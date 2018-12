SESTŘIHY: Plzeň rozdrtila Liberec 7:3. Třinec si poradil i bez Varadi | iSport.cz

Gulašovo komando rozpáralo Bílé Tygry

Plzeňský tým táhl Milan Gulaš, jenž si připsal gól a dvě asistence. Na druhé straně díky vstřelené brance již ve 23. utkání v řadě bodoval Marek Kvapil. Bílým Tygrům se v poslední době nedaří v arénách soupeřů, prohráli venku pošesté v řadě.

Domácím vyšel dokonale vstup do utkání - již po 25 vteřinách našel Gulaš přihrávkou zpoza branky skórujícího Kováře. Neuběhla ani druhá minuta a elitní útok Indiánů udeřil znovu, když zaváhání liberecké defenzivy při rozehrávce potrestal trefou z mezikruží na 2:0 Indrák. Kouč Bílých Tygrů Pešán si vzal oddechový čas a krátce po něm zahrozil rychlou střelou Kvapil.

Směrem dopředu ale zůstali nebezpečnější ve velké rychlosti kombinující domácí, Eberle ještě v dobré pozici přestřelil. V 11. minutě během přesilovky už Jones přidal tvrdou ranou od modré čáry třetí branku. Vzápětí v gólové pozici neuspěl proti pozornému Frodlovi Birner a z protiútoku se štěstím zvýšil na 4:0 Allen, čímž vyhnal Willa z branky.

Hosté se zvedli a nejproduktivnější hráč extraligy Kvapil se prosadil střelou mezi betony. Poté jen za cenu trestného střílení zastavil Stříteský unikajícího Gulaše. Při jeho penaltě náhradníka v liberecké brance Schwarze zachránila pravá tyčka a naopak v závěru rušné první třetiny snížil Birner šikovnou tečí Valského nahození na 2:4.

Prostřední část nabídla vyrovnanější obraz hry. Indiáni na jejím začátku přes šance Gulaše s Kovářem nevyužili početní výhodu a naopak po jejím skončení Redenbach v samostatném úniku bekhendem zakončil nad. Před polovinou zápasu po náporu Bílých Tygrů pálil nekrytý Ševc, jenže Frodl svým levým betonem stačil svůj tým uchránit od kontaktního gólu soupeře. Ve 36. minutě právě při vyloučení Ševce po přesné nabídce od Gulaše zvýšil Kodýtek z pravého kruhu svou první trefou v sezoně na 5:2.

Definitivně liberecký odpor zlomil ve 44. minutě Gulaš, který pohotovou střelou přidal šestý gól. Frustrované hosty za chvíli od další pohromy zachránila levá tyčka po přesilovkové teči Kováře. Rozjetí domácí své akce až příliš přehrávali a v 55. minutě se po spolupráci s Valským zblízka prosadil Krenželok. V závěru na konečných 7:3 upravil únikem zakončeným bekhendovým blafákem Němec a Indiáni oslavili již čtvrtou domácí výhru nad Libercem za sebou.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chtěli jsme vstoupit do utkání aktivně, což se nám podařilo. Jsem rád, že jsme tam i po reprezentační pauze vlétli a napadaly nám tam i góly. Prvních deset minut rozhodlo zápas. Potom jsme dvěma zbytečnými chybami soupeře dostali do hry. Něco jsme si k tomu pak v kabině řekli. Chtěli jsme se soustředit na svůj výkon a být koncentrovaní celých šedesát minut. Byly tam šance na obou dvou stranách. Musíme uznat kvalitu soupeře, protože Liberec má obrovsky zkušené a kvalitní mužstvo. Nám ale vyšly přesilovky i oslabení. Dneska se nám to sešlo a jsme rádi, že jsme fanoušky potěšili góly."

Filip Pešán (Liberec): "Narazili jsme na velmi efektivního soupeře. S příchodem Honzy Kováře zněkolikanásobili svoji sílu v zakončení. Speciálně v přesilovkách rozhodla Plzeň o celém zápase. Osm až devět minut rozhodlo o celém utkání. Zkoušeli jsme se vrátit do zápasu už v první třetině. Za stavu 4:0 to vypadalo, že je po zápase a pak jsme se dostali dvěma góly zpátky. Potom byla ve druhé třetině pasáž, kdy jsme měli šance my i domácí. Šlo o to, zlomit Plzeň na kontaktní gól na 3:4, ale naopak jsme pátý gól inkasovali a ten zápas se tím rozhodl. Jednoznačně nejsme play off tým. Venku hrajeme na možná a kdyby. Právě proto jsem se zdržel v kabině a přišel jsem pozdě na tiskovku. Tohle není cesta jak uspět v druhé části sezony."

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 7:3. Indiáni rozsekali Bílé Tygry. Zářil Kovář i Gulaš 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:24. Jan Kovář, 01:53. Indrák, 10:07. Jones, 10:45. Allen, 35:52. Kodýtek, 44:00. Gulaš, 57:05. V. Němec Hosté: 13:52. M. Kvapil, 16:44. Birner, 54:20. L. Krenželok Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Indrák (A), Jan Kovář, Gulaš (C) – Stach, Kracík, Kratěna – V. Němec, Preisinger, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner. Hosté: Will (11. Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Havlín – Birner, Redenbach, L. Hudáček – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Valský – M. Zachar, J. Vlach, Ordoš. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Adam Kika – Tomáš Brejcha, David Jelínek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4231 diváků

Zlín - Třinec 2:3pp

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Zlín - Třinec 2:3p. Vedoucí Oceláři zvládli první zápas bez kouče Varadi 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:06. Nosek, 53:34. Lakatoš Hosté: 39:08. Martin Růžička, 49:17. Gernát, 60:54. Martin Růžička Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Žižka, Nosek, Řezníček, Freibergs, Gazda, Zbořil, Valenta – Fryšara, Fořt, J. Ondráček – Popelka, Kubiš, Honejsek – Lakatoš, E. Kulda, Poletín – P. Sedláček, Herman, Okál. Hosté: Hrubec (Kváča) – Krajíček, D. Musil, Roth, Matyáš, Gernát, Galvinš, Kundrátek – Chmielewski, Svačina, Dravecký – Polanský, Martin Růžička, O. Kovařčík – Mikulík, Novotný, Marcinko – Roberts Bukarts, Adamský, Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Petružálek – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Luďka Čajky

Chemiky srazil dvougólový střelec Knotek

Úvodní pasáž hry trvala bez přerušení bez vteřiny čtyři minuty a aktivnější v ní byli jednoznačně hosté z Litvínova, kteří si vypracovali hned několik nadějných příležitostí k otevření skóre. Domácí srovnali obraz hry během dvou přesilovek, které jim ale nevyšly úplně podle představ.

V samotném závěru té druhé ve 13. minutě však našel zpoza branky Šťastný Žejdla a domácí se radovali z úvodní branky zápasu. Navíc o minutu později zpracoval na útočné modré čáře šikovně puk ze vzduchu Flynn Knotkovi přímo do jízdy a ten mířil přesně do rohu Janusovy branky.

Také úvod druhé části hry patřil Litvínovským, ale i tentokrát slovinský brankář Krošelj kryl všechny hostující pokusy. Dvě velké šance pak měl domácí Knotek; nejprve po přihrávce Kousala měl Januse "hotového", ale hostující brankář ještě dokázal před odkrytou brankou vymrštit svůj beton, o chvíli později si poradil i s dalším blafákem domácího forvarda ze samostatného úniku, i když si musel pomoci i dvouminutovým faulem.

Na třetí pokus to ale Knotkovi vyšlo. Opět to byl Kousal, kdo jej poslal do úniku, Knotek tentokrát nic nevymýšlel a střelou o tyč zvýšil na 3:0. Mladá Boleslav hrála v pohodě, než ji z ní vyrušil Lukeš, který v oslabení ujel domácí obraně, ta jej musela zastavit až faulem. S následným trestným střílením si zkušený útočník poradil s přehledem a snížil. V poslední minutě druhého dějství měl ještě štěstí domácí brankář, když mu propadl puk po střele Kašpara, leč doskákal pouze na tyčku.

Knotek mohl ve třetí třetině zkompletovat hattrick, ale tentokrát stála proti centru čtvrté formace tyčka. Zahozené šance mohly domácí mrzet. Sedm minut před koncem totiž využil přesilovou hru Porseland a snížil už na rozdíl jediné branky. Drama ale odvrátil dvě minuty před koncem přesnou střelou v přesilovce Šťastný. Do prázdné branky pak skóre na konečných 5:2 zpečetil obránce Němeček.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Začátek od nás nebyl dobrý, ale nastartovala nás druhá přesilovka. Pak jsme během minuty dali druhý gól, což nás zklidnilo, protože po tom úvodu to mohlo být i obráceně. Máme dobrý přechod do útoku, bohužel nevydržíme zatím takový hokej hrát celých šedesát minut. Naštěstí jsme ale dnes těžili z dobré produktivity. Ta zápas rozhodla."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Zápas jsme nezačali špatně, měli jsme dobrý pohyb, ale pak jsme soupeře pustili do přesilovky a inkasovali jsme dvě branky. Po gólu Franty Lukeše se hra vyrovnala. My jsme se ke konci dostali i na kontakt. Bohužel, když jsme sahali po vyrovnání, přišla technická chyba, kdy jsme hráli v šesti. Soupeř nabídnutou šanci využil. Pak jsme to ještě zkusili bez brankáře, ale byl z toho ještě jeden gól. Musím říci, že to bylo oboustranně kvalitní utkání. Boleslav ale měla lepší tlak do branky. My jsme byli před bránou málo hladoví."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Litvínov 5:2. Bruslař Knotek dvěma góly sestřelil Vervu 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:38. Žejdl, 13:36. T. Knotek, 30:57. T. Knotek, 57:56. Šťastný, 58:39. Němeček Hosté: 33:11. F. Lukeš, 52:48. Porseland Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Eminger, Hrdinka – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Pacovský, P. Musil, Látal – Šťastný, Žejdl, Orsava – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Janus (Petrásek) – Ščotka, Porseland, Baránek, L. Doudera, Suchánek, Březák, Romančík – Kašpar, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Trávníček (C), Gerhát, Myšák – Jurčík, M. Hanzl, D. Tůma. Rozhodčí Pavlovič, Pražák – Frodl, Komárek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2534 diváků

Posily a navrátilci nezabránili 11. prohře v řadě

V pardubickém dresu do zápasu naskočili omilostněný Trončinský i posila Hovorka, ale ani oni nezabránili brzkému vedení Vítkovic. Skóre otevřel z první vážnější šance Kucsera a v čase 4:04 zvýšil na 2:0 Květoň, který se trefil mezi Kacetlovy betony a zařídil bleskové střídání pardubických brankářů. Mezi tyče se postavil Hamerlík.

Dynamo se po druhé brance probralo a za minutu a půl snížil zblízka Poulíček. Pardubice byly po gólu lepší, šanci měl novic Hovorka, ale Bartošák těsný náskok udržel. Navíc v 15. minutě při první přesilovce v zápase zapomněla domácí obrana na Zdráhala a ten měl dost času, aby nadvakrát dostal puk do sítě.

Druhá část měla po většinu času mnohem klidnější průběh, nicméně Vítkovice postupně začaly soupeře viditelně přehrávat. Tlak vrcholil kolem poloviny zápasu, kdy se Ridera na několik střídání usídlila v útočném pásmu a Kucsera v přesilovce snadnou dorážkou přidal svůj druhý gól. Vítkovice mohly záhy přidat další branku, ale Stránský tentokrát pálil jen do tyče. Další šance hostujících hráčů pochytal Hamerlík.

Naději pro Dynamo vykřesal na začátku třetí třetiny Dušek, který po pěkné kombinaci rychle zužitkoval přesilovku pět na tři. Pardubice se pak dostaly k náporu, ale další gól už nepřidaly. Vítkovice vyčkávaly na vhodnou šanci a při přesilovce ve 49. minutě vstřelil Lev ranou od modré čáry pátou branku. Snaha pardubických hráčů poté otupila a na výsledku 2:5 nic nezměnila ani jejich dvojnásobná přesilovka v závěru.

Ohlasy trenérů

Ladislav Lubina (Pardubice): "Čekal jsem od našeho mužstva úplně něco jiného. Možná se mi dnes otevřely oči víc než za těch 14 dní, co tady působím. Připadá mi, že jsme skupina volnomyšlenkářů, kteří si jdou mezi mantinely ani ne zahrát hokej, ale spíš zabruslit. S takovým přístupem k utkání nelze v extralize fungovat. Už před pauzou jsem říkal, že máme jen jeden útok, který je konkurenceschopný jakémukoliv soupeři, což je dáno tím, že zvládne bruslit, hráči jsou v pohybu a dodržují taktiku. Nemáme žádný přenos věcí z tréninku a z videa do utkání. Takový svobodomyslný hokej nelze produkovat. Vadí mi, že jediný, kdo je tady naštvaný, jsem já, hráči ne. Hráči nemají vůbec zodpovědnost vůči sobě, vůči výkonu pětky ani celého mužstva."

Jakub Petr (Vítkovice): "V zápasech po pauze nikdy nevíte, jak bude úvod vypadat. Díky úvodu, kdy se nám povedlo dvakrát skórovat, jsme získali větší sebevědomí. Pardubice sice rychle odpověděly, ale pořád jsme držely mírný náskok. Musím říct, že mě bavil náš hokej ve druhé třetině. Byl tam pohyb i kreativita, ale zase jsme sklouzli k tomu, co nás trápí celou sezonu, že v situacích, kdy máme zakončovat a jít tvrdě do brány, děláme zbytečné věci. Jsme spokojení, že jsme vyhráli zápas po pauze a ne kvůli nějaké sérii. Já osobně na ně nevěřím, ať už jde o výhry nebo porážky. Beru to zápas od zápasu, třetinu od třetiny a jsem rád, že se k tomu tak postavilo i mužstvo."

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:5. Poslední Dynamo prohrálo 11. zápas v řadě 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:37. Poulíček, 40:35. Dušek Hosté: 01:48. Kucsera, 04:04. D. Květoň, 14:22. P. Zdráhal, 32:02. Kucsera, 48:22. Lev Sestavy Domácí: Kacetl (5. Hamerlík) – Holland, Mikuš, Trončinský, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Cardwell – Skokan, Marosz, Rolinek – Hovorka, Bubela, Kusý – P. Sýkora, Dušek, Vondráček – Mandát, Poulíček, Perret. Hosté: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Výtisk, Černý, Šidlík, Baranka, Mrázek – Dej, Lev, Olesz – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Szturc, Pytlík, Kucsera – P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Rozhodčí Hradil, Hribik – Bryška, Ganger Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 6209 diváků