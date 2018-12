Sparta bouchla i s Břízou. Boss seřval sudí: Už si tu nezapískáte, čur...! | iSport.cz

Dlouhé minuty po zápase byly dveře sparťanské šatny zavřené. Mohli jste si číst velká jména klubové minulosti: Kochta. Žemlička. Hrdina. Zelenka. Co to znamenalo? Že se myjí hlavy. A to samé plánoval udělat i šéf klubu Petr Bříza hlavním rozhodčím Matěji Sýkorovi s Antonínem Jeřábkem.

Po skončení druhé přestávky na ně čekal v chodbičce, kudy chodí do své šatny. „Co si myslíte, kosíte nás jak králíky. Víte, že jsme jediný tým, který má negativní bilanci vyloučení?“ pustil se do nich. Sudí celý příběh uvedli do zápisu. Sparťanský šéf běsnil. „Při upozornění p. Břízy, že nemůže vstoupit do kabiny rozhodčích, se stupňovala jeho agresivita se slovy: ´Tady už si nezapískáte, vy čůráci´, přičemž stále držel dveře od šatny rozhodčích a odmítal opustit prostor,“ přesně popsali sudí to, co se dělo.

Pro Břízu škoda, že takhle nebyla živá i Sparta na ledě. Nedokázala s Pardubicemi držet krok, zato ty si vychutnaly svůj sladký povánoční zázrak. Pacient vstal z vozíku. Nejen, že začal chodit, on tančil a vrtěl sebou! Pardubice, tým, který ztratil 13 zápasů v řadě, vytáhly v Praze nejlepší výkon sezony. Tohle najednou nebyl soubor, který v každém utkání páchá rituální sebevraždu, kdy soupeři nabídne paletu velkých šancí a vlastních hrubek.

Nebo si Sparta nic takového nedokázala vynutit, vyberte si. Domácí tým byl každopádně horší, hrál jednoduchý a tvrdý hokej. Jenže ten nefungoval. Jan Piskáček ale odmítal, že by jeho tým měl nastavenou hlavu, jak soupeře snadno přejede: „Jaké podcenění? Tohle si myslí maximálně lidi nahoře. Tady to tak není. V šatně se chcete soustředit sami na svoji hru a tohle nám nešlo.“

Pravda, nešlo. Dynamo vedlo od 4. minuty po trefě Tomáše Rolinka, Matěj Machovský pak sebral tutovku Rostislava Marosze, když na něj zívala prázdná brána. Tomáš Dvořák pak skočil do sparťanského brankoviště a zastavil puk, který mířil za čáru. Pardubické nadšení a chytřejší hokej vedl k tomu, že už po první třetině mohlo být celkem jasno. Lukáš Rousek sice skóre srovnal, ale Marek Hovorka ho zlomil zase na stranu Dynama.

Vrcholem sparťanského zmaru a pardubické euforie byla čtyřminutová rudá přesilovka, kdy domácí zoufale bušili do gólmana Ondřeje Kacetla a nic z toho. Zato ujel Marek Hovorka, dostal se až za branku a od zadního mantinelu zvýšil na 3:1 pro Dynamo. „V duchu jsem si říkal, že to tam zkusím nacpat o jeho zadek. A ono to vyšlo,“ usmíval se zarostlý útočník.

Sparta se většinu útoků snažila hrnout silou, Uwe Krupp každou chvíli na lavičce něco maloval. Před přesilovkou, při hře pět na pět. Marně. Pardubice, tým, který přes měsíc tonul v hluboké krizi, si hrál, víc improvizoval, uměl hrát jeden na jednoho. Vedle toho působili Kruppovi chlapci jako nešťastný řidič parního válec, který se snaží parkovat do díry pro třídveřový automobil.

Tohle není ani zdaleka Sparta, kterou se snaží Petr Bříza postavit, prohrála počtvrté za sebou, body ztratila pošesté doma. A ne, není to vina rozhodčích.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:32. Rousek Hosté: 03:05. Rolinek, 36:56. Hovorka, 52:01. Hovorka Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, T. Pavelka, Piskáček, Delisle, Tomáš Dvořák, de la Rose, Košťálek – Forman (A), Klimek, Smejkal – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Rousek, Pech (A), Jarůšek – Beran, Sill, Jones. Hosté: Kacetl (Hamerlík) – Mikuš, Holland, Děrvuk, Trončinský, Budík, Cardwell, Hrabal – Hovorka, Marosz (A), Rolinek (C) – L. Horký, Bubela, Kusý – P. Sýkora (A), Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Rozhodčí Sýkora, Jeřábek – Kajínek, Zavřel Stadion O2 arena, Praha Návštěva 11 997 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 29 18 2 2 7 89:57 60 2. Liberec 29 16 2 3 8 100:78 55 3. Mountfield 30 13 5 3 9 87:74 52 4. Vítkovice 31 15 1 3 12 73:76 50 5. Brno 30 12 4 3 11 83:84 47 6. Olomouc 28 13 2 4 9 70:73 47 7. Ml. Boleslav 31 15 0 1 15 73:73 46 8. Plzeň 28 11 4 4 9 80:62 45 9. Litvínov 30 13 2 1 14 73:73 44 10. Zlín 30 12 2 3 13 84:85 43 11. Sparta 29 10 5 1 13 80:82 41 12. K. Vary 28 11 2 1 14 80:80 38 13. Chomutov 29 7 1 3 18 65:94 26 14. Pardubice 30 6 2 2 20 62:108 24

