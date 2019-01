Růžička nemá pravdu, říká Kevin Klíma. Sparta je jako Rangers | iSport.cz

Za Chomutov odehrál během měsíční zkoušky z Kadaně sedm utkání. Ač bodově žádný zázrak nepředvedl (1+1), způsobil Kevin Klíma v extralize slušný humbuk. Na začátku upoutal hlavně jménem. Vždyť jde o syna slavného bombarďáka Petra Klímy, vítěze Stanley Cupu z roku 1990 a bývalého dlouholetého hráče NHL. V zápasech zaujal rychlostí, aktivitou, rvavostí.

Ač měří pouhých 178 centimetrů, v duelu s Kometou se třeba nebál pustit do podstatně většího Alexandra Malleta. Na ledě jste si ho prostě často všimli.

Do Česka přišel zpoza oceánu, kde se hokejovému řemeslu učil. Otec si ho vzal do prvoligové Kadaně. Rychle však dostal šanci u Pirátů. „Tenhle klub pro mě znamená hrozně moc. Hrál tady už můj děda. Jsem rád, že ho můžu následovat,“ povídal 21letý útočník ještě v prosinci, kdy se snažil získat v Chomutově kontrakt.

Počátkem ledna však pohádka skončila. Happy end se nedostavil „Kevin u nás měl být na zkoušce do 7. ledna. Byli jsme domluvení, že si před jejím koncem řekneme, jak to bude. Nenapadlo by mě, že nepřijde na první trénink po Novém roce. Chci hrát s hráči, kteří v Chomutově chtějí být. Nemá smysl přemlouvat někoho, kdo se bez jediného slova sbalí a odejde,“ komentoval Klímův konec trenér a manažer Vladimír Růžička.

Hráč se teď k jeho popisu situace vyjádřil. Už však jako hráč Sparty. „Bylo to jinak, jeho verze nebyla pravdivá. Skončil mi zkušební kontrakt, patřil jsem Kadani. Vůbec to nebylo tak, že bych už v Chomutově nechtěl být, naopak jsem tam byl moc rád. Během prosince ale o případné smlouvě nepadla vůbec řeč. Nabídku mi Piráti poslali, až když jsem měl na stole i další kontrakty, mezi nimi i Spartu,“ objasňuje Klíma.

Zkouška podle jeho slov končila 3. ledna, ne až o čtyři dny později, jak řekl Růžička. Zároveň taky odmítá, že by z Chomutova utekl za lepší nabídkou Pražanů. „S nikým jsem v prosinci nemluvil, přemýšlel jsem jen nad tím, jak si vybojovat smlouvu v Chomutově. Svému agentovi jsem volal až po návratu do Kadaně. Ten mi řekl, že má pro mě několik nabídek, ze kterých jsem si vybral Spartu, byla pro mě jasnou volbou,“ dodává rodák z Floridy.

V létě byl v kempu Arizony, do týmu Coyotes se ale nedostal. Několik utkání sehrál na farmě v AHL, další přidal o patro níž v ECHL. Šanci na progres neviděl, proto se rozhodl pro přesun do Evropy, ač tu nikdy předtím nehrál. Sparta je pro něj už pátým klubem sezony. „A doufám, že už posledním! Bylo toho fakt dost,“ usměje se jinak hodně tichý střízlík.

Vedení Sparty si od něj slibuje góly, pozvednutí ofenzivy, která zatím Pražanům dost drhne. „Můžu pomoct svou rychlostí. Dokážu vytvořit šance pro své spoluhráče, dodat týmu v útoku jiskru,“ věří útočník.

Z konce v Chomutově podle svých slov smutný není. U otázky si však zklamaně povzdechl, pokrčil rameny. „Takový je hokej. Všechno se děje z nějakého důvodu. Jsem šťastný, že jsem se teď dostal do tak slavného klubu. Přátelé mi říkali, že Sparta je něco jako český New York Rangers. Jsem rád, že můžu být součástí největšího týmu v zemi. Beru to jako velkou šanci a výzvu,“ těší se Klíma.

Táty, který v NHL včetně play off odehrál skoro 900 zápasů a nastřílel 341 gólů, se prý na názor neptal. „Nebyl důvod. Sám chce, ať si o svých životech rozhodujeme sami. Samozřejmě ale na jeho rady slyším, moc bych si přál mít kariéru jako on.“

Za oceánem nechal Kevin Klíma dvojče Kellyho. I jeho přesun do Česka je v budoucnu možný. „Zatím sám neví. Myslím, že se rozhoduje, ale uvidíme. V současnosti je v Americe, hraje v ECHL za Norfolk. Každopádně mi tu chybí,“ posteskl si na závěr forvard.

Co o Klímovi řekl sportovní manažer Sparty Michal Broš? Přinese víc rychlosti „Po jeho konci v Chomutově jsme se ho rozhodli získat hlavně proto, aby oživil náš útok. Od některých našich forvardů jsme stejně jako naši fanoušci očekávali pravidelné bodové příspěvky, ale doteď nepřišly. Kevin je rychlý sebevědomý útočník, šikovný na puku, využitelný v centru i na křídle. Slibujeme si od něj, že do naší hry přinese trochu víc rychlosti a samozřejmě produktivity. Nejen v přesilovkách nám chybí větší tah na branku, stejně jako přesnější přihrávka a zakončení, a jsme přesvědčení, že Kevin bude tím hráčem, který nám s ofenzivou pomůže.“

