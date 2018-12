Piskáček po porážce od Pardubic zuřil: Jaké podcenění? Tak to není | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:32. Rousek Hosté: 03:05. Rolinek, 36:56. Hovorka, 52:01. Hovorka Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, T. Pavelka, Piskáček, Delisle, Tomáš Dvořák, de la Rose, Košťálek – Forman (A), Klimek, Smejkal – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Rousek, Pech (A), Jarůšek – Beran, Sill, Jones. Hosté: Kacetl (Hamerlík) – Mikuš, Holland, Děrvuk, Trončinský, Budík, Cardwell, Hrabal – Hovorka, Marosz (A), Rolinek (C) – L. Horký, Bubela, Kusý – P. Sýkora (A), Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Rozhodčí Sýkora, Jeřábek – Kajínek, Zavřel Stadion O2 arena, Praha Návštěva 11 997 diváků

Nečekali jste, že po 13 porážkách se Pardubice zase porazí samy jako už několikrát předtím? Nebyl tohle ten problém?

„Jaké podcenění? Tohle si myslí jen maximálně lidi někde nahoře. Tady to tak není, chceme se soustředit sami na svoji hru, a ta nám moc nešla.“

To bylo cítit hlavně ve chvílích, kdy vám pardubičtí hráči několikrát jeli sami na brankáře...

„To už je vyplynutí všeho možného. Udělaly se nějaké chyby, to se stane. Snad jsme si to vybrali a už nám příště takhle jezdit nebudou. V neděli máme další zápas.“

Neměli jste problém se do zápasu ale dostat? Vypadalo to, že se vám těžko chytá tempo, Pardubice byly živější.

„Máte před zápasem nějaký plán, co chcete hrát a co nechcete. Ale přijde druhý tým, ten vám to trochu rozhodí, má zase svůj plán. Když se pak tyhle dvě akce spojí, bohužel to pak vypadalo takhle.“

Dá se brát jako největší zlom nevyužitá čtyřminutová přesilovka na konci zápasu, ve které vám naopak soupeř ujel a dal na 1:3?

„Samozřejmě, celkově jsme devět z posledních deseti minut hráli v přesilovce. Škoda, že jsme z toho nedali gól.“

Do první reprezentační přestávky Sparta fungovala, hrála dobře. Ale od ní vám to výsledkově hodně skřípe. Vidíte nějaký důvod?

„Máte pravdu, od listopadové pauzy se nám moc nedaří. Nebo nedaří, nevyhráváme a když, tak výjimečně. Jsme v tom sami, musíme si z toho pomoci. Do minulého zápasu s Plzní to byly vyrovnané zápasy, které se mohly překlopit i na naši stranu. Strašně se ale nadřeme na gól, to je teď ta zásadní věc. Dáme dvě branky za zápas a teď na ně nevyhráváme.“

