Sparťan Klimek po hubené výhře: Je to úleva, snad se od toho odrazíme | iSport.cz

Černá série porážek je pryč. Jak těžké pro vás utkání s Boleslaví bylo?

„Extrémně těžké. Nakonec z toho je ubojované vítězství. Chtěli jsme na to jít dobře zezadu, ať nedostaneme prvního góla. Doufali jsme, že se do nějaké šance dostaneme, což se nakonec podařilo. Formič to vzal krásně za bránu, já si na ten puk počkal. Dal mi to parádně, mně už to stačilo jen uklidit.“

Trefil jste se hned po tom, co se dlouhé minuty nehrálo kvůli konzultaci s videem. Nebyl to problém?

„Byl jsem hodně studený, pauza to byla dlouhá. Aspoň jsme si ale odfrkli a mohli dát ten gól.“

Cítíte po výhře velkou úlevu?

„Pocit úlevy tam je, nebudu lhát. Není to ale vůbec o tom, že bychom se nějak uspokojili. Může to být pro nás ale začátek. Odražení se k tomu, jak bychom chtěli hrát pořád. Hokej jsme nezapomněli, pořád víme, že ho umíme hrát. Jen ho musíme dokázat hrát všichni na sto procent a bez chyb.“

Na druhou stranu vám dost pomohl i rozhodčí, který se upískl a soupeři sebral regulérní gól.

„Přesně nevím, jak to bylo. Je v tom asi trochu štěstíčka, kdyby ten hvizd přišel o trošičku později, o půl sekundy, možná by to byl gól. Rozhodčí ale naštěstí zapískal v pravý čas, jak měl, takže všechno v pořádku.“

Nepřipouštěli jste si, že tak trochu hrajete i za trenéra Kruppa?

„Jedenáctý flek tam sice je, ale tabulka je strašně vyrovnaná. Ještě pár zápasů zpátky jsme byli šestí. Jednou vyhrajete, jednou prohrajete… rychle se to mění. Hráli jsme normálně, necítili jsme žádný zvláštní tlak. Věřili jsme, že to umíme a zlomíme to.“

Doma jste před tím prohráli šestkrát v řadě. Máte pro to nějaké vysvětlení?

„Nemám. Mně se hraje doma dobře, že nám to tady chvilku nešlo, je spíš shoda náhod. Hrajeme stejně doma i venku. Nevím, čím to bylo. Máme ale samozřejmě velkou radost, věděli jsme, že tu sérii už musíme zastavit. Snad si dokážeme tenhle zodpovědný výkon přenést i do nového roku.“

Kouč Krupp po minulé prohře s Pardubicemi říkal, že musíte zapracovat na sebevědomí. Dalo se to nějak během těch dvou dnů?

„Měli jsme tam jeden den trénink. Vybruslili jsme se z minulého zápasu, řekli jsme si, jak jsme hráli a jak hrát chceme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:34. Klimek Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček, Delisle, Blain, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, de la Rose, Kalina – Buchtele, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman – Pšenička, Pech, Rousek – Jones, Sill, Beran. Hosté: Kantor (Krošelj) – Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Hrdinka, Kurka – Vondrka, T. Knotek, Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hejduk, Šír – Brejcha, Jelínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 10 553 diváků