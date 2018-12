Trončinský o návratu do sestavy: Moje minulost? Podívejte se na facebook... | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Pardubice - Vítkovice: Hostující využívají přesilovku! Jakub Lev se štěstím propálil Hamerlíka, 2:5 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak moc vás srazil úvod, kdy Vítkovice ze dvou pobytů ve vaší třetině vstřelily dva góly a po necelých pěti minutách vedly 2:0?

„V naší situaci je to nejhorší věc, která se může stát, soupeř dvakrát vystřelí, dá dva góly. Dali jsme rychle na 2:1. Jenže pak to tam zase padalo jim, jednou tam byl asi i ofsajd. Říkali jsme si, že zkusíme, když už nic, vyhrát aspoň poslední třetinu, nachystat se na další zápas. Nevyšlo to.“

Trenér Lubina byl hodně naštvaný, tým mu připadal jako skupina volnomyšlenkářů. Jak se vám takové věty poslouchají?

„Mezi volnomyšlenkáře většinou patřím já, tak jsem to byl asi já. Nevím. Trenér nám něco říkal i teď v kabině. Musíme si zápas v sobotu pořádně rozebrat a podívat se na chyby. Říkali jsme si, že nebudeme říkat pořád my, my, my, ale je potřeba si říct nějaké věci jednotlivě, abychom se toho vyvarovali.“

Na konci listopadu generální manažer Dušan Salfický oznámil, že s vámi klub ukončil spolupráci. Čekal jste, že se ještě připojíte k prvnímu týmu?

„Řešili jsme to nějak pořád, trénoval jsem tady, byl jsem připravený Dynamu pomoci. A to jsem i teď.“

Trenér Lubina říkal, že jste se domluvili na pravidlech, za jakých budete v týmu pokračovat, vy jste je i písemně podepsal. Bylo těžké přiznat chybu, že jste udělal něco špatně?

„Otevřete si facebook, tam v těch komentářích je všechno napsaný, lidi všechno vědí, co se stalo. Podepsal jsem nějaký papír...“

Sám si uvědomujete, že do konce listopadu bylo u vás něco špatně a klub vás od mužstva odstřihl?

„Tady je blbě asi všechno, když jsme poslední. Chci vzít teď zodpovědnost na sebe a pomoci Dynamu z těch sraček, do kterých jsme spadli, zase nahoru.“

Má pro vás druhá šance v Pardubicích velký význam?

„Přijde mi to až moc zmedializovaný. Každý je v Pardubicích trenér. Chci hlavně klubu pomoci, to mě teď zajímá, jsem připravený. Snažím se, co nejvíc to jde. Nic víc neřeším. A co bude, to bude.“

Tomáš Divíšek v jednom rozhovoru pro Sport říkal, že když se týmu nedařilo, vždycky jako prvního vyhodili jeho. Proč tohle máte podobné?

„Ale já vyhozenej nejsem... Ne, vím, jak to myslíte. Ten rozhovor jsem četl, Tomáš byl tady v kabině, vzpomněl jsem si na to. Co na to říct? (odmlčí se) Nevím.“

Máte motivaci teď ukázat, že jste pořád nadstandardní extraligový hráč?

„Věřím ve svoje schopnosti, že můžu týmu pořád co dát. Kdybych neměl, nebudu tady, nebo by mě nechtěli. Můžu Pardubicím pomoci.“

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:5. Poslední Dynamo prohrálo 11. zápas v řadě 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Vítkovice: Na rozdíl dvou branek snižuje Denis Kusý, 2:4 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:37. Poulíček, 40:35. Dušek Hosté: 01:48. Kucsera, 04:04. D. Květoň, 14:22. P. Zdráhal, 32:02. Kucsera, 48:22. Lev Sestavy Domácí: Kacetl (5. Hamerlík) – Holland, Mikuš, Trončinský, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Cardwell – Skokan, Marosz, Rolinek – Hovorka, Bubela, Kusý – P. Sýkora, Dušek, Vondráček – Mandát, Poulíček, Perret. Hosté: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Výtisk, Černý, Šidlík, Baranka, Mrázek – Dej, Lev, Olesz – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Szturc, Pytlík, Kucsera – P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Rozhodčí Hradil, Hribik – Bryška, Ganger Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 6209 diváků