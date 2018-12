Lubina se zlobí na zkušené beky: Dělají chyby jako v osmé třídě | iSport.cz

Opakovalo se něco podobného, co se v Pardubicích odehrálo před Vánoci, když přijely Vítkovice. Kiksy, kopance a díry v jejich defenzivě? Soupeř nepohrdne, hrubky využije k tomu, aby si vybudoval pohodlný náskok. Litvínov po 16 minutách uskočil do vedení 3:0. Nejhorší tým extraligy v tu chvíli vypadal, že jde na porážku. Jen čekal na další ránu z milosti.

Jakou stopu ve vás zanechal další hrůzný nástup vašeho týmu?

„Odehráli jsme katastrofální první třetinu. Nevím proč, ale nastoupili jsme do ní nekoncentrovaní, byli jsme nesoustředění, nedůrazní a Litvínov nás potrestal. Pak jsme se trochu zlepšili, ale je vidět, že bojovnost ve dvou třetinách nestačila. A ještě je potřeba podotknout, že to nebyla bojovnost u všech hráčů, jsem pořád přesvědčen, že někteří bojovnost jen předstírají.“

Do vaší branky padají laciné góly a nedá se to nijak zastavit. Tenhle scénář se pravidelně opakuje. Co trenéra v tu chvíli štve nejvíc?

„Že je smutný, když největší nedůslednost vychází od nejzkušenějších hráčů a člověk se nemůže o nejzkušenější obránce opřít v defenzivní činnosti. To je naprostá tragédie. Kdyby dělali chyby mladí hráči, řeknu si, že obehráváme nezkušené kluky a tohle k tomu patří. Ale za dané situace? Nejzkušenější lidi nám vzadu dělají chyby, které vidíte možná tak v sedmé a osmé třídě. V tu chvíli ani nemůžete být úspěšní.“

Josefa Hrabala jste z těch zkušených beků během zápasu posadil. Má smysl něco během zápasu říkat, když se nic neděje a soupeř ujíždí?

„Vždycky to má cenu. Jen jde o to, jak jsou hráči schopni slova vnímat a reagovat na ně.“

Tým jste už od začátku prosince poznal. Co mu chybí v tom, aby začal vyhrávat?

„Dostáváme strašně laciné góly, které pramení ze základních věcí. Nepřistoupíme k hráči, neobsadíme hokejku, soupeř nám v předbrankovém prostoru tečuje a doráží. Můžeme se tím zabývat na tréninku i při teorii... Ale v zápase se to pořád nelepší.“

Třináct porážek v řadě je extrémně vysoké číslo. Nemůže to být už i hlavou, že zkrátka přijde zápas a v něm třeba už psychický blok, jak to zase nepůjde a všechno je v kopru?

„Právě před zápasem s Litvínovem jsme si říkali, že nic v kopru není. Počítat umíme všichni, nemá cenu házet flintu do žita, ani teď. Matematika je jednoznačná, šanci pořád máme, a dokud to v tom kopru opravdu nebude, musíme bojovat. Ale abychom se posunuli dopředu, nemůžeme tyhle základní chyby dělat pořád dokola.“

Pak je otázka, proč stále přicházejí...

„A my se musíme zamyslet nad tím, kdo je dělá. Takové hráče je potřeba nahradit.“

Nevylučujete další změny v kádru?

„Nevylučuju nic. Jenom vám řeknu, že takhle se za Pardubice hrát nebude. A kdo nenechá na ledě všechno, neudělá maximum, abychom se vyhnuli baráži, nebude tady. To je jednoduché. Mám dílčí radost už z malých věcí, když se ve hře objeví založení útoku, které čtrnáct dní na tréninku děláme. Vždycky se pak ale dopustíme chyb, které si dovolit nemůžeme. Neexistuje, abychom hráli padesát na padesát, my musíme hrát na jistotu.“

Chuť pracovat v tréninku tým má?

„Necítím tady vůbec žádnou poraženeckou náladu, skepsi, nic takového. Pracujeme, snažíme se. Jenže děláme ty hloupé chyby. Když si probereme branky, které inkasujeme v posledních čtyřech zápasech, jsou si strašně podobné. Příčina je jedna, individuální chyby v předbrankovém prostoru. Tečka.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:32. Holland, 47:26. P. Sýkora Hosté: 06:45. Gerhát, 11:22. F. Lukeš, 15:40. Válek Sestavy Domácí: Kacetl (Hamerlík) – Holland, Mikuš, Trončinský, Děrvuk, Cardwell, Hrabal, Budík – Hovorka, Marosz, Rolinek – L. Horký, Bubela, Kusý – P. Sýkora, Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Hosté: Janus (Petrásek) – Porseland, Ščotka, Piché, Baránek, L. Doudera, Suchánek, Romančík – Petružálek, J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl, F. Lukeš – J. Černý, Gerhát, Trávníček – D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Rozhodčí Hejduk, Kika – Tošenovjan, Špringl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7898 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 29 18 2 2 7 89:57 60 2. Liberec 29 16 2 3 8 100:78 55 3. Mountfield 30 13 5 3 9 87:74 52 4. Brno 29 12 4 3 10 83:82 47 5. Olomouc 28 13 2 4 9 70:73 47 6. Vítkovice 30 14 1 3 12 71:75 47 7. Plzeň 27 11 4 4 8 79:60 45 8. Litvínov 29 13 2 1 13 73:72 44 9. Ml. Boleslav 30 14 0 1 15 71:73 43 10. Zlín 29 12 2 2 13 81:81 42 11. Sparta 28 10 5 1 12 79:79 41 12. K. Vary 27 11 1 1 14 76:77 36 13. Chomutov 28 6 1 3 18 64:94 23 14. Pardubice 29 5 2 2 20 59:107 21