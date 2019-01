Kouč Sparty Krupp: Nechci tým, který sedí vzadu. Hokej je ale někdy mrcha | iSport.cz

Do české nudy přišel jako svěží vítr. Velké jméno, které má v zahraničí zvuk. Ve Spartě věřili (a stále věří), že německý kouč Uwe Krupp může být tím, kdo slavnému klubu vrátí zašlý lesk. Zatím to tak ale nevypadá. Hra drhne, výsledky mizerné. Se svými hráči má řadu témat k rozmluvě. Na středeční rozhovor přišel o půl hodiny později, za zavřenými dveřmi kabiny měl k týmu dlouhou řeč.



O čem jste diskutovali?

„O posledních zápasech a hře, kterou jsme se v nich prezentovali. Bavili jsme se o rozdílech ve výkonech v posledních třech zápasech, jak jsme hráli, jak jsme reagovali na hru soupeřů. Řeč byla o vstupech do utkání, o naší přípravě. Máme hodně témat, o kterých se můžeme bavit, která nás zlobí. Nejvíc mi ale vadí naše vlažné začátky. Proti Pardubicím a Chomutovu to bylo vyloženě zoufalé. Není možné začít hrát až za stavu 0:2, potřebujeme mít první a třetí třetinu na stejném levelu.“



Celkově mi jako největší problém přijde útočná fáze mužstva. Souhlasíte?

„Ano, není to takové, jaké by mělo. Cítím ale v kabině hodně gólů, spousta hráčů má v sobě ten potenciál. Na začátku sezony nám v tomto ohledu hodně přispívali obránci, to teď moc není. Každá z našich čtyř lajn ale dokáže skórovat. Bylo by snadné naložit ten tlak třeba na Pecha s Vránou, klíčem k našemu úspěchu je ale koncept, do něhož musí přispívat každý jednotlivec. V týmu není nikdo, kdo by bodovým přínosem vyčníval a vyhrával nám zápasy. Nemáme snajpra, branky musí dávat všichni. Nejsme jako Třinec, kde stačí hráčům hodit puk, a říct hrajte.“

Tlak cítím jen od sebe

Vidíte od začátku sezony ve hře svého týmu progres?

„V některých prvcích rozhodně ano. Když se podíváte na množství šancí, do nichž pouštíme soupeře, ta tendence je pozitivní. Poměr šancí našich oproti druhému týmu mluví ve většině zápasů v náš prospěch. V čem ale progres nevidím, je to hlavní - výsledky.“

Zapomeňte na výsledky, vidíte posun ve hře?

„Ano. Dokážeme účinně forčekovat, donutit soupeře k chybám v jeho obranném pásmu. Zpravidla míváme víc střel na branku než on. Tohle všechno je pozitivní. Dokážeme zapojovat mladé hráče, dělat z nich důležité borce pro náš výkon. Ale rozumějte… je pro mě těžké tady s vámi sedět a říkat, jak je všechno skvělé a já jsem šťastný.“



Protože to stejně není pravda.

„Přesně tak, zdaleka nejsme se vším spokojení. Cítím váš současný pohled na věc: všechno je špatně. Realita ale taková není. Ne všechno je tak mizerné. Když jsme byli na prvním místě, taky nebylo zdaleka všechno skvělé. Všichni jsme teď trochu naštvaní.“

Je podle vás americký styl hokeje založený na nahazování puků, srážení se a četnosti střelby vhodný pro současný tým Sparty?

„Americký styl… Chomutov proti nám ve středu hrál víc americky než my. S dvěma vytaženými forvardy nás tvrdě napadal, nutil k chybám. Já chci, abychom hráli aktivně, bojovali. Nechci tým, který sedí vzadu a čeká. Chci hráče, kteří hrají energicky a vytvoří si 17-18 šancí ke skórování za zápas. Není to až tak o nějakém určitém stylu, spíše obecně o herním projevu a cestě k vítězství.“



Když se zeptám vašich hráčů, jaký hokej po nich chcete, jako první slyším většinou nahazování puků. To je podle vás cesta?

„Tak se hraje moderní hokej. Nemazlit se moc dlouho s pukem, hrát v útočném pásmu, co nejméně se zdržovat ve vlastním obranném. Každý chce dnes co nejrychleji překonat střední pásmo, které je hodně úzké. Jak? To záleží jen na kvalitě hráčů. Nahozením, přihrávkou nebo zavezením do pásma. Je to na každém, ale poslední možnost je nejtěžší.“



Cítíte, že i vy osobně jste vinou posledních špatných výsledků pod větším tlakem vedení a veřejnosti?

„Je to ta poslední věc, o které přemýšlím. S Petrem Břízou (předseda představenstva) jsem denně v kontaktu. Ví o všem, co s týmem děláme. Největší tlak, který cítím, je ten, který si na sebe vytvářím sám. Jsem vůči sobě náročný. Jsem pyšný, vím, kdo jsem. Všechno další je prostě normální hokejový byznys, který je stejný v Berlíně, Los Angeles nebo Praze. Číslo jedna je pro mě vlastní tlak.“

McDavid do Sparty pravděpodobně nepřijde

A co tým, cítíte z něj sebejistotu? Věří si podle vás hráči?

„Ano, všichni vědí, že jsme dobrý tým. Po prohraném utkání jsou všichni dole, to je logické. Když makáte a nejste za to odměnění, je to k vzteku. Proti Chomutovu jsme byli 45 minut lepší. Hokej je ale mrcha, občas to prostě nestačí. Všichni čekáme na odměnu za naši práci. Teď jsme ale za očekáváními. Hráči ale ví, že jsme dobrý tým.“



A vědí o sobě, že jsou dobrými hokejisty i jednotlivě?

„Dobrá otázka… ano, vědí to. Každý jednotlivec ví, že je dobrý hokejista, který je ve Spartě po právu.“



Před sedmi týdny jste byli na prvním místě Tipsport extraligy, teď jste desátí. Propad začal po listopadové reprezentační přestávce. Co se během ní událo?

„Každý byl spokojený, dařilo se. Kvůli zraněním jsme ale museli překopat lajny. Na to se nevymlouvám, potká to každý tým. Hodně dolů jsme šli až teď v posledních týdnech. Vzrušení a snaha nebyly takové.“



Proč v posledních zápasech nehrají Richard Jarůšek a Petr Kumstát?

„Jsou mimo sestavu. Chci do mužstva zapojit i mladé hráče. Oba kluci poctivě trénují, jsou připravení hrát, ale popravdě nemají na hru týmu takový vliv, jaký bych si představoval. Proto jsme teď nechali místo nich hrát odchovance Rouska s Pšeničkou. Ti nám teď asi nebudou vyhrávat zápasy, ale naberou cenné zkušenosti. Dá jim to víc, než sedět u videa.“



Údajně jste docela aktivní na hráčském trhu. Přijdou v lednu nějaké posily?

„To je spíše otázka na Michala Broše (sportovní manažer). Vím, že Connor McDavid do Sparty pravděpodobně nepřijde. Moje práce spočívá v denní práci s týmem. Pracuju s týmem, který mám k dispozici.“



Jak těžké je pro vás zůstat neustále pozitivní?

„Musím takový být. Hrozně mě totiž štve, když jsou hráči negativní. Hokej totiž není jen o výhrách, musíte ho brát a mít rádi, i když to právě stojí za hovno. Bojíš se? Schováváš se? Tak nehraj hokej. Chci hráče, kteří přijímají výzvy a jsou schopni se s nimi poprat.“

Posledních 10 sezon Sparty: 2017/18 10. místo (ZČ 10. místo, předkolo Liberec 0:3) 2016/17 6. místo (ZČ 3. místo, čtvrtfinále Kometa 0:4) 2015/16 2. místo (ZČ 2. místo, finále Liberec 2:4) 2014/15 4. místo (ZČ 4. místo, semifinále Třinec 2:4) 2013/14 3. místo (ZČ 1. místo, semifinále Kometa 3:4) 2012/13 5. místo (ZČ 5. místo, čtvrtfinále Třinec 3:4) 2011/12 5. místo (ZČ 1. místo, čtvrtfinále Kometa 2:4) 2010/11 12. místo (ZČ 12. místo, o udržení 2. místo) 2009/10 7. místo (ZČ 5. místo, čtvrtfinále Vítkovice 3:4) 2008/09 3. místo (ZČ 4. místo, semifinále K. Vary 2:4)

