Kundrátek hecoval Zaťoviče: Je to lajdák, ale vzali jsme ho mezi sebe | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:27. Mueller, 35:58. O. Němec, 48:52. Mueller, 54:38. Zaťovič Hosté: 35:12. Martin Růžička Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, M. Erat – Střondala, L. Čermák (C), Vondráček – Mallet, R. Zohorna, Köhler. Hosté: Hrubec (L. Daneček) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, Kundrátek, M. Doudera, Roth, Matyáš – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Rozhodčí Hribik, Kika – Ondráček, Rampír Stadion DRFG arena

Cítíte, že tříbranková porážka je příliš krutá?

„Je to kruté. Začátek jsme měli dobrý, vletěli jsme na ně skvěle a hned jsme měli nájezd. Bohužel jsme neproměňovali šance. To nás trápí.“

Brankář Šimon Hrubec ale tvrdil, že jste na Spengler Cupu hráli líp.

„To je určitě pravda. V Brně jsme dělali chyby, oni jezdili dva na jednoho. Měli jsme před bránou zbytečné závary. Musím se Šimonem souhlasit.“

K čemu pro vás byla dobrá účast na turnaji ve Švýcarsku?

„Na to nebudu odpovídat.“

Na ledě Komety jste hrál poprvé?

„Ano. A bylo to dobrý. Znal jsem hodně kluků, co hráli proti mně. To bylo takové zpestření utkání. Dalo mi to větší energii. S Martinem Zaťovičem se známe od mládí moc dobře z Přerova.“

Všiml jsem si, že jste si stihli během hry i popovídat. Co jste si říkali?

„Hodně věcí, ale to zůstane mezi námi. Trénujeme spolu v létě. On teprve asi třetí rok, protože je to lajdák. (úsměv) Já už asi deset let. Přidal se k nám, vzali jsme ho mezi sebe. Myslím, že každý rok přijde na úvod ligy v dobré formě.“

