Už jsme mleli z posledního, přiznal zlínský Kubiš po prohře s Kometou

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:09. J. Ondráček Hosté: 04:12. L. Horký, 12:55. Dočekal, 34:47. Dočekal, 35:28. Mueller Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek, Žižka, Řezníček, Valenta, Gazda, Ferenc – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Okál – Lakatoš, Fryšara, Werbik – E. Kulda, P. Sedláček, Šlahař. Hosté: Kašík (Vejmelka) – Štencel, O. Němec, Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – L. Horký, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák, Köhler. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Hanzlík, Polák Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 7000 (vyprodáno) diváků

Neuškodila vám rychlá branka?

„První střídání a gól, co víc jsme si mohli přát…Nemyslím, že nám to uškodilo. Nebylo to o kvalitě Komety, ale o nás. Špatně bylo úplně všechno. Vůbec nám nešly nohy. Strašně mě to mrzí, konečně přišlo plno lidí.“

A vy jste toho moc neukázali. Proč?

„Vyždímali jsme se, ale nešlo to vidět. Máme toho dost, přestávka přišla v pravou chvíli. V tomto zápase jsme už mleli z posledního. Aspoň já. V Olomouci nás to stálo hodně sil. Navíc jsem hrál od pátku s virózou. Mám toho plné brejle. Ale to nás neomlouvá. Měli jsme se s tím vypořádat líp.“

Říkali jste si, že to vašemu bývalému spoluhráči Liborovi Kašíkovi v bráně soupeře moc nejde? Věřili jste si na něj?

„Nemyslím, že by se Kášovi nedařilo. Na gólmanovi je chyba vždycky vidět nejvíc. Když on dostane blbej gól, je to vidět víc, než když já blbě nahraju. Říkali jsme si, ať na něj střílíme. Když odsud odešel, měl za sebou vynikající sezony. Pak šel do Ruska, kde moc nechytal. Není to tak, že jen lusknete prstem a zase to půjde. Takhle to mají asi jen ti dva. (naráží na Plekance s Eratem). Ale ti jsou jinde. Káša se potřebuje rozchytat.“

Bylo zvláštní, že je na druhé straně?

„Už to hraju nějaký rok. Hraje proti nám spousta kluků, kteří prošli zlínskou kabinou. Nějak to nemapujeme. Pro něj to asi bylo významnější.“

Všímal jste si Erata s Plekancem?

„Bylo by blbé, kdybych si jich nevšímal. Víme, co je to za hráče. Oni se rozjíždí, berou to v pohodě. Nehráli to svoje maximum, které nám ještě ukážou. O to víc mrzí, že jsme odehráli takový zápas.“

