Gulaš o kanonádě: 4:0 po 10 minutách? Takový nástup dlouho nepamatuji | iSport.cz

Jan Kovář přiznal, že jste přestávku využili k přípravě a sehrávání. Už se vaše spolupráce přiblížila ideálu?

„Popravdě, já jsem půlku přestávky stál, musel jsem se dát trošku do kupy. Těch tréninků nakonec nebylo moc, ale každý je pro nás dobrý. S Kovinem se známe dlouhá léta, ale za tu dobu jsme spolu moc zápasů neodehráli. Myslím, že se ještě máme v čem zlepšovat. Ale samozřejmě, on je hráč, který dělá hru, a je strašně snadné se mu přizpůsobit. Stačí málo, abychom si vytvořili velký tlak a tentokrát to bylo vidět. Perfektně si pokryl středního útočníka, dvakrát jsme z toho dali gól hned přim prvních dvou střídáních. To myslím, že rozhodlo celý zápas.“

Kromě gólu a dvou asistencí jste ovšem neproměnil trestné střílení. Zdálo se, že se na něj chystal právě i Kovář. Hlásil se, že chce jet?

„Nevěděl jsem, jak to je v pravidlech. Už by mohl jet, ale já myslel, že pořád platí, že na penaltu jde faulovaný hráč. Tak jsem se k tomu i postavil. Viděl jsem, že Marek Schwarz je v obráceném gardu, takže jsem to chtěl zkusit z pravé strany. Byla to tyčka, škoda. Mohlo to být pro nás zase o trochu lehčí.“

Zatrnulo vám, když pak Liberec snížil na 4:2?

„Za stavu 0:4 si vzali oddechový čas. Za takového stavu neměli co ztratit, hodně nás napadali, využili dvou situací a snížili. Jsem rád, že jsme dali na 5:2, po pátém gólu už to bylo pro nás lehčí dohrát.“

Zlomil tedy pátý gól definitivně odpor Liberce?

„Ono je těžké to takhle říct. Vstup do utkání jsme měli perfektní a už dlouho si nepamatuju, že bychom takový měli. Tohle bylo přesně to, co si vždycky říkáme a co chceme hrát. Nejen doma, ale i venku. Vlítnout na ně a být aktivní, což nám vyšlo. Ale po páté brance jsme odskočili na tři góly, což je těžké dohánět. Po celý zápas jsme však víceméně hráli tak, jak jsme chtěli. Byly tam chybičky, to je ovšem normální. Zaslouženě jsme dali tolik gólů, z naší strany skvělý zápas.“

Trenér Čihák se zmínil, že víte, jak Liberec hraje, když prohrává. Bylo hodně důležité zachovat chladnou hlavu?

„Takové zápasy všechny baví. Něco tam bylo, ale je to vyhecované, každý chce zvítězit. Liberec je zarputilý tým, to samé ovšem my, jsou tam emoce. Proto to tak vypadá. Ale máme to rádi, já taky. A o tom to je.“

I s Ligou mistrů jste vyhráli počtvrté v řadě. Zavládl větší klid taky v plzeňské kabině?

„Už bych se o tom nechtěl bavit. Nějakou krizí jsme si procházeli, vždycky to bylo jednou dobré, jednou špatné. Nedokázali jsme chytit nějakou šňůru dvou, tří zápasů, kterou bychom to zlomili. Naštěstí jsme odehráli výborné zápasy, Liga mistrů nás hodně zvedla, se Skelleftea to byl skvělý skalp. Utvrdili jsme se, že takové zápasy dokážeme zvládat. Doufám, že jsme to nastartovali a teď budeme sbírat body, abychom se vrátili tam, kam patříme.“

Když se vrátíme ke Kovářovi, je to centr, jakého jste k sobě potřeboval?

„O tom to je že když máte centra, který umí číst hru, můžete jezdit na svojí pozici, hledat si skulinky. Snažím se Kovinovi vyhovět, abych se mu někde nepletl. On je schopen najít z neskutečné pozice hráče na střelu do prázdné brány. Je neuvěřitelný a hrozně nám pomohlo, že přišel. Je to rozdílový hráč a zvedá ty kolem sebe. Jen abychom takhle spolu vydrželi do konce sezony.“

Pomohl vám jeho příchod i psychicky, že velká odpovědnost nespočívá jen na vás?

„Máte v mužstvu nějakou pozici, snažíte se dělat svoji práci, jak nejlíp umíte. Tím, že Honza přišel, pomohl určitě i mně. Někdy je to těžké, potřebujete se opřít o centra, který tvoří hru, a nemyslet na ostatní věci. Je to důležité pro mančaft. Cítím se mnohem líp a hrozně mě baví s ním hrát hokej.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:24. Jan Kovář, 01:53. Indrák, 10:07. Jones, 10:45. Allen, 35:52. Kodýtek, 44:00. Gulaš, 57:05. V. Němec Hosté: 13:52. M. Kvapil, 16:44. Birner, 54:20. L. Krenželok Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Indrák (A), Jan Kovář, Gulaš (C) – Stach, Kracík, Kratěna – V. Němec, Preisinger, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner. Hosté: Will (11. Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Havlín – Birner, Redenbach, L. Hudáček – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Valský – M. Zachar, J. Vlach, Ordoš. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Adam Kika – Tomáš Brejcha, David Jelínek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4231 diváků