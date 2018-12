Koukal zůstává v Hradci. Je to jako ve firmě. Rozhoduje šéf, uvědomuje si | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:01. Dragoun, 21:24. Vincour, 27:37. Koukal, 43:35. M. Chalupa, 47:11. Vincour Hosté: Sestavy Domácí: J. Pavelka (D. Dvořák) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Dragoun, R. Pavlík – Miškář, Bičevskis, Rákos (A) – Vopelka, Cingel, Bezúch. Hosté: Peters (Stezka) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Trefný – T. Svoboda, V. Růžička (A), Koblasa – J. Stránský, Klima, Sklenář – Duda, Vantuch, Tomica (C) – J. Havel, Klhůfek, Marjamäki. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Pešek, Malý Stadion ČPP Aréna Návštěva 5165 diváků Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Hradec Králové - Chomutov 5:0. Mountfield bodoval ve vzájemných zápasech podvanácté za sebou VŠECHNA VIDEA ZDE

Nevadily zelené dresy, ve kterých jste nikdy předtím nehráli?

„Na rozbruslení jsem si říkal, že nové barvy budou docela nezvyk, ale nakonec ne, nebyl s tím moc velký problém. Chomutov měl bílé dresy, takže stačilo jen nahrávat zeleným.“ (usměje se)

Vám zelená přinesla i štěstí, ne? Tříbodový zápas jste v sezoně ještě neměl...

„Štěstí bych neřekl, ale konečně tam něco spadlo. Asi takhle bych to zhodnotil, povedlo se. Chomutov za stavu 3:0 pro nás už pak udělal nějaké chyby a my toho dokázali využít. Měli jsme klid na hokejkách a třeba gól Chajdy (Milana Chalupy) na 4:0 se povedl, byl pěkný. Ale vždycky to může být lepší. Hlavně musíme dál pracovat, neusnout na vavřínech.“

Je velká úleva, že už je ohledně vaší budoucnosti jasno a je definitivní, že zůstáváte v Hradci?

„Zase tolik jsem to neřešil. Ve finále vždycky rozhoduje vedení, mám svoje agenty, oni mě zastupují. Řeknu si svoje věci, jasně, ale je to jako všude jinde ve firmě, jsem zaměstnanec a rozhoduje šéf. Vždycky to tak bude.“

A vážně jde dohady kolem smlouvy a peněz nepouštět? Vždyť se řeší vaše budoucnost, živobytí, není zase tak těžké, aby tohle všechno ovlivnilo výkon.

„Nic s tím ale neuděláte. S agenty třeba něco probíráte a vymýšlíte. Ale hlavní je pro vás vždycky ten hokej, ne? Proto vždycky musíte najít nějaké řešení.“

Na druhou stranu, asi nečekáte, že se vrátíte ze zahraničí do extraligy a nakonec se bude v rozjeté sezoně řešit váš kontrakt, ne?

„Můžeme se podívat klidně do Chomutova, se kterým jsme teď hráli, četl jsem u vás rozhovor s Ivanem Humlem... Tak to asi má být. Něco máte za sebou, můžete si malovat třeba hodně věcí, ale skutečnost pak může být jiná. Jestli není vedení spokojené s hráčem a je jedno, jestli je mladý, nebo starý, je správně, když se to řeší. Něco z toho pak vždycky vyplyne.“

Hodně o vás stály Pardubice. Přemlouvali vás známí, abyste se vrátil zpátky?

„Ale ne, jen pomalu milion lidí toho ví víc, než víte vy. Dostane se k vám milion nepravd. Ve finále to bude vždycky o tom, jak se vedení s hráčem domluví a jestli na to hráč kývne. Už bych se o tom ale bavit nechtěl. Je to u konce, teď tady máme extraligu, hokej, tak jedeme dál.“

Hradec Králové - Chomutov: Hradec válec! Zcela do prázdné klece doklepl kotouč Chalupa, 4:0 720p 360p REKLAMA

Hradec Králové - Chomutov: Východočeši opět skórují! Z první vymetl prostor horní tyčky Koukal, 3:0 720p 360p REKLAMA

Hradec Králové - Chomutov: Tomáš Vincour usměrnil touš do odkryté části hostující klece, 2:0 720p 360p REKLAMA