Klimek o hře Sparty: Není to nic na krásu, ale snažíme se makat | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Vítkovice - Sparta Praha 4:2. Domácí oslavili 90 let založení klubu vítězstvím VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:37. Dej, 28:55. Mrázek, 42:18. Schleiss, 55:53. Š. Stránský Hosté: 38:14. Blain, 52:23. P. Vrána Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Pytlík, Szturc (A) – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Machovský (Honzík) – de la Rose, T. Pavelka, Piskáček, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, Delisle – Smejkal, Klimek, Beran – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Kumstát, Pech (A), Pšenička – Jarůšek, Sill, Forman (A). Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 8 939 diváků

Jak duel v Ostravě hodnotíte?

„Myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Škoda, že jsme do toho nevstoupili lépe, měli jsme pětiminutovou přesilovku, i když z toho nakonec byly jen tři minuty. Škoda, že jsme tam neodskočili do vedení my. První třetina byla vyrovnaná, ale bohužel jsme inkasovali branky v druhé třetině a od té doby jsme tahali za kratší konec.“

Pětiminutovou přesilovku jste hráli po faulu Jana Výtiska na Matěje Berana už z první minuty. Jak jste viděl jejich střet?

„Viděl jsem to až po tom ze záznamu. Bery to tam chtěl jenom chipnout, nečekal, že ho tak pozdě bude Vyply dohrávat. Nemyslím, že v tom byl úmysl, hraje takovým tím stylem, ale bohužel tam byl o metr později a Bery už byl dál, už mu vzal jenom tu nohu. Bylo to nešťastné, vyplynulo to ze hry. Snad bude Bery v pořádku.“

Vítkovice - Sparta: Výtisk za zákrok na Berana inkasoval trest do konce utkání Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Nevyužili jste ani další přesilovky, herní projev Sparty není bůhvíjak pohledný...

„Hrajeme takový bojovný hokej celou sezonu. Není to nic na krásu, ale snažíme se všichni makat poctivě, držet systém a věříme, že nějaké šance přijdou. Dneska přišly, ale bohužel nám to tam nenapadalo. V tom může být v zápase s Vítkovicemi největší rozdíl.“

Mohla hrát roli i oslava? Že byli domácí i díky ní v „laufu“?

„Na jednu stranu ano, na druhou stranu to pro ně bylo zavazující. Je to oslava hokeje, 90 let, kluci chtěli vyhrát. Možná byl na ně vyvíjen nějaký tlak, chtěli jsme to trochu překazit, odvézt si body, ale bohužel se nám to nepovedlo.“

Co s vámi oslava a vyvěšení Černíkova dresu, coby s odchovancem klubu, dělaly před zápasem?

„Prožíval jsem to. Strašně moc těch legend znám, vzpomněl jsem si na pěkná léta, která jsem tady strávil, i na pana Černíka. Moc mu to přeju. Je super, co tady pro hokej udělal, určitě si to zaslouží.“

Jak se vám hrálo po zranění?

„Nehrál jsem více než dva měsíce, nebyla žádná sranda do toho znovu naskočit. Mělo to velké tempo. Myslím si, že to nebylo špatné, a doufám, že se to bude zlepšovat.“

Vítkovice - Sparta: Domácí si berou svůj náskok zpět! Střílí ho Stránský, 4:2 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Sparta: Pražané snižují! Za Bartošákova záda umístil střelu Vrána, 3:2 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Sparta: Schleiss upravuje stav bodového konta! Rychlou střelou navyšuje vedení, 3:1 720p 360p REKLAMA