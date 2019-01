Uragán Klíma nakopl vrtule a vlétl do Sparty gólem: Je to pro mě čest! | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:11. Klíma, 07:36. Pech, 52:57. Kudrna Hosté: 36:02. Fořt, 58:23. Lakatoš Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Piskáček, Delisle, Blain, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Buchtele, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman – Kumstát, Pech, Rousek – Jones, Sill, Klíma. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek, Žižka, Řezníček, Valenta, Zbořil, Padrnos – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, P. Sedláček, E. Kulda – Herman, Honejsek, Okál – Popelka, Fryšara, Šlahař. Rozhodčí Šír, Horák – Frodl, Lederer Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Jak byste zhodnotil výkon týmu?

„Začali jsme výborně. Pak to šlo trochu dolů. Jako pětka jsme ale dobře pracovali, myslím, že to bylo fajn.“

Dal jste gól, takže jste asi splnil, co po vás trenér Uwe Krupp chtěl. Je to tak?

„Doufám, že ano. Měl jsem za úkol dostávat se do šancí, hrát aktivně. Myslím, že se mi to docela dařilo.“

Po vaší trefě ale začal být nebezpečnější Zlín, vy jste se spíše bránili.

„Je fakt, že po našem druhém gólu se momentum zápasu trochu otočilo, oni začali být více nebezpeční. Naštěstí jsme se do zápasu zvládli vrátit, přidat třetí gól a vyhrát.“

Jak se vám hrálo v čistě severoamerické čtvrté lajně?

„Se Sillem a Jonesem máme od prvního tréninku dobrou chemii. Na to, že jsme spolu dva dny, to nebylo špatné. Věřím, že se to bude ještě zlepšovat.“

Jaké jsou vaše první dojmy z nového působiště?

„Času na aklimatizaci nebylo moc. Snažil jsem se hlavně pochytit styl, jakým máme hrát. Nálada v šatně je dobrá, tým máme kvalitní. Petr Vrána je skvělý lídr, je pozitivní. Celkově je pro mě velká čest hrát za Spartu. Vyrůstal jsem v Americe, ale v Česku mám hodně přátel a extraligu jsem sledoval. Vím, co Sparta jako klub znamená. Jsem moc vděčný za šanci si tady zahrát.“

