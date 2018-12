Krvavá premiéra. Poletín musel po ráně pukem do hlavy na šití | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 2:1. V bojovném závěru domácí udrželi těsné vedení VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:55. Lev, 48:17. P. Zdráhal Hosté: 32:28. Gulaš Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Poletín, Szturc (A) – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Indrák (A), Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Stach, Kracík, Kratěna – V. Němec, Preisinger, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Hradil, Kika – Tošenovjan, Ganger Stadion Ostravar aréna Návštěva 8 399 diváků

První zápas za Vítkovice a hned tak nešťastný začátek, co na to říkáte?

(pokrčí rameny) „To se holt v hokeji stane. Důležité je, že jsme zvládli zápas a máme tři body. Zvládli jsme to.“

Do hlavy jste dostal pukem ve 24. minutě, kolik stehů bylo potřeba?

„Jen jeden, naštěstí.“

Jak jste byl připravený na zápas?

„Seběhlo se to rychle, finálně jsem se dozvěděl až včera večer, že se tady mám ráno hlásit. Balil jsem ráno věci ve Zlíně, jel tady, narychlo rozbruslení a hned do zápasu.“

Jaké jste dostal pokyny?

„Byla týmová porada, taková všeobecná, pak jsem seděl s trenéry. Abych se dozvěděl nějaké konkrétní věci. Rychle jsme to prošli. Ještě bude jeden zápas, pak bude času víc. Teď to bylo takové rychlé. Něco jsme si řekli i s klukama v lajně rychle ráno, na další bude čas. Věřím, že to bude lepší a lepší.“

Jak vlastně přestup ze Zlína do Vítkovic vnímáte? Jaká byla vaše první reakce na přesun?

„Já už jsem nějakou dobu věděl, řešilo se to. Konkrétně se to dořešilo včera. Jsem rád, že o mě Vítkovice projevily zájem, budu se snažit odvádět maximální výkony. Aby byl tým spokojený, abych pomohl týmu.“

Jak jste nesl vyjádření Zlína, podle kterého jste nesplnil očekávání klubu?

„Já jsem se tam od začátku snažil makat naplno a hrát, jak to šlo. Samozřejmě, bodů chtěli víc (ve Zlíně odehrál 28 zápasů/3+5). Na druhou stranu, pozice nebyla až taková, o jaké jsme se bavili. Sezona se nějak vyvíjí, je to jak to je. To už je za mnou, budu se maximálně soustředit a koncentrovat na Vítkovice. Abych byl týmu prospěšný.“

Bude to ve Vítkovicích bodově lepší?

„Věřím, že ano.“

