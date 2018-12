Plekanec hrál letos naposledy. Na Vánoce letí do Kanady za dětmi | iSport.cz

"Vážení fanoušci, rád bych vám poděkoval za skvělé přijetí na extraligovém i prvoligovém ledu. Děkuji i spoluhráčům a všem lidem z obou organizací. Musím vás bohužel informovat, že mezi svátky nebudu hrát. Odlétám z rodinných důvodů na několik dní do Kanady a dneska odehraji poslední zápas v Česku v tomto roce," objevilo se na Plekancově Facebooku během extraligového duelu s Plzní.

"Je to neprofesionální, ale nejsem jen hokejista, jsem taky táta. Vím, že to není standardní chování profesionálního hráče, ale nemohu jinak. Vánoční svátky chci strávit se svými syny. A když nemohou přijet ani na prázdniny do Česka, letím já za nimi," přiznal útočník, který se rozvádí se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Ta i po jeho konci v NHL zůstává s dětmi v Kanadě, kde by také mělo dojít k rozvodovém řízení.

Tomáš Plekanec při své premiéře za Kometu skóroval a nahrával. V duelu se Spartou to však stačilo pouze na bod







