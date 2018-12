Chomutov odstavil hvězdu Humla. Proč se nedohodl, co s ním bude? | iSport.cz

Patřil k miláčkům chomutovského publika. Ve fantastické jízdě play off 2016 byl Ivan Huml jedním z pilířů semifinálové pohádky. Další ročník se mu však nepovedl, do toho současného taky nevstoupil dobře. Stejně jako celý klub upadl i protřelý forvard do výkonnostní šedi. „Nejsem zapšklý ani uražený. Tak to prostě chodí,“ praví smířeně.

Jak aktuálně vypadá vaše situace?

„Od začátku prosince trénuju s juniorkou. Stalo se tak po rozhovoru s panem Růžičkou. V té době už jsem nějaký čas nehrál, místo v kádru jsem neměl. Na trénincích jsem v podstatě jen stál a koukal, jak ostatní makají. Dohodli jsme se, že budu na led chodit s mladými.“

Můžete potvrdit, že za to můžou finance? Údajně vám bylo nabídnuto snížení platu, na které jste však odmítl přistoupit.

„Takhle to začalo. Všechno to samozřejmě závisí na výkonech na ledě, mých i týmových. Ani jedny ale nebyly podle představ. Probíhaly o tom rozhovory, vždycky šlo o výkonnost. Pan Růžička mi to vysvětlil, on má zodpovědnost za výsledky áčka. Neviděl mě v sestavě, proto to dopadlo takhle.“

Z toho mi jako logické východisko vyplývá výměna nebo hostování.

„To mně taky. Několikrát byl obchod blízko, jednu dobu už jsem měl prakticky sbalenou tašku. Bohužel to nakonec vždycky ztroskotalo na finanční domluvě mezi kluby.