s tím pak už dokáže poradit."

Myslíte, že vás sráží hlavně spousta zranění?

„Možná, že v útoku je to takové rozházené a kluci si třeba tolik nerozumí, ale s tím se musí každé mužstvo poprat. Aktuálně máme hodně zraněných hráčů a vypadá to, že ještě na hodně dlouho zranění budou... Musíme se s tím prostě porvat a sbírat body co nejvíc to půjde."

Začíná být tradicí, že když Sparta na konci zápasu odvolá brankáře, dostane gól.

„Je to špatné. Možná bychom se měli soustředit na to, abychom sehráli nějaký signál. Zkoušíme to stejně i doma, motáme se kolem brány, snažíme se to tam domlátit, ale bohužel to nevychází."

Myslíte, že vám reprezentační pauza prospěje?

„Určitě. Mohli by se totiž vrátit někteří zranění kluci, dát se dohromady. Vypadá to, že by dva hráči mohli být zpátky... Doufám, že se jejich návrat uskuteční a nakopne nás to."

SESTŘIH: Liberec - Sparta 4:1. Domácí vyhráli potřetí v řadě, doma uspěli poosmé za sebou 720p 360p REKLAMA

Liberec - Sparta: Jaroslav Vlach potvrdil vítězství gólem do prázdné brány, 4:1 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:57. M. Kvapil, 34:31. Birner, 49:14. Redenbach, 59:14. J. Vlach Hosté: 52:22. Buchtele Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Valský, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Piskáček (A), Blain, T. Pavelka, de la Rose, Tomáš Dvořák, T. Voráček – Forman, Sill, Jarůšek – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Dvořáček, Pech (A), Kumstát – Beran, Pšenička, L. Luňák. Rozhodčí Hodek, Hribik – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 111 diváků