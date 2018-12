SESTŘIHY: Pardubice ukončily černou sérii na Spartě! Kometa - Boleslav 0:2 | iSport.cz

Dva body vystřelil matador Skuhravý

Úvod zápasu patřil hostům, kteří působili živějším dojmem. Západočeši se ale dostali postupně do zápasu. První nebezpečnou střelu na branku soupeře vyslal Plutnar. Otevřít skóre mohl o chvíli později Beránek, ale ze samostatného úniku minul branku.

K vedení domácím pomohla přesilová hra, vyloučení Zbořila potrestal Šenkeřík, který byl na konci pěkné kombinace Energie. Berani oplatili stejnou mincí v 16. minutě, kdy se v početní výhodě prosadil důrazný Freibergs. Do šaten mohli nakonec jít spokojenější Západočeši, ale Flek v poslední minutě úvodního dějství neproměnil trestné střílení.

Útočný hokej z obou stran pokračoval i ve druhé třetině. Karlovy Vary byly střelecky aktivnější, ale dlouho nemohly překonat výborného Sedláčka. Ten si vybral jedinou slabší chvilku ve 25. minutě při rozehrávce za vlastní brankou, ale zcela osamocený Flek vracejícího se gólmana jen nastřelil.

Vyzrát na Sedláčka poté nedokázali Skuhravý ani Rachůnek. Do vedení se domácí dostali ve 31. minutě, kdy Beránek protlačil do branky skákavou střelou Vlacha. Když poté ve třetí části Rohan skóroval v další početní výhodě, vypadalo to, že tři body zůstanou v západních Čechách.

Hosté však zvýšili aktivitu a nejprve se jim podařilo snížit a poté při power play i vyrovnat. Opaření hráči Energie mohli dokonce i v závěru normální hrací doby počtvrté inkasovat, ale díky výbornému zákroku Novotného došlo utkání do prodloužení.

V nastavení mohly oba celky rozhodnout v přesilovkách, čtvrtý gól ale nepřidaly. Vítěze nakonec určily nájezdy, v nichž se prosadil jen Skuhravý. Z výhry se tak radovali domácí.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Nebylo to pro nás jednoduché utkání, už jen z toho pohledu, že jsme od 9. prosince odehráli jenom jeden soutěžní zápas. Trochu jsme vypadli z tempa. Hráči k tomu ale přistoupili dobře a začali jsme aktivně. Pomohla nám úvodní vedoucí branka, byť na to soupeř odpověděl využitou přesilovkou. Myslím, že dvě třetiny jsme byli aktivnější, vytvořili jsme si poměrně hodně šancí, bohužel jsme dnes nebyli produktivní a trefovali jsme zbytečně gólmana hostí. Ve třetí třetině měli hosté teprve v 11. minutě první střelu na branku, proto jsme si utkání měli lépe pohlídat a dotáhnout to k vítězství za tři body. Nakonec jsme však rádi, že se nám podařilo zvítězit alespoň za dva body v nájezdech."

Robert Svoboda (Zlín): "Zápas jsme rozehráli dobře, byly využity dvě přesilovky na obou stranách. Ve druhé třetině jsme byli defenzivnější, domácí se po úvodním gólu dostali do většího tlaku, více bruslili, byli silnější na puku. Dlouho jsme se s tím nemohli vyrovnat. Dali jsme šťastný druhý gól a po dobře sehrané power play jsme vyrovnali. Vzhledem k průběhu zápasu bereme bod, jsme za něj rádi. Samozřejmě je škoda, že jsme nedali ani jeden nájezd a mohli jsme se třeba přiblížit k bodu druhému."

Góly Domácí: 12:40. Šenkeřík, 31:00. O. Beránek, 46:19. M. Rohan, . Skuhravý Hosté: 15:52. Freibergs, 55:14. Řezníček, 57:25. Freibergs Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Kozák, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Valenta, Zbořil, Řezníček, Dluhoš – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, Fryšara, Okál – Herman, Popelka, E. Kulda – Werbik, P. Sedláček, Šlahař. Rozhodčí Hribik, Petružálek – Jiří Ondráček, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4582 diváků

Vyprodané derby rozsekl vlastní gól

Do první šance se dostal ve čtvrté minutě domácí Kašpar, ale minul. Januse prověřil na druhé straně ránou od modré čáry Jank. Poté se Peters stihl po nečekaném odrazu puku od zadního mantinelu včas vrátit do brankoviště a zlikvidoval zakončení Černého.

V polovině úvodní dějství uvolnil Hübl Válka, který však také ztroskotal na kanadském brankáři. Janus si poradil se Svobodovým pokusem. Po vyloučeních Marjamäkiho a Janka se Piráti ubránili v dlouhém oslabení včetně 22 vteřin ve třech proti pěti. V 19. minutě byl blízko gólu Chomutov, ale po Klhůfkově přihrávce netrefil Knot odkrytou branku.

Ve druhé části dostal Chomutov poprvé šanci zahrát si přesilovou hru, ale Janus svůj tým držel. V oslabení navíc prověřil Peterse po brejku Lukeš.

Při Klhůfkově vyloučení zase zahrozili oslabení Piráti, ale Sklenář minul. Chomutov stupňoval tlak. Při Baránkově trestu se před odkrytou brankou nedostal k dorážce Marjamäki. Neprosadil se ani Jank. Při Porselandově trestu také domácí odolali.

Po 75 vteřinách třetí třetiny se dočkali Piráti šťastné branky. Janus vyrazil Vantuchovu střelu i Dudovu bekhendovou dorážku, ale puk se od bránícího Válka odrazil do okryté branky. V 50. minutě mohl zvýšit z dorážky Svoboda.

Vzápětí při hře čtyř proti čtyřem kryl Petružálkovu šanci Peters. Neprostřelil jej ani Kašpar. V závěru při Jankově vyloučení se Piráti také ubránili. V největší šanci tečoval Válek puk mimo. Stav nezměnila ani power play Litvínova.

Kutnohorskému derby přihlížel vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky. Na tribuny si našlo cestu celkem 6011 diváků.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Jsme zklamaní. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který dobře brání střední pásmo. Myslím si, že utkání bylo vyrovnané, ale soupeř nás přestřílel a měl větší tlak do brány. Z toho pramenil i ten gól, který jsme si dali. Během utkání se nám naskytla přesilovka pět na tři, kterou jsme nebyli schopní využít. Nedařily se nám ani další přesilové hry. Nepředvedli jsme zase až tak dobrý výkon, nehráli jsme kompaktně a neměli jsme tlak do brány."

Jan Šťastný (Chomutov): "Odehráli jsme parádní partii. Troufám si říci, že si mužstvo šlo od začátku do konce za svým, což bylo derby zvládnout. Opravdu vynikající výkon celého týmu podpořený vynikajícím gólmanem vedl k tomu, že si odvážíme velice důležité tři body. Z naší strany míří obrovská pochvala pro hráče do kabiny."

Góly Domácí: Hosté: 41:15. Duda Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Porseland, Ščotka, Piché, Baránek, L. Doudera, Suchánek, Romančík – Petružálek (A), J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – J. Černý, Gerhát, Trávníček (C) – D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Hosté: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Trefný – Marjamäki, V. Růžička (A), T. Svoboda – Sklenář, Klíma, J. Stránský – Tomica (C), Vantuch, Duda – Koblasa, Klhůfek, J. Havel. Rozhodčí Horák, Šír – Jindra, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 6 011 diváků

Zdráhal skolil Indiány v oslabení

Ostravané si v úvodu zápasu zahráli přesilovku, ale první výraznější šanci si vytvořili až po jejím skončení. Zdráhal dostal nabito od Kucsery, jenže plzeňský gólman Frodl byl připraven.

Poté hosté vyrobili hrubku v rozehrávce, ale Szturcovu pohotovou střelu švihem zastavil lapačkou pozorný Frodl. Vítkovice byly aktivnější a přesilovkou si pomohly k úvodní trefě. Roman vybídl ke střele Lva, který vypálil bez přípravy a bombou od modré prostřelil hradbu těl před sebou.

Hned na začátku druhé třetiny mohl náskok domácích zvýšit Lev, jenže z ideální pozice mezi kruhy vypálil mimo plzeňskou branku. V následné přesilovce Tybora skvěle vychytal Frodl a poradil si také s tečovanou střelou Kucsery. Na opačné straně se Kracík šikovně uvolnil za vítkovickou brankou a předložil chytrou přihrávku Kratěnovi, jehož ránu bez přípravy zlikvidoval Bartošák.

Solidní šanci měl po odvážném průniku Zdráhala i Stránský, jenže z mezikruží vystřelil přesně doprostřed branky, kde stál Frodl. Vítkovičtí v průběhu druhé části nevyužili dvě přesilovky, a pak přišel trest. Gulaš zamíchal s pukem, najel si do osy hřiště, vypálil z otočky a bylo vyrovnáno. V závěru druhé části Západočeši vystupňovali svůj nápor a nebyli daleko od druhého gólu. Teče Pulpána i Straky ale skončily vedle vítkovické branky.

Plzeňský tým to muselo mrzet dvojnásob. V úvodu třetí třetiny totiž inkasoval při vlastní přesilovce. Kucsera poslal do úniku Zdráhala, který zavěsil pod horní tyčku. Ostravané náskok kontrolovali, své vedení mohli v závěru ještě navýšit. Dej ale v přečíslení dva na jednoho nestihl zpracovat přihrávku, na druhé straně Bartošák v tutové šanci vychytal Gulaše. Vítkovice tak svůj náskok uhájily a doma zvítězily podruhé za sebou.

Ohlasy trenérů

Pavel Trnka (Vítkovice): "Připravovali jsme se na to, že to bude boj od začátku do konce, což se potvrdilo. Klukům musíme poděkovat, že až na posledních pět minut druhé třetiny, kdy jsme se dostali pod obrovský tlak, plnili taktiku, kterou jsme si určili. Máme důležité tři body a hráčům děkujeme za výborný týmový výkon. Co se týče Michala Poletína, přišel, aby doplnil náš kádr. Je to silový hráč, který se nám do týmu hodí."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nezačali jsme dobře, trošku jsme chrápali a soupeř byl aktivnější. Pramenil z toho také inkasovaný gól. O přestávce jsme si v kabině něco řekli, a když jsme vyrovnali na 1:1, nadechovali jsme se. V závěru druhé třetiny jsme byli lepší, vytvořili jsme si šance, ale gól jsme nedali. Ve třetí části byly pasáže, kdy jsme byli lepší my i soupeř. Zabil nás ale gól ve vlastní přesilovce. Nedá se nic dělat, z utkání si musíme vzít pozitivní věci a jít dál."

Góly Domácí: 14:55. Lev, 48:17. P. Zdráhal Hosté: 32:28. Gulaš Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Poletín, Szturc (A) – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Indrák (A), Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Stach, Kracík, Kratěna – V. Němec, Preisinger, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Hradil, Kika – Tošenovjan, Ganger Stadion Ostravar aréna Návštěva 8 399 diváků

Bruslaři potřetí vyzráli na úřadující mistry

Domácí vstoupili do utkání mnohem aktivněji, lépe bruslili a zdolávali střední pásmo. V 6. minutě se před brankářem Kantorem objevil sám Köhler, skóre otevřít nedokázal.

Boleslav se do vážnější šance dostala až při své první přesilové hře a hned z toho byl vedoucí gól. Kotvan nabil Skalickému tak přesně, že jeho dělovka z levého křídla proletěla kolem Vejmelky do branky.

Druhou třetinu odstartovala velká šance Muellera ve vlastním oslabení, nicméně souboj s gólmanem hostí zase vyhrál Kantor. Obraz hry se ovšem příliš nezměnil. Brněnská převaha ztroskotávala na pevné obraně soupeře, na niž nedokázal mistrovský tým nic vymyslet. Nepomohla k tomu ani přesilová hra při vyloučení Najmana, v oslabení měl na své holi zvýšení náskoku Vondrka, ale ve vyložené šanci netrefil puk.

I další šance málo záživného duelu přišla paradoxně v oslabení, ale Dočekalův pokus o kličku opět zlikvidoval Kantor. V závěru třetiny se do sóla dostal Mallet, ovšem ani jemu nebylo dopřáno vyrovnání, stav se nezměnil ani po šanci Muellera.

Ani třetí dějství charakter duelu výrazně nezměnilo. Bruslařský klub pečlivě bránil střední pásmo, čímž výrazně otupil snahu Brna o vyrovnání. Narůstající tlak v závěru navíc zbrzdilo vyloučení Holíka, neujala se ani hra bez brankáře, v které pojistil Šťastný brankou v poslední vteřině vítězství hostů proti bezzubému mistrovi. Pro Středočechy je to třetí vítězství nad Kometou v nynější sezoně.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Zápasy s Boleslaví jsou identické, máme problém jim dát gól. Ve třech zápasech jsme dali jen jeden. Dnes nám chyběla v úvodu jiskra, Boleslav se soustředila na výbornou obranu a vyrážela do rychlých protiútoků. Tím, že jsme nedali gól a nenastartovali jsme sebe ani diváky, tak to hrálo do not soupeři. S postupem času se nervozita projevovala víc a víc, nedali jsme gól a proto jsme nemohli pomýšlet na body. Jsme zklamaní, chtěli jsme Boleslavi oplatit dvě předchozí porážky, ale nepovedlo se. Chtělo to opravdu jeden gól, jakýkoliv, třeba hloupý, aby se to nastartovalo, ale nevyšlo to. Boleslav hrála chytře, nechci tím ale snižovat její výkon."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili špatně, Kometa toho využila, vytvořila si velký tlak, ale měli jsme štěstí a neinkasovali jsme. Naopak se nám povedla hned první přesilová hra, z níž jsme dali pěkný gól, což nás nastartovalo. Od druhé třetiny to byl vyrovnaný zápas, měli jsme i kliku, což je tady na Kometě potřeba. Podali jsme velmi dobrý týmový výkon, který vedl ke třem zaslouženým bodům."

Góly Domácí: Hosté: 11:19. Skalický, 59:59. Šťastný Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – R. Zohorna, Hruška, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Mallet, Střondala, Köhler. Hosté: Kantor (Krošelj) – Němeček (A), Bernad, Kotvan, Kurka, Dlapa, Hrdinka, Klikorka – Vondrka (C), T. Knotek, Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal (A) – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Pardubické trápení ukončil Hovorka

Sparta začala výroční utkání ke 115 letům od založení klubu, které odehrála ve speciálních dresech, velmi vlažně. A poslední celek soutěže se tak s chutí chopil taktovky. Odvahu mu vedle jiného dodal gólem v začínající čtvrté minutě kapitán Rolinek. V sedmé minutě byl navíc blízko druhému gólu Marosz, ve velké šanci při první přesilovce ale ani na dva pokusy nedokázal překonat Machovského.

Až po deseti minutách, v nichž byli Pardubičtí lepším týmem, měl první příležitost domácích Pavelka, byla to ale jediná hrozby během úvodní početní výhody Sparty. Další přišla až díky Rouskovi v oslabení, na druhé straně měli Pražané velké štěstí po závaru před Machovským.

Na začátku druhé části se hosté ubránili při Poulíčkově vyloučení a po skončení jeho trestu se před nimi naopak otevřela obrovská příležitost, aby odskočili na rozdíl dvou branek. Po Buchtelem zamířil na trestnou lavici Smejkal a Východočeši hráli 100 vteřin pět na tři.

Možnosti ke zvýšení náskoku ale jako kdyby se zalekli a Machovský musel vytáhnout pouze jeden zákrok z kategorie velkých, když vychytal Poulíčka. Krátce po polovině zápasu se Sparta dočkala vyrovnání, když Rousek na hraně brankoviště přetlačil Trončinského a překonal Kacetla. Přihrávku si připsal Pech, který tak oslavil 800. zápas v extralize.

Pražanům rázem narostla křídla, jenže jejich elán neměl dlouhého trvání. Na konci 37. minuty totiž Sparta totálně propadla při vysunutém napadání, na útočné modré čáře číhající Rolinek posunul na Hovorku, který měl větší rychlost a v koncovce si s přehledem poradil i s Machovským.

Dění po druhé přestávce rozproudila krátká, ale svižná bitka mezi Formanem a Hollandem. Na konci 46. minuty ujel sparťanům Horký, domácí ale znovu zachránil Machovský.

Před polovinou třetího dějství pykal na čtyři minuty za faul vysokou holí Děrvuk, jenže i to bylo pro naprosto bezzubou Spartu málo. Její situaci navíc výrazně přitížilo další Hovorkovo sólo. Slovenský forvard sice tentokrát ranou z mezikruží neuspěl, dojel si ale u zadního hrazení Machovským vyražený puk a odrazem o domácího gólmana ho dostal do branky.

Snadno pochopitelné tak bylo gesto zmaru Machovského, jenž o konstrukci branky vzteky rozštípal svou hůl. Stav 3:1 byl pro hosty více než nadějný, závěr jim však zkomplikoval Kusý, který dostal na bodnutí koncem hole trest na pět minut a do konce utkání. Sparta hrála i dlouho power play, cestu ke gólu naděje však už nenašla.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (Sparta): "Myslím, že už od začátku první třetiny jsme nehráli tak, jak bychom potřebovali. Jen občas jsme se během toho zápasu na pár minut zvedli a hráli dobrý hokej, ale nebylo tomu tak po celé utkání. Pardubice hrály dobře, výborně bránily a blokovaly střely, také hrály skvěle přechod do útoku a dostaly se do několika brejků. Musíme se dát do kupy, abychom byli připravení na další zápas."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Chtěl bych hráčům poděkovat za výkon, který jsme tady předvedli. Konečně se nám podařilo naplnit, co jsme si řekli během přípravy na utkání. Myslím, že jsme parádně odbránili půlku třetí třetiny, co jsme hráli v oslabení."

Góly Domácí: 30:32. Rousek Hosté: 03:05. Rolinek, 36:56. Hovorka, 52:01. Hovorka Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, T. Pavelka, Piskáček, Delisle, Tomáš Dvořák, de la Rose, Košťálek – Forman (A), Klimek, Smejkal – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Rousek, Pech (A), Jarůšek – Beran, Sill, Jones. Hosté: Kacetl (Hamerlík) – Mikuš, Holland, Děrvuk, Trončinský, Budík, Cardwell, Hrabal – Hovorka, Marosz (A), Rolinek (C) – L. Horký, Bubela, Kusý – P. Sýkora (A), Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Rozhodčí Sýkora, Jeřábek – Kajínek, Zavřel Stadion O2 arena, Praha Návštěva 11 997 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 29 18 2 2 7 89:57 60 2. Liberec 29 16 2 3 8 100:78 55 3. Mountfield 30 13 5 3 9 87:74 52 4. Vítkovice 31 15 1 3 12 73:76 50 5. Brno 30 12 4 3 11 83:84 47 6. Olomouc 28 13 2 4 9 70:73 47 7. Ml. Boleslav 31 15 0 1 15 73:73 46 8. Plzeň 28 11 4 4 9 80:62 45 9. Litvínov 30 13 2 1 14 73:73 44 10. Zlín 30 12 2 3 13 84:85 43 11. Sparta 29 10 5 1 13 80:82 41 12. K. Vary 28 11 2 1 14 80:80 38 13. Chomutov 29 7 1 3 18 65:94 26 14. Pardubice 30 6 2 2 20 62:108 24

