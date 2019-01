Sparta - Chomutov 3:4. Piráti rozhodli devět vteřin před koncem | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:55. Forman, 25:00. Buchtele, 44:58. Kalina Hosté: 04:03. V. Růžička, 08:02. V. Růžička, 10:23. Marjamäki, 59:51. Vantuch Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček (A), Delisle, Blain, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, de la Rose, Kalina – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Forman, Klimek, Smejkal – Rousek, Pech (A), Pšenička – Beran, Sill, Jones. Hosté: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach (A), Antropov – T. Svoboda, V. Růžička (C), Marjamäki – J. Stránský, Sklenář, Raška – Duda (A), Vantuch, A. Dlouhý – J. Havel, Klhůfek, Koblasa. Rozhodčí Bejček, Pešina – Svoboda, Lhotský Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 589 diváků

Do první velké šance se dostal ve čtvrté minutě domácí Buchtele, ale Peters jeho pokus vykryl. Vzápětí nastřelil De la Rose Růžičku, který z brejku překonal Machovského střelou z pravého kruhu k protější tyči. Piráti se ubránili při Knotově trestu a v deváté minutě jim vyšel další protiútok. Po přihrávce Tomáše Svobody se opět trefil Růžička, tentokrát z levého kruhu k levé tyči.

Za 103 sekund Sparta snížila. Forman projel přes celé hřiště, jeho první pokus se k němu vrátil od Dietzovy brusle a druhý si srazil betonem do branky Peters. Za další 28 vteřin Chomutov vedl opět o dva góly. Marjamäki vystřelil z pravého kruhu přes Blaina a Machovský opět kapituloval.

Na přelomu prvního a druhého dějství odolali hosté při Antropovově trestu. Ve 25. minutě se radovala Sparta v oslabení při Beranově pobytu na trestné lavici. Buchtele vystihl Jankovu rozehrávku na modré čáře a z úniku prostřelil Peterse mezi betony.

V polovině utkání po kombinaci s Pechem ztroskotal zblízka na chomutovském gólmanovi Pšenička a potom neuspěl ani Forman. Na druhé straně nedotáhnul individuální akci bek Knot. Piráti se pak ubránili při trestu Stránského.

Hned v úvodní minutě třetí třetiny byl po průniku blízko vyrovnání Kudrna, ale trefil horní tyč. Sudí Bejček s Pešinou si raději situaci ověřili u videorozhodčího. Ve 45. minutě už se Pražané dočkali. Po Vránově vyhraném vhazování využil Kalina clony před Petersem a od pravého mantinelu se trefil na bližší tyč.

Peters odolal při signalizované výhodě před Dudovým trestem i v následném oslabení. Sparta se tlačila za vedoucím gólem, ale neuspěla ani při vyloučení Tomáše Svobody. Petersovi pomohla i tyč. Na druhé straně zkusil zaútočit v oslabení na hattrick Růžička.

Chomutov pak neuspěl při Blainově trestu. Piráti se ale dočkali v závěru vítězné trefy. Dudův pokus z mezikruží propadl Machovskému mezi betony a Vantuch puk doklepl do prázdné branky.

Uwe Krupp (Sparta): "V první třetině nás Chomutov napadal a využil toho. My jsme se potom zlepšili, více jsme bruslili a hráli jsme čtyřicet minut docela dobrý hokej. Na konci jsme nevyužili šance a Chomutov na konci tu svou využil. Budu s týmem mluvit především o tom, jak jsme zápas začali po velice dobrém utkání s Mladou Boleslaví, kdy jsme hráli celých šedesát minut a měli jsme dobrou i první třetinu. Všichni jsou zklamaní a naštvaní."

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "Chtěli jsme hrát aktivně, první třetina nám vyšla velice dobře a dali jsme i góly. Sparta od druhé třetiny přidávala. První sedm minut v ní z naší strany nebylo moc dobrých, pak se to trošku srovnalo. Ve třetí třetině bylo jasné, že po nás Sparta půjde a zkusí to. Vyrovnala a my jsme měli v určitých momentech štěstí. Jsem rád, že se nám konečně podařilo dát v závěru se štěstím gól. Několik zápasů jsme na konci prohráli. Je to pro nás vzpruha. Hrozně si vážím, že hráči do toho dali všechno a podařilo se nám na Spartě vyhrát."

HC Sparta Praha - Piráti Chomutov 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Forman (Piskáček), 25. Buchtele, 45. Kalina (P. Vrána) - 5. V. Růžička ml., 9. V. Růžička ml. (T. Svoboda, Marjamäki), 11. Marjamäki (T. Svoboda, Antropov), 60. Vantuch (Jank, Duda). Rozhodčí: Bejček, Pešina - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 1:5, navíc J. Stránský (Chomutov) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5589.

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, T. Pavelka, Blain, De la Rose, Tomáš Dvořák, Kalina - A. Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Forman, Klimek, Smejkal - Rousek, Pech, Pšenička - M. Beran, Sill, B. Jones. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Antropov - T. Svoboda, V. Růžička ml., Marjamäki - J. Stránský, J. Sklenář, Raška - Duda, Vantuch, A. Dlouhý - J. Havel, Klhůfek, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Sparta - Chomutov: Růžička ujížděl sám na Machovského a svižnou střelou otevřel skóre, 0:1 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Svoboda perfektně našel Růžičku, ten přidal druhý gól, 0:2 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Forman to vzal na sebe a parádní akci zakončil gólem, 1:3 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Svoboda znovu parádně přihrál a Marjamäki poslal Piráty do dvougólového vedení, 1:3 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Buchtele obral Flemminga a v oslabení snížil stav utkání, 2:3 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Peters vytáhl oblouk lapačkou a chytil Pavelkův pokus 720p 360p REKLAMA