Mikuš se vracel k debaklu v Plzni: Výbuch! Hráli jsme jak naivní nazdárci | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:44. Žejdl Hosté: Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Němeček (A), Bernad, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Kurka – Vondrka (C), T. Knotek, Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Flynn, P. Musil, Látal – Grim, Najman (A), P. Kousal. Hosté: Kacetl (Hamerlík) – Mikuš, Budík, Hrabal, Eklund, Trončinský, Holland, Děrvuk – Mandát, Marosz (A), Hovorka – Kusý, Ihnačák, Machala – Poulíček (A), Dušek, L. Horký – Perret, Voženílek, P. Sýkora (C). Rozhodčí Hribik, Sýkora – Špringl, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 546 diváků

Jak bylo těžké se po pátečním debaklu zkoncentrovat?

„Bylo to těžké, ale hokej je hokej. Je krásný v tom, že když někde vyhoříte, tak máte za den, za dva šanci na reparát. Nemusíte čekat týden jak ve fotbale. Snažili jsme se z toho ponaučit, co nejvíce se dalo. Trošku jsme si to rozebrali. Viděli jsme, že jsme tam z toho zápasu neměli vůbec nic. Celkem jsme se poučili, v pět na pět to bylo velmi dobré. Škoda, že jsme nevyužili nějakou přesilovku.“

Byla po zápase v Plzni velká bouřka v kabině?

„Jestli velká, nebo malá… Nevím, jak vám to říct. Co je malá a co je velká?“ (usměje se)

Zvýšil trenér hodně hlas?

„Tak určitě. Hodně jsme si toho řekli ale i sami mezi sebou, po takovém zápase je potřeba zavřít kabinu a říct si to z očí do očí. Trošku to pomohlo, uvidíme, jestli si to vezmeme k srdci do dalších zápasů. Je potřeba se stále zlepšovat, je tam toho strašně moc na zlepšení. V Boleslavi už to bylo v obraně mnohem lepší, ale stále nejsme schopni si vytvořit vyložené šance, z kterých by měly padat góly. Nebylo jich tolik, ale určitě se dal dát jeden nebo dva góly. Je potřeba na tom nadále pracovat. Doufám, že se to otočí.“

Hodně jste přeházeli sestavu. Jak to ovlivnilo průběh zápasu?

„Stereotyp je určitě někdy potřeba změnit. Útočníci se s tím popasovali dobře, trénovali spolu jen jeden den, ale celkem jim to sedělo.“

Hodnotíte zápas tedy pozitivně? Je tam jistá naděje ke zlepšení?

„Pozitivně určitě ne, protože jsme chtěli body a nemáme je. Jak jste se ptal na zápas s Plzní, tak od toho tam určité zlepšení bylo. Hůř už se hrát nedalo.“

Snažili jste se po pátečním debaklu soustředit hlavně na obranu?

„Trošku jsme to potrénovali, ale mezi zápasy byl jeden trénink, takže akorát nějaké video. Na tom to každý viděl, hráč za hráčem dělal obrovské chyby. Hráli jsme jak naivní nazdárci. V Boleslavi jsme už hráli, jako předtím se Spartou nebo Litvínovem. V Plzni to byl výbuch. Nemělo by se to stávat, ale jsem rád, že jsme se v Boleslavi docela zlepšili v obraně.“

V posledních zápasech dáváte strašně málo gólů. Proč to tam nepadá?

„Pořád se bavíme o tom, že nemáme hráče před bránou. V Boleslavi padnul jeden gól z toho, že tam byl hráč a další to dorazil. Dneska padá hodně takových gólů. Musíme to začít dělat, protože momentálně jsme v takovém rozpoložení, že do prázdné branky si to asi házet nebudeme.“

Je v kabině cítit velká frustrace, že to nepadá?

„Určitě, každý si to bere tak po svém. Frustrace v kabině zatím není nějak cítit, stále je tam odhodlání. Před zápasem v Boleslavi bylo velké odhodlání napravit zápas s Plzní. Musíme tak pokračovat nadále, makat na tréninku, začít dávat špinavé góly a potom se možná časem dostane i na ty pěkné.“

Chomutov porazil Vítkovice, ztrácíte na něj už osm bodů. Koukáte vůbec ještě na tabulku?

„Určitě na to koukáme. Není tam jen Chomutov, jsou tam i ostatní týmy. Ve hře je stále hodně bodů. Jak máme teď špatnou sérii, tak tvrdou prací se to může velmi rychle otočit na naši stranu. Může přijít série dobrých zápasů a možná se na naši stranu otočí konečně nějaké štěstí. Najednou posbíráme pár bodů a situace bude úplně jiná.“

