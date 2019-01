Spartě tam padly šmudly. První gól byla katastrofa, druhý smůla, láteřil Konrád | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13:09. Jones, 19:04. P. Vrána, 59:56. Piskáček Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Jaroměřský, Škůrek, Staněk, Švrček, Ondrušek (A), J. Galvas, Rutar – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Holec – Kolouch, Nahodil, V. Tomeček – Laš, Skladaný (C), Mráz. Hosté: Machovský (Honzík) – Piskáček, Delisle, Blain, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman (A) – Kumstát, Pech (A), Rousek – Jones, Sill, Beran. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc

Co se tam stalo?

„První gól, to byla úplně katastrofa. Prošlo mi to pod rukou. Střelu jsem viděl, ale v podstatě jsem ji promáchl, propadlo mi to. A druhý? To byla dorážka. Vyrazil jsem puk, chtěl jsem ho odrazit za branku, potkaly se tam hokejky a propadlo mi to tam. Takže ten byl spíš smolný. První byl můj. Sparta to potom zavřela, škoda, že jsme to neustáli do konce první třetiny.“

Pak bylo asi těžké dostat se do zápasu, že?

„Po té první třetině jsme se na ten zápas jenom dívali... Sparta dala dva góly v první třetině a pak v podstatě jenom bránila. Vyhazovala puky za modrou čáru, dneska jim to stačilo. Do ničeho nás nepouštěli. Až v podstatě jen nějakých sedm minut před koncem jsme se do nějaké větší šance dostali, což byla škoda, že jsme ji neproměnili. Střel jsme měli hodně, ale nepadlo nám to. Jim tam padly dvě šmudly a to rozhodlo.“

Olomouc - Sparta: Blair Jones vypálil zpoza obránce a puk překvapivě doletěl až za Konráda, 0:1 720p 360p REKLAMA

Přitom jste měl jen šestnáct zásahů, relativní klid...

„Hráli jsme proti Spartě, to se nikdy nehraje v klidu. Je to škoda, nepamatuju si zápas, kdy na mě šlo deset střel nebo kolik. Nevím ani, co k tomu říct. Chyběly nám góly, ty Spartě naopak pomohly. Pak to zavřela, nám se těžko prosazovalo. A to mi ještě pomohla tyčka a jednou to tam nedali do prázdné.“

Prohráli jste pošesté ze sedmi zápasů, co s tím?

„No... Všeobecně poslední zápasy moc klid nemáme a máme před sebou další těžká střetnutí. Musíme se snažit bodovat, co nejvíc to půjde.“

Olomouc - Sparta: Petr Vrána přidal druhý gól hostů po nepozornosti Konráda, 0:2 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Sparta: Jan Piskáček potvrdil vítězství gólem do prázdné brány, 0:3 720p 360p REKLAMA