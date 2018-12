Už nic nepiš! APK zařídila, aby už Duda nekomentoval hokej ve Sportu | iSport.cz

Přes deset otevřených komentářů, neotřelých pohledů na věc. Třeba když Radek Duda popisoval mzdové poměry v nejvyšší soutěži, nebo líčil, proč jsou Pardubice v bahně či z jakého důvodu se Lukáš Kašpar neprosazuje v Kometě. S tím je utrum. „Negativní názory by tam neměly být,“ tvrdí Jiří Šlégr, člen APK. Asociace profesionálních klubů vnímá Dudovy názory jako poškozující soutěž, její kluby, a veteránově zaměstnavateli z Chomutova uložila, aby hráče stopla.

Tak se v minulých dnech i stalo. „Dokud Radek hrál v Benátkách, nebyl s tím problém, ale po přesunu do extraligy je to jinak. Jestliže hodnotí hráče nebo týmy soupeře v soutěži, kterou sám hraje, je to rozporuplné. Pokud Radek nebude hrát extraligu, nemáme nejmenších námitek,“ sdělil Stanislav Mikšovic, výkonný ředitel Pirátů.

Šlégr: Nemůžeme si kazit fungující soutěž „Nepředpokládám, že myšlenka komentářů Radky Dudy ve Sportu vznikla proto, aby někoho chválil. Podle mě je to úplně jinak. Jestliže se mu něco nezdá, měl by na to upozornit klub a pobavit se o tom s nadřízenými v kanceláři a ne veřejně prostřednictvím médií. Pokud to kupříkladu udělám já, bude APK řešit mě za moje výroky. Tipsport Extraliga funguje velice dobře, nevidím jediný extrémně závažný problém, navíc českým týmům se daří v Lize mistrů. Není důvod negativními názory tohle povědomí bortit. Takové názory by tam zkrátka neměly být. Nějakého negativního dopadu mezi fanoušky ohledně toho, že zakazujeme názory v médiích, se neobávám. To není o zakazování, ale o tom, abychom si zbytečně nekazili svoje vlastní jméno, jméno naší soutěže. To je celé.“ Jiří Šlégr, člen Asociace profesionálních klubů

Podle informací Sportu se Dudovy komentáře staly tématem jednání na půdě APK po angažování Karlových Varů. Jeho šéfům se nelíbily pasáže v jednom z komentářů, kde se nový expert Sportu vyjadřoval k odchodu brankáře Závorky z klubu. Ten neproběhl hladce. Vedení Energie vnímá situaci jinak než Duda a dotáhlo to tak daleko, že chomutovskému hráči vyřídilo stopku v novinách.

Duda totiž poslechl interní pokyn svých nadřízených. „Mám smlouvu v extralize, pravidla jsou daná. Nadřízení si přejí, abych s komentáři v novinách skončil, nepůjdu proti nim. Ctím loajalitu k barvám klubu, jenž dostal jasné instrukce,“ vyjádřil se k tomu veterán. Mohl sice trvat na svém, pak by ovšem riskoval svoje další působení mezi Piráty. Tam, kde velmi solidním způsobem dohrává profesionální kariéru.

Razantní výpad APK vůči němu a jeho mediálním počinům jej nezarazil. „Mě nepřekvapí nic, čili ani tohle ne. Některé věci jsou v naší republice pořád horší, než bývaly kdysi. Jsem dost obrněný.“

Přerušení rozjeté novinářské dráhy jej ovšem netěší. „Že končíme, mě mrzí. Vím, že se najdou i tací, kterým se moje názory nezdály. Nelíbilo se jim číst pravdu a popisování věcí tak, jak se ve skutečnosti mají. U některých lidí je pořád cítit závan old school, s tím těžko něco naděláte,“ krčí rameny 39letý útočník.

Naganská legenda Šlégr to vidí jinak, plně uznává postoj APK. „My jako kluby si samy dáváme pokuty za poškozování dobrého jména extraligy. Jestliže má hráč profesionální smlouvu v soutěži, ve které působí, tak asi není dobré, pokud někde veřejně komentuje a napadá něco, co by mohlo poškodit jméno extraligy. Což si myslím, že Radek Duda dělá. Z mého pohledu to není dobré. Pokud by psal vyloženě o sobě, je to jeho soukromá věc, ať se prezentuje, jak chce. Komentování chodu extraligy je něco jiného. To by jako její hráč dělat neměl.“

Že Duda svými postřehy popularizuje soutěž, to si Šlégr nemyslí. „Nepředpokládám, že myšlenka jeho komentářů vznikla proto, aby někoho chválil. Podle mě je to úplně jinak. Jestliže se mu něco nezdá, měl by na to upozornit klub a pobavit se o tom s nadřízenými v kanceláři a ne veřejně prostřednictvím médií. Pokud to kupříkladu udělám já, bude APK řešit mě.“

Duda si o náhubku dál myslí svoje. „I já jsem patřil k těm, kteří neradi poslouchali nebo četli kritiku, ale jednou vám dojde, že musíte být k sobě přísný a kritice naslouchat. Není to med mazaný kolem huby, ale kritika, která vás posouvá dál. Jen tak máte šanci dosáhnout svého maxima…“

